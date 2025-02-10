Analiza prawna chemtrails

Niemiecki prawnik Dominik Storr na zlecenie swoich klientów przygotował prawno-ustawową analizę dotyczącą „chemtrails”.

Między innymi bezkompromisowo stwierdza, że „wszystkie niemieckie służby meteorologiczne są głęboko zaangażowane”.

Zanieczyszczenia w niemieckiej przestrzeni powietrznej

Prawnik Dominik Storr obecnie bada kroki prawne przeciwko domniemanym nielegalnym emisjom dużych ilości zanieczyszczeń w niemieckiej przestrzeni powietrznej. „Moja klientela, ogólnokrajowa inicjatywa obywatelska, uważa, że ta sprawa dotyczy wszystkich ludzi w Niemczech.

Dowody i poszlaki wskazują, że niezwykłe warunki pogodowe w Niemczech, jakie można było szczególnie zaobserwować w tej wiośnie, są wynikiem celowej manipulacji klimatem za pomocą technicznych środków w przestrzeni powietrznej. Nie może być tak, aby międzynarodowe organizacje prowadziły takie działania bez udziału państw członkowskich i ich parlamentów.

Dlatego nadszedł czas, aby ten kontrowersyjny temat trafił do debaty publicznej. Tylko poprzez odpowiedni nacisk ze strony opinii publicznej można osiągnąć, aby techniczna manipulacja pogodą oraz zatruwanie przestrzeni powietrznej zostały powstrzymane” – mówi się w skardze tego najwyraźniej niewygodnego prawnika dla obywateli.

Wyraźnie odróżnialne od smug kondensacyjnych

Sztuczne smugi na niebie, określane w potocznej mowie jako chemtrails, które są wyraźnie widoczne w dni spryskiwania i łatwo odróżnialne od normalnych smug kondensacyjnych, składają się głównie z mieszanki proszku aluminiowego i soli barytowej poszukującej wody.

Razem tworzą one pole elektryczne. Mieszanka polimerów służy jako substancja nośna i zapewnia wiązanie barytu i proszku aluminiowego w powietrzu. Smugi, które powstają z powodu polimeru, zdradzają te chemiczne chmury, podobnie jak niebiesko-białe zabarwienie nieba w kierunku horyzontu.

Po dniach spryskiwania temperatura zazwyczaj spada, a niebo pozostaje przez kilka dni niezwykle mętne i szare. W tym okresie zazwyczaj nie ma deszczu. Dzięki mieszance polimerów rozpylone cząstki mogą zgodnie z treścią „patentu Welsbacha” pozostawać w powietrzu w zawieszeniu do roku.

Toksyczne metale jako znaczące zagrożenie dla zdrowia

To, że chemikalia uwalniane za pomocą samolotów nie tylko wiążą wilgoć w powietrzu, a tym samym tłumią deszcz, którego pragną rolnicy, ale również mogą poważnie wpływać na zdrowie ludzi, wydaje się, że odpowiedzialne osoby świadomie akceptują.

Aluminium i baryt są metalami toksycznymi dla ludzi. Baryt może powodować wymioty, biegunkę, silne skurcze oraz trwałe zaburzenia rytmu serca. Aluminium sprzyja osteoporozie i może prowadzić do choroby Alzheimera. Główne osady gromadzą się w wątrobie i mózgu, co może prowadzić do dezorientacji i demencji. Dodatkowo aluminium osadza się w jądrach, co może prowadzić do bezpłodności. Wszystkie te objawy odpowiadają znanym w ostatnich latach tzw. chorobom cywilizacyjnym. Lekarze potwierdzają, że już w nadmiernych stężeniach aluminium i barytu wykrywano w ponadprzeciętnej liczbie próbek włosów.

W międzyczasie nawet Nauka z Bundestagu zajęła się tematem „geo-inżynierii / inżynierii klimatycznej”.

W tym kontekście stwierdzono, że „dlatego badane i dyskutowane są działania dostosowawcze do zmian klimatycznych, jak również możliwości celowego i zasięgowego wpływania na klimat za pomocą środków technologicznych. Jeszcze kilka lat temu czysto techniczne podejście było postrzegane jako science fiction. W obliczu zagrażającego ocieplenia klimatu jednak niektóre możliwości są obecnie poważnie rozważane.”

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887