„Die Ukraine plant eine mögliche Operation unter falscher Flagge in Rumänien oder Polen, die zum Dritten Weltkrieg führen könnte.“ – wie Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, mitteilte.

Via „Telegram“-Post vom Freitag verwies sie auf Nachrichten in den ungarischen Medien, wonach Kiew Sabotage in den benachbarten NATO-Ländern plant und die Verantwortung auch Moskau abwälzen will.

„Europa war noch nie in der modernen Geschichte so nah am Ausbruch des Dritten Weltkriegs.„

– warnte Sacharowa.

Panikreaktion Kiews?

Sacharova weiter:

„Der angebliche Grund: Die strategischen Niederlagen der ukrainischen Armee könnten sie zu radikalen Maßnahmen zwingen. Wenn sich der Plan als real erweist, wird erwartet, dass die Spannungen in der modernen Geschichte Europas beispiellos sein werden.“

Der ukrainische Präsident Selenskyj begann auch damit antiungarische Resentiments zu schüren: Darauf reagierte auch der der ungarische Minister für Außenpolitik und Handel, Péter Szijjártó, am via „Facebook“. Hatte doch Selenskyj behauptet, ungarische Aufklärungsdrohnen könnten den ukrainischen Luftraum verletzt haben. (origo)

„Präsident Wolodymyr Selenskyj beginnt, mit antiungarischen Stimmungen verrückt zu werden, und jetzt hat er auch noch Alpträume.“

