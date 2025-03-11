Dubiose Löscharbeiten deutscher Feuerwehrleute in Kiew als „Tagesschau-Propaganda“

Bild: screenshot YouTube

An Absurdität und „primitiv unterschwelliger“ Propaganda ist die ARD-Tagesschau wohl kaum noch zu übertreffen. Deutsche Feuerwehrleute wurden beim Löschen angeblicher Kriegstrümmer in Kiew gezeigt.

Fragwürdige Berichterstattung

Die Frage warum löschen deutsche Feuerwehrleute angebliche Kriegstrümmer in Kiew, muss sich der aufmerksame Beobachter der dubiosen Ukraine-Berichterstattung der ARD-Tagesschau wohl zwangsläufig stellen.

Am letzten Wochenende lief im öffentlich-rechtlichen Staatsfunk, konkret der ARD-Tagesschau, einmal mehr der übliche Wochenschaubericht zum jüngsten Pflichtbesuch eines deutschen Regierungsmitglieds in Kiew. Diesmal war Wirtschaftsministerin Katharina Reiche an der Reihe, die die „Nibelungentreue“ mit der Ukraine personifizieren und die passenden Vor-Ort-Bilder zur gewünschten Kriegsertüchtigung als Hintergrund einer völlig entarteten, selbstzerstörerischen deutschen, bedingungslos geforderten „Solidarität” mit dem hochkorrupten Land in einseitiger Opferinszenierung gegenüber der mitgereisten ÖRR-Propagandakompanie beisteuern durfte.

„Standardprogramm“ für Kriegspropaganda

Dabei wurde natürlich auch das inzwischen hinlänglich bekannte, übliche Standardprogramm abgespult, Bilder vom Bahnsteig des Kiewer Hauptbahnhofs mit dem Sonderzug, anschließend der unvermeidliche Luftalarm, der natürlich rein zufällig immer dann einsetzt, wenn wieder mal jemand mit dem Geldköfferchen anreist, nebst ritueller Flucht in den Luftschutzkeller und freilich zugehörigen PR-Bildern. Anschließend selbstredend die Aufnahmen der angeblich soeben angerichteten Kriegsschäden, garniert mit Straßeninterviews von vermeintlich zufällig ausgewählten Bürgern, die allerdings so gar nicht verzweifelt wirken. Das verwundert auch nicht weiter denn das Theater ist mittlerweile dermaßen durchschaubar, dass man sich eigentlich die Mühe eines näheren Hinsehens gar nicht mehr machen möchte.

Aufmerksame Beobachter wiesen diesmal jedoch auf ein bemerkenswertes Detail hin. In besagter Tagesschau-Berichterstattung waren Aufnahmen angeblicher Löscharbeiten zu sehen, die augenscheinlich in den Trümmern der durch die, während des „Reiche-Luftalarms“ zerstörten Kiewer Gebäude entstanden sein sollten. Auffällig daran war allerdings, dass dabei vor Ort offenbar deutsche Feuerwehrleute bei einem Einsatz zu sehen waren, deutlich zu erkennen an den hierzulande üblichen Uniformen mit der deutschen, nicht jedoch kyrillischen Aufschrift „Feuerwehr”. Zu Beginn ist zwar auch ein Foto mit kyrillisch beschrifteten Uniformen zu sehen, aber dabei handelte es sich um ein Standbild, in den Bewegtbildern wurden jedoch deutsche Feuerwehrkräfte gezeigt.

Fake-Bilder eingespielt?

Dies wirft nun natürlich einige brisante Fragen auf. Handelte es sich hier tatsächlich um Bilder von Löscharbeiten in der Ukraine, konkret in Kiew, ganz abgesehen von der Frage, ob diese wirklich während des Reiche-Besuchs entstanden waren. Oder aber wurden hier von der Tagesschau womöglich Archivaufnahmen irgendeines Feuerwehreinsatz als Schnittbilder verwendet? Wenn es sich tatsächlich um Aufnahmen vor Ort gehandelt haben sollte, wieso tragen die Feuerwehrleute deutsche Uniformen mit deutscher Aufschrift? Werden in Kiew offizielle deutsche Feuerwehrleute eingesetzt, oder hat die ukrainische Feuerwehr am Ende keine eigenen Uniformen mehr?

Anonymousnews begehrte diesbezüglich Auskunft von der ARD-Tagesschau zum Sachverhalt. Dort erachtete man es jedoch nicht für notwendig, sich auch nur die Mühe irgendeiner Rückantwort zu machen. Ist „Deutschlands seriöseste Nachrichtensendung” wirklich so ignorant oder schweigt man, weil man hier bei der nächsten Propagandalüge ertappt wurde? Vielleicht gibt es ja eine simple, einleuchtende Erklärung für dieses Kuriosum, dann bricht den Hamburger Kollegen doch gewiss kein Zacken aus der Krone, diese öffentlich mitzuteilen. Falls aber nicht, muss man hier ein weiteres Mal vom Schlimmsten ausgehen. Obwohl es eigentlich niemanden mehr verwundert, wenn hier der politischen Inszenierung die staatsmediale auf dem Fuße folgen würde.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.