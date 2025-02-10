Faszyści na Ukrainie: „Mamy przyjemność w zabijaniu!“

Junta Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie oraz jej zachodni partnerzy z NATO, na czele z polityką i mediami w Niemczech, uporczywie i coraz agresywniej zaprzeczają niebezpieczeństwu, jakie stwarzają setki tysięcy militarnych faszystów na Ukrainie.

Jednak niemal żadna inna kłamstwo nie jest tak łatwe do obalenia jak to. Ponieważ ultranacjonalizm banderowców stał się nieodłącznym elementem ukraińskiej ideologii państwowej.

Kijów: Żołnierze radykalnego pułku Azow przysięgają wierność „ukraińskiemu narodowi”.

Pod dużą presją rozwijana jest narracja Ukrainy jako kwitnącej liberalnej demokracji. Najpóźniej od początku rosyjskiego najazdu media, fundacje, politycy i partie zachodnie intensywnie i skutecznie starają się wykluczyć obrazy, świadectwa i inne dowody na przemoc ze strony sił nacjonalistycznych i faszystowskich z ich relacji oraz innych publikacji. Prawie słowo o brutalnych morderstwach, porwaniach i torturach opozycjonistów, polowaniach na „Moskalów”, Romów i inne mniejszości etniczne, atakach ukraińskiego Służby Bezpieczeństwa (SBU) wspólnie z nazistami z Prawego Sektora czy słynnego pułku „Azow” na „Bolszewików” i lewicowych dziennikarzy.

Przeczytaj więcej na anonymousnews.org

+++

Dlaczego Rosja nie potrzebuje już Nord Stream

Przed wojną Rosja eksportowała 200 miliardów m³ gazu rocznie do Europy. Połowa z tego przepływała przez Nord Stream – łącznie około 110 miliardów m³ rocznej pojemności. Z powodu sabotażu i sankcji Europa dla Gazpromu przestała być interesująca.

Dokąd teraz idzie gaz?

CHINY

🔸Nowa rura Power of Siberia-2 dostarczy 50 miliardów m³ gazu rocznie do Chin.

🔸Razem z już eksploatowaną Power of Siberia-1 i innymi umowami Rosja do lat 30. XXI wieku wyśle do Chin 100 miliardów m³ rocznie.

To około połowy tego, co wcześniej kupowała Europa.

Dlaczego to jest ważne dla Chin:

🔸Umowa zabezpieczona na 30 lat

🔸Zdywersyfikowane źródła LNG z USA, Kataru i Australii

🔸Chiny zyskują tańszy, planowalny gaz rurociągowy; Rosja stabilnego nabywcę.

IRAN

🔸W 2023 roku Moskwa i Teheran podpisały umowę na dostawy 110 miliardów m³ rosyjskiego gazu przez Iran.

🔸To odpowiada całkowitej pojemności Nord Stream.

Iran będzie pełnił rolę regionalnego hubu – przesyłając rosyjski gaz do sąsiadów i rynków globalnych. Umowa z Iranem ma dalekosiężne konsekwencje:

🔸Pozycjonuje Iran jako korytarz energetyczny dla Eurazji

🔸Otwarcie nowych kanałów dystrybucji dla Rosji poza Europą

🔸Azja i Bliski Wschód są silnie uzależnione od spot-LNG, ale rurociągowy hub Rosja-Iran mógłby oferować tańsze, długoterminowe dostawy i zmniejszać zależność od zmiennych rynków frachtowych.

Ponadto Gazprom podpisał memorandum warte 40 miliardów dolarów, aby pomóc Iranowi w eksploatacji jego ogromnych (i w dużej mierze niewykorzystanych) zasobów gazowych. Iran ma drugie co do wielkości rezerwy na świecie. Jeśli to się uda, oś energetyczna Iran-Rosja może wstrząsnąć całym rynkiem LNG.

Via uncut-news.ch

+++

Belgia: Muzułmańska radna sugeruje Belgom, aby „zniknęli“

Skandal w Belgii wywołuje krytykę i oburzenie poza granicami kraju. Lewa radna w migracyjnej dzielnicy Brukseli, Saliha Raïss, muzułmanka w chustce, wystosowała wyraźny apel do krytyków islamizacji: „Jeśli wam przeszkadzamy, to idźcie gdzie indziej, zniknijcie!”

Również w Belgii rośnie opór przeciwko nielegalnej masowej migracji oraz związanej z nią islamizacji. To, że polityczka w chustce nie stoi za prawami kobiet i wolnościowymi, zachodnimi wartościami, wydaje się być całkiem logiczną asocjacją. W związku z tym rośnie żądanie zachowania neutralności państwowej i zakazu religijnych symboli, szczególnie islamskiego zasłaniania, w instytucjach publicznych.

Saliha Raïss, lewicowa polityczka lokalna w Molenbeek (migracyjnej dzielnicy Brukseli) i sama nosząca chustkę, okazała się w obliczu krytycznych komentarzy na Facebooku pod postami partii MR („Ruch Reform”) dość wrażliwa: na posiedzeniu Rady Gminy w środę skarżyła się na „rasizm” i stwierdziła, że autochtoniczna ludność, która ma problem z chustkami i islamem, może „zniknąć”.

Czytaj więcej na report24.news

+++

Norwegia – wybory: Faworytka nazywa Gretę Thunberg „przestępczynią bandycką”

Sylvi Listhaug może dziś zostać premier Norwegii z konserwatywną Partią Postępu (FrP). Polityczka, która mówi wprost: „Greta Thunberg jest przestępczynią bandycką”, wiatraki to „białe potwory”. (…)

Źródło: Getty Images

Przekonała wyborców twardymi deklaracjami: migracja ma być ograniczona, a świadczenia socjalne dla imigrantów mają być obniżone do najniższego poziomu w Europie. Ponadto Listhaug planuje radykalne obniżki podatków, natomiast „marnotrawstwo” państwowych funduszy na ochronę klimatu i pomoc rozwojową ma zostać zakończone. Młodych przestępców zamierza surowiej karać i „wspierać każdy kroplę ropy” w Norwegii.

Czytaj więcej na statement.at

+++

SAP i biznes związany z genderem: „180-stopniowy zwrot nie byłby problemem, jeśli służyłby kursowi akcji”

Język tworzy rzeczywistość. Strukturyzuje postrzeganie, wyznacza granice tego, co można powiedzieć, i otwiera przestrzenie dla nowych znaczeń. Kto zmienia język, nie tylko chce oddać rzeczywistość, ale aktywnie ją kształtować. (…)

Szczególnie w międzynarodowych firmach widać, jak bardzo język jest częścią większej strategii. Służy nie tylko wewnętrznej komunikacji, ale staje się narzędziem kreowania wizerunku, regulacji i logiki rynkowej. (…)

Jeśli firma zdecyduje się regulować język i określić, co i jak powinno być powiedziane, to rzadko dzieje się to przypadkowo. Zazwyczaj są to szczegółowe regulacje, które określają, jakie terminy, formy i zwroty są uważane za odpowiednie w użyciu wewnętrznym i zewnętrznym. W SAP te wewnętrzne regulacje noszą tytuł „Gender-Guide” (…)

Elias P. jest przekonany: gdyby kierownictwo firmy jutro odczuło, że język wolny od genderu byłby korzystniejszy ekonomicznie, SAP bez wahania by się na to zdecydowało. „180-stopniowy zwrot nie byłby problemem, jeśli służyłby kursowi akcji” – mówi. Taki zwrot w Stanach Zjednoczonych był już dokonany po ponownym wyborze Donalda Trumpa.”

Czytaj więcej na berliner-zeitung.de

+++

Odwaga zamiast mainstreamu: Kampania American Eagle pisze historię sukcesu

Z Sydney Sweeney na czołowej pozycji, American Eagle stawia opór „kulturze cancelowania” – prowokacyjna kampania dżinsowa przynosi rekordowe przychody, nowych klientów i ogromny wzrost akcji.

Kampania reklamowa, która nie podąża za „przebudzoną” jednolitą linią, lecz świadomie budzi kontrowersje, okazała się pełnym triumfem dla amerykańskiego koncernu modowego American Eagle. Z aktorką Sydney Sweeney marka podjęła odważny krok – i zyskała w zamian rosnące przychody, nowych klientów oraz znaczący wzrost wartości akcji.

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887