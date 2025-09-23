CHINY: Pierwszy humanoidalny robot do ciąż z sztuczną macicą planowany

Chińska firma technologiczna pracuje intensywnie nad wprowadzeniem na rynek pierwszego na świecie „robota ciążowego”. Innowacja wykorzystuje sztuczne wody płodowe oraz dostarczanie składników odżywczych przez rurkę, aby naśladować naturalną ciążę i ma być teraz integrowana z humanoidalnymi robotami.

Pomysł firmy Kaiwa Technology z siedzibą w Kantonie zakłada stworzenie humanoida z sztuczną macicą w brzuchu, który ma nosić płód przez dziesięć miesięcy i urodzić dziecko, jak donoszą chińskie media. Robot ma trafić na rynek do 2026 roku i być sprzedawany za mniej niż 100 000 juanów (około 13 900 dolarów amerykańskich). Ma stanowić alternatywę dla ciąży dla tych, którzy chcą uniknąć obciążeń związanych z ludzką ciążą.

Humanoidalna maszyna do porodów

Śmiała wizja humanoidalnego robota zastępującego ciążę została zaprezentowana według ECNS na Światowej Konferencji Robotów 2025 w Pekinie przez Zhang Qifenga, założyciela Kaiwa Technology i współpracownika Nanyang Technological University.

Według Qifenga nie chodzi tylko o inkubator, lecz o humanoida o pełnych wymiarach, który jest wyposażony w sztuczną macicę w brzuchu i jest w stanie naśladować cały proces od zapłodnienia do narodzin.

Główna innowacja leży w technologii sztucznej macicy, w której płód rozwija się w sztucznej wodzie płodowej i jest zaopatrywany w składniki odżywcze przez rurkę, co naśladuje naturalną ciążę. Dr Zhang twierdził, że technologia jest już dojrzała w laboratoriach i musi być teraz zintegrowana w humanoidalną formę, aby umożliwić prawdziwą interakcję człowiek-robot podczas ciąży, jak podaje Oddity Central.

Qifeng przewiduje, że prototyp jego robota ciążowego będzie gotowy w ciągu roku. W kwestiii etycznych i prawnych powiedział, że rozmowy z władzami prowincji Guangdong już miały miejsce, a odpowiednie propozycje zostały złożone w ramach toczących się konsultacji politycznych i legislacyjnych, donosi Chosun Biz.

Już przeprowadzono badania na zwierzętach z „obiecującymi” wynikami

Sztuczne macice wykazały obiecujące wyniki w badaniach na zwierzętach. W 2017 roku badacze z Children’s Hospital w Filadelfii zdołali wychować wcześniaka — odpowiadającego 23. tygodniowi ciąży u ludzi — w „biopakie”, przezroczystym worku winylowym wypełnionym ciepłą, słoną sztuczną wodą płodową. Składniki odżywcze były dostarczane przez rurkę przymocowaną do pępowiny, tak że jagnię według Chosun Biz mogło w ciągu czterech tygodni wyhodować wełnę.

Obecnie działają jedynie w przypadku częściowej ciąży

Jednak sztuczne macice w chwili obecnej działają bardziej jak inkubatory dla noworodków i wspierają życie dopiero po częściowej ciąży. Aby koncepcja dr Zhang działała, technologia musi być na tyle rozwinięta, aby wspierać zapłodnienie, implantację i w pełni donoszoną ciążę – szczegóły, które nie zostały ujawnione i które pozostawiają pytania o nadchodzące wyzwania naukowe, etyczne i prawne.

