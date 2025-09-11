Sergey Naryshkin über extremistische Methoden atlantischer Dienste

20.10.2025 - Sergey Naryshkin sprach in Usbekistan vor seinen Kollegen von GUS | Quelle: m.5-tv.ru

Sergey Naryshkin, Direktor des russischen Auslandsnachrichtendienstes, hielt vor Leitern der Sicherheitsbehörden der GUS-Staaten in Usbekistan zwei vielbeachtete Reden. Das Transkript auf Deutsch von seiner Ansprache bezüglich Massnahmen gegen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten durch ausländische Dienste, findet sich hier:

Aktuelle Methoden der Destabilisierung durch westliche Dienste

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Zunächst möchte ich unseren usbekischen Freunden für die hervorragenden Bedingungen unseres Treffens in Samarkand, welches zum gemeinsamen kulturellen und historischen Erbe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten [Zusammenschluss von insgesamt 12 UdSSR-Nachfolgerepubliken am 8.12.1991, bekannt auch unter den Abkürzungen «GUS- oder CIS-Staaten»] zählt, meinen Dank aussprechen.

Bedingt durch den Wechsel von einem amerikanisch-zentrierten zu einem multipolaren System, sehen wir alle uns inzwischen internationalen Turbulenzen ausgesetzt. Für diese „Übergangsphase” hat sich auch der Begriff „globale Unordnung” eingebürgert, obwohl eine Reihe jüngster internationaler Krisen darüber von globaler „Gesetzlosigkeit” noch geprägt ist.

Aufgrund des Druckes westlicher Staaten und ihrer Geheimdienste haben aufstrebende Machtzentren ihre Widerstandskraft unter Beweis zu stellen. Wie zu erwarten, versucht man die Entstehung einer multipolaren Welt zu unterbinden:

Die Staaten unserer Gemeinschaft stehen an vorderster Front im Kampf für eine neue gerechte Architektur internationaler Sicherheit!

Wie tief die Krise strategischen Denkens im Westen auch ist, die geopolitische Maxime „Wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt“ behält weiterhin ihre Gültigkeit!

Im Zuge dieser Konfrontation prüfen wir neueste Strategien und Taktiken, um der destruktiven Einmischung von außen entgegenzuwirken. Ihr Ausmaß hat längst den engen Rahmen von „Farbrevolutionen“ gesprengt. So setzen Großbritannien und die führenden EU-Länder alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel gegen Russland ein. Diese umfassen:

Wirtschaftssanktionen

terroristische Operationen

Militärschläge gegen unser Territorium durch Stellvertreter der Ukraine.

Die Entscheidung der Administration von Donald Trump in der Globalpolitik auf Stärke zu setzen, bedeutet zugleich verstärkten Druck auf Dritte – einschließlich ihren Partnern aus dem liberalen Lager. Niemand ist mehr unantastbar. Wir beobachten, wie Washington selbst gegenüber seinen engsten Verbündeten immer wieder mit dreistelligen Tarifen droht oder beispielsweise von Dänemark, einem Gründungsmitglied der NATO, sogar verlangt, den USA nicht mehr und nicht weniger als ganz Grönland zu überlassen.

Unter diesen Umständen lassen sich gegenüber Staaten außerhalb des euro-atlantischen Blocks kaum Rücksichtnahmen erwarten:

Vor allem, wenn man die schlechte Angewohnheit angelsächsischer Eliten, den Rest der Welt als ihre Kolonien zu betrachten, in Rechnung stellt!

Ihre unverfrorene Einmischung in fremde Angelegenheiten kann Chaos erzeugen und ganze Regionen und erst recht einzelne Länder, destabilisieren lassen!

Erhöhte Herausforderungen und Bedrohungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Die USA und ihre Verbündeten verhalten sich weiterhin zum Begriff des internationalen Terrorismus ambivalent, indem sie die Bewertung innerstaatlicher Konflikte anderer Länder mit zweierlei Maß messen.

Ein anschauliches Beispiel dafür liefern die Versuche des Weißen Hauses, die Gruppe „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS) von der Liste der terroristischen Organisationen streichen zu lassen. Washington ist bestrebt das neue syrische Regime zur Schwächung der regionalen Position Chinas und Irans zu instrumentalisieren. Dabei werden nicht nur die blutige „Vorgeschichte“ von HTS ignoriert, sondern auch die aktuellen Verbindungen der Organisation zu Extremisten. Dazu zählt beispielsweise die Tatsache, dass HTS, welche de facto in das syrische Verteidigungsministerium eingebunden ist, Mitglieder radikaler uighurischer bewaffneter Gruppen für die reguläre Armee rekrutiert: So hat sich die westliche Interpretation der salafistisch-dschihadistischen Ideologie über Nacht geändert und…

… wird beinahe schon als neuer Mainstream-Ansatz zum Islam dargestellt!

Die vom Westen betriebene Verwirrung zur Klassifizierung von Terrorismus ermöglicht den USA und ihren Verbündeten in ihrem außenpolitischen Arsenal freie Hand in Bezug auf die breite Anwendung terroristischer Methoden. Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens bringen, ohne sich dabei zu verstecken…

… terroristische Gruppen zum Einsatz, um wichtige Regionen der Welt destabilisieren zu lassen!

Das dient dazu, um dort ihre eigenen Einflusszonen geltend machen zu lassen: So ist es beispielsweise im Nahen Osten für niemanden ein Geheimnis mehr, dass die USA den Militärstützpunkt „Al-Tanf“ an der Grenze zwischen Syrien, Jordanien und dem Irak als terroristische „Drehscheibe“ nutzen.

US-Amerikaner und ihre europäischen Verbündeten schöpfen ihr Rekrutierungspotenzial aus Flüchtlingslagern der syrisch-irakischen Zone und haben eine Art „Fließbandproduktion“ zur Umschulung von Dschihadisten für deren anschließenden Einsatz in den Ländern des Südkaukasus und Zentralasiens eingerichtet.

Ihre Hauptziele sind:

die Destabilisierung der Lage im Iran, in Russland und Zentralasien!

die Behinderung der Verkehrsinfrastrukturprojekte Chinas für Handel mit Europa!

Anstelle von schwer realisierbaren Szenarien für Staatsstreiche setzen ausländische Geheimdienste verstärkt auf die physische Beseitigung „unliebsamer“ politischer Persönlichkeiten in der Führung und den Sicherheitskräften von dritten Ländern. Eindrucksvolle Beispiele dafür sind:

die Operation Israels gegen die Hisbollah im September 2024, bei der es Tausende von Pagern im Taschenformat im Libanon und in Syrien gleichzeitig detonieren liess.

der Operation „Revolte des Löwen” der israelischen Streitkräfte vom Juni dieses Jahres, welche in diesem Rahmen das Kommando des Korps der Islamischen Revolutionsgarden und eine Reihe führender iranischer Atomwissenschaftler ermorden liess:

Von westlichen Geheimdienstkreisen wurden beide Angriffe in Bezug auf ihre hohe Professionalität gerühmt!

Darüber hinaus übertragen führende europäische Geheimdienste ihre Erfahrungen mit politischen Morden und Terroranschlägen auf den euro-atlantischen Raum:

Im Mai 2024 hätte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico beinahe sein Leben eingebüsst, weil er sich geweigert hatte, nationale Interessen zugunsten die der Globalisten aufzugeben!

Die britischen Geheimdienste, die sich nach der Sprengung der Nord Stream-Gaspipelines ihrer Straffreiheit sicher sind, testen weiterhin die Grenzen des Zulässigen gegenüber ihren EU-Partnern, indem sie Sabotageakte in der Ostsee und im Schwarzen Meer vorbereiten!

Wir stellen wesentliche Veränderungen in den Methoden des Westens zur Bildung „fünfter Kolonnen“ in Drittländern fest. Angesichts der wachsenden Enttäuschung der Jugend über das westliche Demokratiemodell und die LGBT-Agenda weltweit, verlagert sich der Schwerpunkt zur Beeinflussung der Bevölkerungen auf Themen wie Bekämpfung von Korruption und sozialer Ungerechtigkeit. An Stelle kostspieliger Projekte zur Förderung pro-westlich orientierter Vereinigungen treten Informationsmanipulationen und Sozial-Engineering unter Einsatz modernster Technologien, wie vor allem künstlicher Intelligenz. Genau diese Instrumente wurden bei der Anstiftung zu den jüngsten Protesten in Serbien, Nepal und Marokko eingesetzt!

In doktrinären Dokumenten amerikanischer und europäischer Geheimdienste wird die wachsende Bedeutung des ethnisch-konfessionellen Faktors bei der Organisation von „Farbrevolutionen” betont, auch unter Berücksichtigung einer weit verbreiteten „Nachfrage” der Massen nach traditionellen Werten. Es werden Optionen für die „Serienproduktion“ des sogenannten ukrainischen Szenarios ausgearbeitet, das unter dem Vorwand der Stärkung „nationaler Identität“ in einzelnen Ländern auf…

… Provokation eines engstirnigen „provinziellen“ Nationalismus und einer darauf basierenden gesellschaftspolitischen Spaltung abzielt!

Insbesondere gibt es Informationen über dauerhafte Kontakte von Atlantikern zu nationalistischen Parteien und Bewegungen im GUS-Raum!

Mit Unterstützung ausländischer Fonds gibt es in Eurasien ein ganzes Netzwerk von Informations- und Analyseplattformen und -ressourcen, die eine vermeintliche „Dekolonisierung“ unter gleichzeitig anti-russischer und anti-chinesischer Agenda vorantreiben.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Die beschriebene explosive Situation erfordert von den Sicherheitsdiensten eine schnelle Anpassung an die neuen destruktiven Methoden, die von ausländischen Sicherheitsdiensten angewendet werden. Ein Mindestprogramm, das die Registrierung und ggfs. Verbot von Aktivitäten destruktiver westlicher NGOs umfasst, stellt einen guten Anfang dar!

Wie unsere sogenannten Kollegen in den USA und der EU zugeben müssen, haben…

… sich die Gesetze zu ausländischen Agenten [via NGOs] zum „Patentrezept“ gegen das einst äußerst wirksame Szenario von „Farbrevolutionen“ erwiesen!

Doch, unter den gegenwärtigen Umständen bleiben solche Maßnahmen eindeutig unzureichend.

Es ist wichtig, mit dem Tempo, mit dem der Westen moderne digitale Technologien für destruktive Zwecke vorantreibt, Schritt zu halten. Ein guter Schachzug wäre es, gemeinsame Listen von Software und Online-Diensten erstellen zu lassen…

… die von externen Kräften zur Destabilisierung der Lage in souveränen Staaten eingesetzt würden!

Die Zusammenarbeit bei der Schaffung rechtlicher Beschränkungen für ihre Aktivitäten sollte verstärkt werden. Parallel dazu wäre es sinnvoll, die Entwicklung und Förderung sicherer digitaler Plattformen voranzutreiben:

Es ist dringend notwendig, eine einheitliche Anti-Extremisten Front entstehen zu lassen!

Es ist wichtig, den Informationsaustausch über konkrete Risiken und Bedrohungen vor allem über partnerschaftliche Kanäle zu intensivieren. Parallel dazu wäre es sinnvoll, gemeinsam darauf hinzuarbeiten, dass Akte des Staatsterrorismus von internationalen Gerichten verurteilt würden. Die Geschichte lehrt uns, dass…

… destruktive Eingriffe des Westens dann wirksam werden, wenn sie auf nicht ausreichend entschiedenen Widerstand stoßen!

Ich bin überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit auch weiterhin ein unüberwindbares Hindernis gegen externe Versuche, die Souveränität und Einheit unserer Länder und Völker zu untergraben, bleiben wird!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

