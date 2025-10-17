Während sich alles um den geplanten Friedensgipfel zwischen US-Präsident Trump und seinem russischen Pendant Putin dreht, wurde der ukrainische Präsidenten Selenskyj am Anfang seines Besuches in Washington bei Donald Trump am Flughafen zu unwürdigen Bedingungen, nämlich nicht auf politischer Ebene empfangen.
Selenskyj wurde nämlich nur von Flughafenmitarbeitern begrüßt, erhielt also keinen Empfang auf politischer Ebene.
Selenskyj überrascht von der Nachricht von Budapester Friedensgipfel
Demnach sollen also Donald Trump und Wladimir Putin in Budapest über den Frieden verhandeln – wie das amerikanische „Axios“ berichtete. Davon musste der ukrainische Staatschef just nach seiner Landung in Washington erfahren.
Laut „Axios“ hätte zunächst Selenskyj noch seinem Treffen mit Trump mit Zuversicht entgegen gesehen und auch auf eine Einigung über die Lieferung von Tomahawk-Langstreckenraketen gehofft.
Kurz nach der Landung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Andrews wurden Zelenskyj und sein Team jedoch überrascht davon, als sie von Donald Trumps Ankündigung erfuhren, jener habe einem Treffen zwischen ihm und Putin in Ungarn zugestimmt.
Die Wahl des Standorts Budapest ist für den Ukrainer auch deshalb eine Brüskierung, weil Ungarn am meisten Kritik als EU-Mitgliedstaat geübt und immer wieder auf Frieden gedrängt hat, sowie sich strikt eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen hat.
8 Gedanken zu „Affront: Selenskyi in Washington von Flughafenmitarbeitern empfangen – Friedensgipfel in Budapest (Video)“
Nun, aus diesem Video hier könnte man schließen, dass auch der Tsölönneski zu dieser Säkte gehören könnte, wenn man sich das Photo mit der Abrämövic oder wie die heißt so ansieht. Wer mit denen nix zu tun hat, lässt sich vermutlich auch nicht mit denen photographieren bzw. abbilden – möchte man meinen:
Die Überwindung der „Blütsäkte III“ – 247 Opfer, 135 Zeugen, 172 Täter und Mittäter (von Lois Sasek) – Video:
https://www.youtube.com/watch?v=R6o6BkUEACI
Und hat nicht P.t.n in der Ükra so einiges ausgehoben und etliche Kinder befreit wenn ich nicht irre?!
Meiner Ansicht nach.
Ein „Urlaubskommando“ wäre hilfreicher gewesen.
Denn für den ist doch schon ein Platz in Guantanamo reserviert!
Das geschieht dem kriegstreibenden und ewigen Bettler (will nur seine privaten Konten weiter füllen) nur recht. Mir ist nur nicht so richtig klar warum ca. 3 % unserer Ukrainer nicht mehr zurückwollen, und ca. 80 % aus Gebieten kommen, die mit der „Operation zur Rettung russischer Landsleute“ überhaupt nichts zu tun haben. Aber ohne Arbeit und mit viel Geld lebt es sich im dt. Schlaraffenland doch viel schöner.
Und genau das sieht man auch an den derzeitigen Regierungs Politikern!
Also ich frage mich gerade wie da dann Putin nach Budapest gelangen soll. Über NATO-Luftraum oder direkt über die Ukraine, weil wir ja gar nicht MH17 haben und da war doch was mit „sah so ähnlich wie die russische Präsidentenmaschine aus“.
Und warum sollte der kleine, jedoch unbotmäßig sich verhaltende, Angestellte der USA von irgendjemandem empfangen werden?
Ehre bekommt auch nur, wem Ehre gebührt.
Der bekommt auch nie im Leben Tomahaws. Das war wieder einmal eine Finte, wie viele andere auch,
um den Deep State nicht nervös zu machen.
Trump zum Telefonat mit Putin: Gipfeltreffen in Budapest vereinbart
Das Telefonat sei, so Uschakow, von Moskau initiiert worden. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán reagierte sofort auf seinem X-Account. Er schrieb:
„Das geplante Treffen zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten ist eine großartige Nachricht für die friedliebenden Menschen dieser Welt. Wir sind bereit!“
Bravo Donald Trump und Wladimir Putin !!!!
https://freedert.online/international/259054-trump-zum-telefonat-mit-putin/
Wunderbar, Selenski wird geduldet und auch das ist eigentlich schon viel zu viel…
Der wird nicht geduldet, sondern von Donald Trump und seinem Team eingenordet.
Der spielt jetzt nicht mehr mit und sollte genau zuhören, was man ihm zu sagen hat.
Diesmal hilft es auch nichts mehr, sich anschließend bei den EU Deppen auszuheulen.