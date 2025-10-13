Klimawahn ohne Kurskorrektur – Ampel blockiert FPÖ-Initiative

Wie in Deutschland wird auch in Österreich die Wirtschaft ruinierende „Energiewende“ rücksichtslos weiter durchgezogen. Hier wie da zeigt sich, dass die vormals wirtschaftsfreundlichen Parteien, die zwar in beiden Ländern die Kanzler stellen, nach der Pfeife der Linken tanzen müssen, wenn sie ihre Brandmauern gegen die Parteien der Normaldenkenden wie der AfD oder der FPÖ weiter aufrechterhalten wollen.

ZURZEIT, unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION schreibt dazu:

Inmitten einer Wirtschaftskrise, galoppierender Teuerung und wachsender Bürgerunzufriedenheit hat die österreichische „Verlierer-Ampel“ im Umweltausschuss einmal mehr bewiesen, dass ihr ideologischer Zwang über dem Wohl des Landes steht. Ein Antrag der FPÖ mit dem bezeichnenden Titel „Für ein Klima der Vernunft“ – inklusive Forderung nach Abschaffung der CO₂-Steuer, Ausstieg aus dem ruinösen EU-Green-Deal und Einführung eines Standort-Bonus für österreichische Produkte – wurde kurzerhand vertagt.

Statt Verantwortung zu übernehmen und auf die Realität zu reagieren, hält die Regierung stur an einer Politik fest, die Betriebe stranguliert, Arbeitsplätze gefährdet und die Bürger ausplündert. FPÖ-Umweltsprecher Thomas Spalt bringt es auf den Punkt: „Mit grünideologischem Verbotswahn und sinnlosen Umerziehungssteuern fahren die Systemparteien unsere Wirtschaft in den Abgrund.“

Die Folgen sind längst sichtbar: Rekordteuerung, Pleitewellen, Standortflucht, Verunsicherung in der Bevölkerung. Und während der Großteil der Menschen jeden Cent umdrehen muss, lässt sich die Öko-Agenda von links-grün weiter fördern – inklusive millionenschwerer Unterstützungen für regierungsnahe NGOs. Transparenz? Fehlanzeige.

Besonders perfide: Selbst die ÖVP, einst als Wirtschaftspartei bekannt, spielt dieses Spiel mit – allerdings nicht ohne Heuchelei. Während Kanzler Stocker und Landwirtschaftsminister Totschnig öffentlich gegen die neue EU-Entwaldungsverordnung auftreten, geschieht in Brüssel nichts Konkretes. Thomas Spalt kommentiert spöttisch: „Vielleicht sollte der ÖVP jemand mitteilen, dass das Verbreiten heißer Luft den Klimawandel nur befördert.“

Wer heute noch von „Transformation“ und „Klimaneutralität um jeden Preis“ spricht, während das Land wirtschaftlich blutet, handelt nicht verantwortungsvoll – sondern gefährlich. Der ideologische Kurs der Ampel-Regierung ist nicht nur realitätsfern, sondern eine direkte Bedrohung für Mittelstand, Industrie und Bürgerwohlstand.

