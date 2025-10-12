„Mann“ uriniert während Messe auf Altar im Petersdom – VIDEO

Bild: screenshot YouTube

Rom – Ein verwirrender Vorfall ereignete sich Freitagmorgen im Petersdom: Ein Mann gelangte auf den Altar und urinierte unter den erstaunten Blicken Hunderter Touristen.

Schock in Sankt Peter: Man umgeht die Sicherheitsvorkehrungen

und uriniert auf den Altar. „Verwirrung” beim Papst

Dem jungen Mann gelang es, die Drehkreuze zu umgehen, die den Altar unter dem prächtigen Baldachin von Bernini vollständig umgeben, und nachdem er schnell die Stufen hinaufgestiegen war, erreichte er den Altar, wo er ohne jede Hemmung seine Hose herunterließ und den Altar durch Urinieren entweiht hat.

Der Mann wurde sofort von Zivilpolizisten, die in der Basilika anwesend waren, gestellt, aber der Schaden bereits angerichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert: Erst im Februar dieses Jahres gelang es einem Mann rumänischer Herkunft, ebenfalls auf den Altar des Petersdoms zu klettern und durch einen Akt von Vandalismus einige für eine liturgische Feier aufgestellte Kerzenleuchter zu Boden zu werfen.

Nach Informationen von Il Tempo soll auch Papst Leo XIV. über das gestrige Ereignis informiert worden sein, der die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen haben soll. Es ist nicht auszuschließen, dass der Papst nach diesem verwerflichen Vorfall die Effizienz des internen Sicherheitsdienstes der Petersbasilika überprüfen lassen will. Quelle: iltempo.it

Es war nicht das erste Mal, dass der Altar des Petersdoms bereichert wurde. Erst vor wenigen Monaten brachte ein „Mann, rumänischer Herkunft“ seinen tiefen Glauben direkt am Altar zum Ausdruck:

