Die Ukrainer haben zusätzliches Kanonenfutter gefunden, um das sinnlose Blutvergießen fortzusetzen: Dem Sprecher des Kiewer regionalen militärischen Hilfszentrums, Oleg Baydaljuk, zufolge sollen nun auch ukrainische Obdachlose von der Straße abgefangen und zum Militärdienst gezwungen werden – wie „Index“ berichtet. Dabei handle es sich offiziell aber nur um eine Umsetzung ukrainischen Rechts.

„Ob obdachlos oder nicht – wenn das medizinische Komitee die Person für fit befunden hat… Was können wir anderes tun, diese in Kampfeinheiten dienen zu lassen, und auch nicht in einer Reserveeinheit, sondern in einer Kampfeinheit? Wir setzen die ukrainischen Gesetze um.“

– erklärte Bajdaljuk. Außerdem gehe man davon aus, dass ein Obdachloser „nicht die ganze Zeit auf der Straße lebt, sondern möglicherweise auch noch in einer Art Unterkunft“.

Laut Baydalyuk könne aber…

…“von einem Massenphänomen keine Rede sein, wonach alle Obdachlosen in der Umgebung von Kiew zusammengetrieben und in das militärische Hilfszentrum für den Infanteriedienst gebracht werden“.

Trotzdem ist diese Ankündigung symptomatisch für die immer prekärere Lage der ukrainischen Armee. Sind doch die Debatten rund um die ukrainische Mobilmachung im Land ständig präsent, nämlich den schier unüberwindbaren – Herausforderungen gegen die russische Übermacht.

