Bundestagsvize Ramelow wünscht Höcke Pilzvergiftung an den Kopf

Von MEINRAD MÜLLER | Montagabend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: Bodo Ramelow, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, wünscht dem thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden und Landesvorsitzenden Björn Höcke vor Millionen Zuschauern eine Portion giftiger Knollenblätterpilze. Er würde sogar gerne zusehen, wie Höcke sie isst. Die Runde lacht. Anne Will lacht mit. Die ARD findet das großartig und sendet es ungefiltert.

Hätte ein AfD-Politiker so etwas gesagt, wäre noch in derselben Sekunde der Beitrag abgebrochen, der Mann suspendiert, der Staatsanwalt vor Ort und die Tagesschau hätte eine Sondersendung gebracht.

Aber wenn ein Linken-Politiker seinem Gegner den Tod durch Gift andient, ist das bei der ARD „mutiger Humor“. Da wird gekichert statt geschaltet. Da wird applaudiert statt abgeschaltet.

Das ist nicht nur Doppelmoral. Das ist der Staatsfunk, der mittlerweile offen Partei ergreift – und zwar für die Seite, die Mordfantasien lustig findet. Gebührenfinanziert.

Wer wissen will, welcher Thüringer Politiker das Ramelow-Menü überleben würde, sollte hier klicken. Vergiftet oder überlebt – in zwei Minuten wissen Sie es.

MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

