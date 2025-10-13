Das Ende des demokratischen Despotismus

Bild shutterstock

Der demokratische Despotismus ist ein Despotismus, der sich mit einer demokratischen Fassade tarnt. Dadurch hat er es eine Zeitlang geschafft, vielen Bürgern des „Wertewestens” die wahre Natur des hiesigen politischen Systems zu verschleiern.

Von FRANZ FERDINDAND | Dieser Despotismus ist nicht nur auf Europa und Amerika beschränkt, sondern erhebt den Anspruch, die ganze Welt zu tyrannisieren. Dies ist im Kern der Konflikt, um den es aktuell in der Ukraine geht: Unter ständigem Demokratiegeschwafel versucht man, der ganzen Welt eine nach den Interessen der westlichen Oligarchen gestrickte „regelbasierte Ordnung“ aufzuoktroyieren. Dabei wird der großen Mehrheit der Erdenbürger auf diesem Planeten a priori überhaupt kein Mitspracherecht eingeräumt! Ungeachtet dessen hat man noch die Stirn, diese Tyrannei mit „Demokratie” zu begründen! Der Kampf in der Ukraine sei der Kampf zwischen „Demokratie” und „Autokratie”!

Auch wir Bürger des „Wertewestens“ werden mit derart schreienden Widersprüchen konfrontiert.

Da ist einmal die rechtswidrige Zuwanderung, die gegen den Willen der großen Mehrheit der Bürger des Westens durchgedrückt wird, die man dann mit „Werten“ argumentiert, über die es niemals eine Diskussion gab, die wieder uns allen Pflichten gegenüber dem gesamten Rest der Welt aufbürden. Nie gab es irgendeine Diskussion über derartige Pflichten, geschweige denn über deren Akzeptanz. Im Endeffekt enden derartige Verpflichtungen mit dem Raub unserer Mittel für unser Sozialsystem. „Schutzbedürftige“, die nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben, werden plötzlich anspruchsberechtigt und ruinieren so unsere Altersvorsorge. Dies ist das glatte Gegenteil von Demokratie, es ist eine räuberische Tyrannei.

Ebenso gab es nie eine Diskussion über die wahnwitzige Energiewende. Es gab nur eine breit angelegte Gehirnwäsche. Diese ganze Energiewende ist nichts anderes als der Versuch, über die Gesetzgebung ein ganz neues Geschäftsmodell für „unsere“ Oligarchen zu implementieren, damit diese noch reicher werden, als sie schon sind. Zahlen sollen für diesen Schwindel die Bürger. Es handelt sich also wieder um Raub.

Über den ganzen LGBTQ-Schwachsinn gab es auch nie irgendeine ernsthafte Diskussion. Wieder gab es nur Gehirnwäsche. Dieser Unsinn soll uns Bürgern im Wertewesten eine Scheinfreiheit vorgaukeln in einem System, in dem wir eigentlich Sklaven sind. Im Extremfall läuft dieser Wahnsinn auf die Verstümmelung ungefestigter Jugendlicher hinaus.

Jede Opposition versucht man mit „Brandmauern“ auszugrenzen und von einer Diskussion überhaupt auszuschließen. Der Debattenraum wird durch Leitplanken des sagbaren auf einen engen Pfad begrenzt. Es ist ein Rückfall in mittelalterliche, geistige Enge. Anders lässt sich die Tyrannei dieser Despoten nicht aufrechterhalten.

Selbst vor Wahlmanipulationen schrecken die westlichen Akteure nicht zurück, wie die aktuellen Beispiele in Rumänien und Moldawien zeigen.

Das Schlimmste ist wohl der Versuch uns wieder mit Gehirnwäsche in einen Krieg gegen Russland hineintreiben zu wollen. Wir sollen für die Macht dieser internationalistischen Verbrecher zahlen und sterben!

Doch langsam aber sicher beginnt dieses Irrsinnssystem zu kollabieren. Mehr und mehr befinden sich die Parteien der Vernunft und des Hausverstandes im Vormarsch, die einzig und alleine die Interessen der normalen Bürger im Auge haben.

In Frankreich ist in der EU dieser Prozess scheinbar am Weitersten fortgeschritten. Es bahnt sich eine Art neue „Französische Revolution“ an. Der Staatspräsident Macron mit seiner Partei „Renaissance“ (Wiedergeburt) ist komplett gescheitert. Sein letzter Premierminister Sébastien Lecornu scheiterte nach nur 14 Stunden der Regierungsbildung und warf das Handtuch. In seiner Verzweiflung betraute Macron Lecornu aktuell ein zweites Mal mit der Regierungsbildung, was aber wieder aussichtslos ist.

Die gesamte französische Opposition befindet sich in einer Art „Generalstreik“ (bloquons tout, alles blockieren). Die Opposition blockiert jegliche Zusammenarbeit mit der Renaissance und verunmöglicht somit jegliche Regierungsarbeit mit dem Ziel Neuwahlen zu erzwingen. Insbesondere geht es darum, tiefgreifende Reformen durchzusetzen um das ausufernde Budgetdefizit und die horrende Staatsverschuldung von etwa 117 Prozent des BIPs in den Griff zu bekommen. Keine der Oppositionsparteien ist bereit, die für die Franzosen schmerzhafte Reformen mitzutragen, um Macron an der Macht zu halten.

Bei diesen Neuwahlen würde das Rassemblement National von Marine Le Pen als Sieger hervorgehen und Frankreich in einer Art und Weise reformieren, wie es den Globalisten gar nicht schmeckt. Diese Partei will Frankreich aus der EU herausführen und ganz sicher nicht an einem Krieg gegen Russland teilnehmen.

Für die Brüsseler Bürokraten ist der Umsturz in Frankreich der ultimative Alptraum. Es würde in einer Kettenreaktion den Zerfall der gesamten EU auslösen!

Dieses hohe Defizit und Staatsverschuldung ist keineswegs ein auf Frankreich beschränkt Phänomen. Im Schnitt beträgt die Staatsverschuldung im Euroraum 88 Prozent und die Staatsverschuldung der USA 110 Prozent des BIPs. (zum Vergleich beträgt die Staatsverschuldung Russlands 20 Prozent des BIPs). Dieser Zustand ist symptomatisch für den Zustand des Wertewestens. Es zeigt, dass das westliche Wirtschafts- und Finanzsystem unnachhaltig und dysfunktional ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein derartiges System in der Hyperinflation und damit in einem kompletten Wirtschaftszusammenbruch mündet. Die aktuelle Explosion des Goldpreises auf über 4.000 Dollar pro Feinunze könnte bereits eine Art Vorbeben für eine tektonische Verschiebung in den Finanzmärkten signalisieren. Die BRICS-Länder arbeiten ja bekanntlich an der Dedollarisierung der Weltwirtschaft, was zu einem Zusammenbruch der Bondmärkte führen wird. Schon beginnen Fondsmanager ihre Allokationen von einer 60-40 Aufteilung (60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen) auf eine 60-20-20 Aufteilung (60 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen, 20 Prozent Gold) umzuschichten!

Den westlichen Eliten rutscht somit buchstäblich der Boden unter den Füßen weg und damit wird auch die Verzweiflung verständlich, mit der sie die multipolare Weltordnung bekämpfen, um die es letztendlich im Ukrainekrieg geht!

