FSB-Chef, A. Bortnikow warnt: «Das Spiel britischer Dienste kann jeder machen!» – Teil1

Alexander Bortnikov, Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation (FSB), sprach am 16.10.2025 auf der 57. Sitzung des Rates der Leiter der Sicherheits- und Nachrichtendienste der GUS-Staaten in Samarkand, Usbekistan. Ein Großteil seiner Rede war speziell den Aktivitäten bzw. den Schattenarbeiten von MI6 bzw. SIS gewidmet.

Leiter der Sitzung: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Das Wort hat der Vorsitzende des Rates der Leiter der Sicherheitsbehörden und Sonderdienste der GUS-Staaten, Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation [des Inlandsnachrichtendienstes der Russischen Föderation], General der Armee, Alexander Wassiljewitsch Bortnikow. Bitte, Alexander Wassiljewitsch ergreifen Sie das Wort!

Anmerkung der Redaktion: Die GUS-Staaten sind ehemalige Sowjetrepubliken, die sich 1991 zur Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) zusammenschlossen, um einen gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum zu bilden.

Alexander Bortnikow: Vielen Dank!

Sehr geehrter Herr Kollege – sehr geehrte Kollegen!

Ich begrüße Sie zur Sitzung des Rates der Leiter der Sicherheitsbehörden und Sonderdienste der GUS-Mitgliedstaaten. Im Namen aller Mitglieder des Rates danke ich dem Sicherheitsdienst der Republik Usbekistan persönlich für den herzlichen Empfang und die gebotenen vorteilhaften Bedingungen für unsere Zusammenarbeit.

Ich bin überzeugt, dass der heutige sachliche Dialog zu den wichtigsten Fragen unserer Kooperation in Bezug auf die Sicherheit und Stabilität der Länder der Gemeinschaft [Unabhängiger Staaten oder GUS] dienen wird. Unser Austausch ist hochaktuell angesichts der sich verschärfenden militärischen und politischen Konfrontationen auf der Welt, sowie den zunehmenden Spannungen entlang der Grenzen von GUS-Ländern.

Der Westen nutzt alle die ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um die objektiven Prozesse der Entstehung einer neuen Architektur internationaler Beziehungen zu hindern: Besagte Prozesse beruhen auf den wahren Prinzipien souveräner Gleichheit, unteilbarer Sicherheit, sowie auf Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten und Achtung der nationalen Interessen jedes einzelnen Staates.

Euro-atlantische Führungskreise setzen dem wachsenden Bedürfnis der globalen Länder-Mehrheit nach einer vereinigenden Agenda, die heute von Organisationen wie von SCO und BRICS vorangetrieben wird, Mittel entgegen, wie vor allem:

aggressive Desinformationen,

bewaffnete Konflikte,

Sanktionskriege,

Farb-Revolutionen,

internationalen Terrorismus,

politischen und religiösen Extremismus!

Geheimdienste führender NATO-Länder spielen dabei organisatorisch und koordinierend die wichtigste Rolle!

Sie sind heute direkt an der Entstehung der meisten Instabilitätszonen im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Europa beteiligt und stützen sich dabei auf Arbeits-Gemeinschaften ihrer Geheimdienste.

Anmerkung der Redaktion: Siehe dazu z.B. die sogenannte „Five Eyes“ Kooperation von britischen -, US -, kanadischen -, australischen – und neuseeländischen Nachrichtendiensten mit den anderen als nur „Unterlieferanten“!

Vorsätzlich verfolgen westliche Eliten einen Kurs zur Unterminierung ihrer geopolitischen Konkurrenten unter gleichzeitiger Errichtung totaler Kontrolle über ihre Verbündeten und von ihnen abhängigen Staaten. Nach der Ukraine wird nun auch die Europäische Union methodisch ihrer politischen Subjektivität beraubt:

In der EU wird auf Betreiben Londons und der von ihr angeführten Kriegspartei die Hysterie einer vermeintlichen Bedrohung aus dem Osten geschürt!

Es sind gerade die Briten, welche durch Provokationen und Desinformationen die Linie Brüssels zum Scheitern einer Ukraine-Regelung vorgaben. Darunter fallen:

die forcierte Vorbereitung Europas auf eine bewaffnete Konfrontation zu Lande, zu Wasser und in der Luft gegen Russland!

das Schmieden einer europäischen Koalition zur Truppenentsendung in die Ukraine!

die Propagierung des Themas zur Einrichtung einer Flugverbotszone eben dort!

Vor dem Hintergrund dieser Vorbereitungen kamen die plötzlichen Vorfälle durch vermeintlich russische Drohnen auf dem Gebiet der EU höchst gelegen:

Für Fachleute steht außer Zweifel, dass NATO-Sonderdienste dabei ihre Finger im Spiel hatten!

Vor allem, nachdem Provokationen mit Drohnen mit der sogenannten Schattenflotte Russlands in Verbindung gebracht wurden. Ich möchte daran erinnern, dass London ursprünglich als die treibende Kraft hinter der Kampagne gegen Russland mit der Absicht hervortrat, eine Seeblockade gegen Kaliningrad und unsere Schiffe in der Ostsee verhängen zu lassen.

Die möglichen Folgen einer Konfrontation zwischen Europa und Russland könnten jedoch verheerend ausfallen. Wollte man die Vorstellung ausschließen, dass die Angelsachsen tatsächlich trachten einen Dritten Weltkrieg gegen eine Atommacht anzuzetteln, bleibt für ihr aggressives Vorgehen nur noch eine logische Erklärung: Sie wollen strategische Instabilität entfachen und…

… die EU-Länder einschüchtern, um deren Kapital-Abfluss in Aktienmärkte und Konzerne ihres militärisch-industriellen Komplexes zu garantieren!

Das Budget für die europäische Aufrüstung zur Bekämpfung vermeintlicher russischer Bedrohung und Unterstützung der Ukraine wurde auf € 800 Milliarden budgetiert. Ich glaube, dass dies einer der Gründe für die völlige Unfähigkeit der wichtigsten europäischen Politiker und Brüssels ist, um zu einer Einigung zu gelangen.

Sollte der europäische Durchschnittsbürger meinen, dass besagte militaristische Agenda ihn nicht treffen werde, dann brauchte er zum Beispiel nur einen Blick auf die Ukraine zu werfen, wo bald alte Männer und Frauen an die Front geschickt werden, um die Kurse westlicher Börsen zu stützen. Ich möchte wiederholen:

Es sind die britische Führung und britische Geheimdienste, welche für die wiederholte Vereitelung echter Initiativen zur friedlichen Beilegung des Ukraine-Konflikts verantwortlich sind!

Bereits im März 2022 hat der vormalige Premierminister Boris Johnson klar die Parole Londons ausgegeben und seine Untergebenen in Kiew angewiesen, den Krieg einfach fortsetzen zu lassen. Selenskyj wurden zur Verwirklichung britischer Bestrebungen, welche auf die strategische Niederlage Russlands abzielen, die notwendigen Ressourcen garantiert: Ihm wurde zugleich…

… der Freibrief zum Aufbau einer regelrechten faschistischen Diktatur ausgestellt!

Die gesamte Macht im Land findet sich in den Händen seines Amtes konzentriert.

Anmerkung der Redaktion: Man beachte den sogenannten „Kampf gegen Rechts“ durch Faschismus-Förderer in den Ländern vermeintlich „liberaler Demokratien“!

Die Verwaltung vor Ort wurde Militärverwaltungen übertragen und die Reste der parlamentarischen Opposition werden unterdrückt. Unliebsame Personen werden physisch beseitigt und generell herrscht strenge Zensur.

Darüber werden das Kiewer Regime und sein Machtapparat vollständig von Briten kontrolliert! Nach unseren zuverlässigen Informationen…

… werden Terrorakte und Sabotageakte auf dem Territorium der Russischen Föderation unter Schirmherrschaft britischer Geheimdienste ausgeführt!

Spezialeinheiten der britischen Streitkräfte sind direkt an Kampfhandlungen zusammen mit dem MI6 beteiligt: Sie planen Überfälle ukrainischer Sabotagegruppen in den Grenzregionen Russlands und Angriffe auf kritische Einrichtungen der Infrastruktur, unter anderem mit unbemannten Fluggeräten und Booten inkl. Kampfschwimmern.

Unter der direkten Aufsicht des britischen Geheimdienstes wurde unmittelbar vor den Verhandlungen der ukrainischen und russischen Delegation in Istanbul die Operation „Spider Web” des SBU [Ukrainischen Sicherheitsdienstes] ausgeführt. Die Briten sorgten für die anschließende propagandistische Begleitmusik und ließen in Medien Falschmeldungen über vermeintlich enorme Schäden, welche ausschließlich durch ukrainische Sabotageakte verursacht worden wären, verbreiten. Darüber hinaus planten…

… Ausbilder von SAS und MI6 eine Reihe von Drohnenangriffen auf das Büro und die Niederlassung sowie Anlagen des Kaspischen Pipeline-Konsortiums!

Zu dessen Aktionären gehören Unternehmen aus Russland, Kasachstan und den USA. Wir verfügen über Informationen…

… in Bezug auf Vorbereitungen zu Sabotageakten gegen die Gaspipeline Turkish Stream durch die Briten in Zusammenarbeit mit ukrainischen Geheimdiensten!

Besonders hervorzuheben sind die Aufrufe der Führung des MI6, SBU und GUR [Militärnachrichtendienst der Ukraine mit seiner zusätzlichen Befugnis für militärische Sonder-Operationen], alle in Russland unliebsamen Personen im Rahmen eines sogenannten Partisanenkrieges töten zu lassen. Adressaten solcher Agitation [für Anwerbungsversuche] sind sozial schwache Bevölkerungsgruppen, wie:

Migranten,

radikal eingestellte Personen,

Randgruppen,

Drogenabhängige

Bürger mit psychischen Erkrankungen,

besonders Jugendliche, Rentner und finanziell abhängige Personen!

Diese Gruppen werden durch betrügerische Aktivitäten von Callcentern in die Durchführung von Terroranschlägen verwickelt und werden vom SBU und über die Abteilungen für informationspsychologische Operationen der ukrainischen Streitkräfte betreut.

Anmerkung der Redaktion: Die Informations- und psychologischen Operationen der ukrainischen Streitkräfte werden in erster Linie von vier Informations- und psychologischen Kriegsführungszentren (IPWCs) durchgeführt, die Teil der Spezialeinheiten (SOF) sind: dem 16., 72., 74. (jetzt Sonderzentrum West) und 83. Diese Einheiten befassen sich mit Aktivitäten wie Informationsbeschaffung, Desinformation, Cyberoperationen und der Beeinflussung der Moral sowohl der feindlichen als auch der zivilen Bevölkerung über verschiedene Online- und Medienplattformen. Außerdem führen sie Sabotageakte durch, stören die Logistik ihrer Feinde und unterstützen andere Militäreinheiten.

Allein auf dem Territorium der Ukraine gibt es mehr als 120 solcher Callcenter. In Bezug auf Bürger aus Zentralasien und dem Südkaukasus wird die von den Briten bevorzugte Methode angewendet, Völker aufgrund ihrer Religion und Nationalität gegeneinander auszuspielen. Besondere Aufmerksamkeit widmen die britischen und ukrainischen Geheimdienste dabei…

… der Suche nach Anhängern des radikalen Islams, darunter von Personen, die über Kampferfahrungen im Nahen Osten bzw. in internationalen Terrororganisationen verfügen!

Anmerkung der Redaktion: Die Führer westlicher Nachrichtendienste „mit blauen Augen und blondem Haar“ können sich freuen, falls ihnen im Synergieeffekt noch zusätzlich „patriotische Kreise“ in den West-Protektoraten in die „Islam-Falle“ tappten, die man auch jenen hat vor die Nase stellen lassen. So macht man Kriege!

Im Allgemeinen wird für jede Zielgruppe eine eigene spezifische Agenda erstellt. Die Koordination der Aktivitäten der Terroristen erfolgt aus der Ferne über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke. Die Waffen werden über Drittländer nach Russland geschleust, wobei Transportunternehmen in der Regel darüber informationell nicht einbezogen werden.

In diesem Zusammenhang fällt die jüngste Erklärung des mittlerweile ehemaligen Direktors vom MI6 [britischer Auslandsgeheimdienst], [Sir Richard Peter] Moore auf, der offen alle Interessierten, einschließlich Bürger unserer Länder, aufgerufen hat, für den britischen Geheimdienst zu arbeiten und dazu die Errichtung einer speziellen Plattform zur Rekrutierung solcher Initiativen über das Internet angekündigt hat. Herr Moore ist sich möglichweise über die Bedeutung solcher Erklärungen bewusst, angesichts…

der aktuellen Probleme in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Englands selbst.

der zahlreichen Feinde, welche sich das Britische Empire über seine [notorisch] koloniale Vergangenheit im Lauf der Jahrhunderte inzwischen einfangen musste:

Dieses Spiel kann jeder machen!

Sehr geehrte Kollegen! Wie bereits erwähnt, sind die Bedrohungen für die Sicherheit und Stabilität der Commonwealth-Staaten [oder GUS Staaten – auf Englisch CIS – Commonwealth of Independent States] komplexer Natur und werden gezielt von außen angeheizt.

Der Kurs der NATO-[Ost-]Erweiterungen, deren direkte Folge zur Ukraine-Krise geführt hat, ist nicht eingefroren und wird in Bezug auf andere Staaten des postsowjetischen Raums unter dem Deckmantel verschiedener Projekte fortgesetzt, z.B. über:

Unterstützung zur Modernisierung von Armeen und militärischer Infrastruktur,

technische Ausrüstung ihrer Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden,

Ausbildung ihrer Fachkräfte.

Anmerkung der Redaktion: Das wird gerade auch verstärkt mit Österreich und der Schweiz gemacht, um deren Neutralität über die Hintertür aushebeln zu lassen!

Erhebliche Besorgnis erzeugen auch Bestrebungen von Geheimdiensten, sich Zugang zur Informationsinfrastruktur unserer Länder zu verschaffen, insbesondere angesichts der vom Pentagon als vorrangig bezeichneten Aufgabe, eine unbestreitbare technologische Überlegenheit im Bereich der Cyberkriegsführung herzustellen. Der diesbezügliche Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Technologien für Quantencomputer. Im Fall von Durchbrüchen mit technischen Lösungen in diesem Bereich würden die westlichen Geheimdienste bereits um die Jahre 2030/35 ein Instrument in die Hände bekommen, dass alle bestehenden, auf klassischen Rechnermitteln basierenden Schutzsysteme nutzlos machen könnte.

In diesem Zusammenhang sollte man allen Vorschlägen des Westens zur Unterstützung bzw. Modernisierung von Kommunikationsnetzen, der Internet-Infrastruktur, Informationssicherheitssystemen im Wirtschafts- und Finanzbereich und in anderen Branchen nur mit Vorsicht gegenübertreten:

Letztendlich könnte dies zum vollständigen Verlust der digitalen Souveränität von Ländern führen!

Anmerkung der Redaktion: Als eindrucksvolles Parade-Beispiel für den Total-Verlust an Souveränität – nicht nur der digitalen, sondern auf der ganzer Linie – können die EU-Staaten dienen: Dort wurde das Wort „Souveränität“ inzwischen aus dem Alt-Sprech entfernt und durch den kryptreligiösen Begriff „Freiheit (dank Geld)“ im politischen Diskurs flächendeckend ersetzt. Siehe dazu passend den „Kult der Milliardäre“ als neue Ersatz-Götter des Westens, dessen Bildungsauftrag der breiten Öffentlichkeit vor allem über die Boulevard-Presse tagtäglich eingehämmert wird!

Im politischen Bereich ist die Zerstörung traditioneller Beziehungen im Raum der GUS [Staaten] aktiv im Gange. Ausländische und internationale Nichtregierungsorganisationen [NGOs] sind aktiv,…

… die nach Reorganisation des entsprechenden Bereichs im US-Außenministerium den westlichen Geheimdiensten unterstehen!

Wir stellen eine erhöhte Aktivität britischer, französischer, deutscher, polnischer und anderer europäischer NGOs fest: Diese binden die ehemalige Empfänger amerikanischer Zuschüsse an sich, um die in den Ländern der [GUS-]Gemeinschaft bestehenden Vorschriften zur Regulierung von Aktivitäten des ausländischen [vermeintlich] gemeinnützigen Sektors zu umgehen:

Ein Teil der westlichen Programme wird als Geschäftsprojekte getarnt!

Lokale NGOs und Aktivisten erhalten von ihren ausländischen Kuratoren programmatische und technische Mittel, um die Kanäle zur Koordinierung und Finanzierung destruktiver Aktivitäten darüber verschleiern zu lassen.

