Strom für EU 3x, Gas 4,5x teurer als für US-Amerikaner

Okt. 4, 2025

Europäische Unternehmen müssen zwei- bis dreimal mehr für Energie zu zahlen als US-Amerikaner. Der Grund: Die Regierungen dieser Länder weigern sich hartnäckig, Russlands kostengünstigere Energieressourcen zu nutzen – wie das russische Außenministerium der russischen Zeitung „Iswestija“ mitteilte.

Europäische Unternehmen müssen zwei- bis dreimal mehr für Strom bezahlen als ihre amerikanischen Pendants und 4,5-mal mehr für Gas. Dies hat zu weit verbreiteten Schließungen und Verlagerungen von Produktionsstätten in Drittländer geführt. Im Jahr 2024 ist die Industrieproduktion in der EU um 2,4 % gesunken.

– so das Ministerium weiter.

Grund dafür sei die Abkehr von russischen Energiequellen, die zu einem Anstieg der Kosten für EU-Energieimporte geführt habe. Außerdem habe sich zudem zu diesem starken Kostenanstieg auch der wachsende Druck durch chinesische Konkurrenten negativ auf die Automobilindustrie ausgewirkt. Vor allem in Deutschland ist die Automobilproduktion im vergangenen Jahr um 25 % auf 4 Mio. Einheiten zurückgegangen.

Insgesamt hat der Industriesektor seit Mitte 2024 rund 114.000 Arbeitsplätze verloren.

– so das russische Ministerium abschließend.

2 Gedanken zu „Strom für EU 3x, Gas 4,5x teurer als für US-Amerikaner"

  1. Die technisch, wirtschaftlich und ökologisch völlig irrationale Bevorzugung des Übersee-Frackinggases ist im Kern vor allem eines: Eine neuzeitliche Form von Tributzahlungen der Vasallen an die Besatzungsmacht.

  2. Der ehemalige große Vizekanzler und Wirtschaftsminister hat doch bei der Suche nach ENERGIE die USA gefunden, die Preise dafür spielten keine Rolle, es
    wurden dafür sofort Anlegstellen für die großen Schiffe gebaut, allerdings rücksichtslos gegen die dort wohnende Bevölkerung……………………………………….
    Zusätzlich ist seine devote Haltung wie ein kleiner Konfirmant bei den Scheichs noch in guter ERINNERUNG.

