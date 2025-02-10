Raport Berlińskiej Gazety ujawnił, że Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen bezpośrednio po wyborach europejskich w 2024 roku przelała 604.269,23 euro do sieci dziennikarskiej OCCRP. W odpowiedzi na zapytanie posła AfD Petra Bystrona, komisja przyznała się do dokonania płatności. Oficjalnie pieniądze miały być przeznaczone na „promocję dziennikarstwa śledczego“.

Kampanie medialne przeciwko krytykom UE

Faktem niebezpiecznym jest bliskość OCCRP do dużych mediów, takich jak Spiegel, Zeit i Süddeutsche Zeitung, które podczas kampanii wyborczej intensywnie atakowały krytyków UE. Już w 2019 roku sieć była zamieszana w „aferę ibizańską“, która doprowadziła do upadku FPÖ w Austrii i spadku jej poparcia w wyborach europejskich. W 2024 roku znów miała miejsce kampania: wielu polityków z sześciu krajów zostało zdyskredytowanych jako rzekomi „agenci Moskwy“ – bez jakichkolwiek dowodów.

Bystron w celowniku

Szczególnie mocno dotknęło to głównego kandydata AfD, Petra Bystrona, przeciwko któremu na podstawie raportów OCCRP przeprowadzono dochodzenia i 23 przeszukania domu – jak dotąd bez skutku.

Wątpliwości co do niezależności

Wątpliwości co do neutralności sieci istnieją od dawna. Dochodzenia francuskiej platformy Mediapart wykazały, że OCCRP przez lata otrzymało prawie 50 milionów dolarów z USA, a darczyńcy mieli bezpośredni wpływ na decyzje kadrowe i dobór tematów.

Rola w impeachment’cie Trumpa

Co więcej, OCCRP w 2019 roku brało udział w badaniach, które doprowadziły do wszczęcia procedury impeachmentu przeciwko Donaldowi Trumpowi.

Otwarte pytania do von der Leyen

W tym kontekście płatności Komisji Europejskiej rodzą poważne pytania: dlaczego Ursula von der Leyen wspiera akurat sieć, która wielokrotnie była zamieszana w kampanie polityczne i oskarżenia o wpływanie na wybory?

Linki:

[1] https://archive.is/20250905185939/https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/exklusiv-eu-zahlte-600000-euro-an-journalisten-netzwerk-occrp-li.2354771

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002383-ASW_PL.pdf

[1] https://www.mediapart.fr/en/journal/international/021224/hidden-links-between-giant-investigative-journalism-and-us-government

[1] https://www.infowars.com/posts/coup-journalist-reveals-usaid-cia-connections-to-trumps-2019-impeachment

