Bei der Hausdurchsuchung von einem Vertrauten von Präsident Selenskyj, Timur Mindich, wurden große Mengen Bargeld entdeckt.

Laut ukrainischem Antikorruptionsbüro handle es sich um Schmiergeld aus „Energiegeschäften“.

„Korruptionsbeben in Kiew“ Bei der #Hausdurchsuchung von einem Vertrauten von Präsident #Selenskyj, Timur #Mindich, wurden große Mengen Bargeld entdeckt. Laut ukrainischem Antikorruptionsbüro handle es sich um Schmiergeld aus „Energiegeschäften“…🙄 1/X pic.twitter.com/kC9f6VxTzA — Dr. David Lütke (@DrLuetke) November 11, 2025

Wasserkrise im Iran: „Wir müssen Teheran möglicherweise evakuieren“ – Äußerungen des iranischen Präsidenten schockieren

Nach einem geopolitisch brisanten Sommer, in dem Israel und die USA Teheran und die iranischen Atomanlagen angriffen, steht der Iran nun inmitten einer historischen Dürre vor einer weiteren, immensen Krise: Wassermangel für die über 90 Millionen Einwohner.

Die Niederschläge sind auf einem Rekordtief, wodurch die Stauseen in dem ohnehin schon trockenen Klima des Nahen Ostens nahezu leer sind. Die Lage hat sich so zugespitzt, dass Präsident Masoud Pezeshkian gewarnt hat, dass das Wasser in Teheran rationiert werden müsse, sollte die Dürre einen weiteren Monat anhalten. Genau das scheint nun der Fall zu sein, da für mindestens die nächsten zehn Tage kein Regen erwartet wird.

[…]

Iranische Beamte erwägen extreme Maßnahmen und unkonventionelle Ansätze: Im Herbst kündigte das Energieministerium die sogenannte „Wolkenimpfung“ an, eine Methode zur Wetterbeeinflussung, bei der Partikel wie Silberiodid in bestehende Wolken eingebracht werden, um Regen zu fördern. Damit diese Methode funktioniert, müssen die Wolken jedoch mindestens 50 Prozent Feuchtigkeit enthalten, was laut Experten im Iran derzeit nicht der Fall ist. Via zerohedge.com

Olympia macht Schluss mit Gender-Irrsinn: IOC schützt endlich echte Frauen

Angesichts der anhaltenden Kontroversen rund um biologische Männer, die als sogenannte “Transfrauen” bei den Olympischen Spielen gegen biologische Frauen antreten, zieht das IOC nun offenbar die Konsequenzen. Die sportliche Fairness soll wohl zurückkommen.

Es ist weithin bekannt, dass biologische Männer den biologischen Frauen in faktisch allen Sportarten physisch überlegen sind. Ob im Mannschaftssport wie beim Fußball oder beim Basketball, beim Schwimmen, im Sprint, beim Stabhochsprung oder auch bei Kampfsportarten wie Boxen oder Ringen. Insbesondere der Skandal um Imane Khalif, der bei den Olympischen Spielen in Paris Frauen verprügeln durfte, sorgte für lautstarke Kontroversen. Nachdem medizinisch festgestellt wurde, dass Khelif biologisch männlich ist, wurde er inzwischen vom Frauenboxen ausgeschlossen.

Die anhaltende Kritik am Internationalen Olympischen Komitee, den Frauensport nicht ausreichend zu schützen, hat jedoch gewirkt. Wie aus IOC-Kreisen durchsickerte, soll bereits Anfang kommenden Jahres offiziell verkündet werden, dass sogenannte Transfrauen – also biologisch männliche Athleten, die sich als Frauen ausgeben – künftig nicht mehr in den Frauenkategorien bei Olympia antreten dürfen. Weiterlesen auf report24.news

EGMR weist Klage ab: Maskenzwang über Menschenrecht

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat eine Beschwerde gegen eine Bußgeldstrafe wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht während der Corona-Pandemie als unzulässig abgewiesen.

Der umstrittene und immer wieder in der Kritik stehende Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sieht keine Probleme mit einer wissenschaftlich unsinnigen, potenziell gesundheitsschädlichen Maskenpflicht. Infektionsschutzregeln – egal wie absurd, unwirksam und unsicher sie sind – stehen über dem Schutz der Menschenrechte. So sieht es der Kläger, Thomas Wagner aus Deutschland. Die Abweisung seiner Klage sei ein Beleg für den mangelnden Schutz vor verfassungswidrigen Maßnahmen. Weiterlesen auf tkp.at

Merz-Regierung will Deutschland milliardenschweren Fusionsreaktor bescheren – so stehen die Chancen

In Deutschland soll der erste Fusionsreaktor der Welt stehen, heißt es im Koalitionsvertrag. Ein Aktionsplan soll die Absicht Wirklichkeit werden lassen.

[…]

Mit dem Aktionsplan Fusion „Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“ hat die Bundesregierung nun acht Maßnahmen beschlossen, die der Fusion helfen sollen, ihren Weg aus der Grundlagenforschung hin zum Fusionskraftwerk zu vollenden.

[…]

Zwei Milliarden Euro bis 2029, also rund 400 Millionen Euro jährlich, will die Bundesregierung in die Förderung der Fusionstechnologie investieren – fast eine Verdreifachung im Vergleich zu den bisher 150 Millionen Euro pro Jahr, die in diesen Bereich flossen. Weiterlesen auf merkur.de

In diesen Bundesländern hat über die Hälfte der Bürgergeldempfänger keinen deutschen Pass

In vier deutschen Bundesländern liegt der Anteil von Ausländern unter den Bürgergeldempfängern bereits bei über 50 Prozent. In Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und dem Saarland fließt mehr als jeder zweite Euro im Bürgergeld an Personen, die gar keine Bürger des Landes sind.

[…] Viele Sozialhilfeempfänger können nicht mehr dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden. Am Freitag hatte die Bild über Zahlen berichtet, laut denen im Jahr 2024 mehr als 52 Prozent der vermittelten Personen nach rund drei Monaten zurück ins Bürgergeld gefallen sind. Besonders gravierend ist das Problem unter Ausländern. Weiterlesen auf nius.de

Neuköllns SPD-Bürgermeister Hikel schmeißt hin – weil seine eigene linke SPD ihn fertigmacht!

Sein Verbrechen? Er sagt „Clan-Kriminalität“, zeigt sich mit Polizisten und verteidigt die Realität statt linker Multikulti-Träume. Für die SPD ist das zu rechts! Eine Partei, die Bürgermeister abstraft, weil sie Clans bekämpfen, ist komplett lost!

Wer diese realitätsverweigernde Truppe noch wählt, lebt in einer Parallelwelt. Die SPD frisst ihre letzten Vernünftigen!

.@janfleischhauer bringt’s auf den Punkt: Neuköllns SPD-Bürgermeister Hikel schmeißt hin – weil seine eigene linke SPD ihn fertigmacht! Sein Verbrechen? Er sagt „Clan-Kriminalität“, zeigt sich mit Polizisten und verteidigt die Realität statt linker Multikulti-Träume. Für die SPD… pic.twitter.com/Hrlo7vnTmT — Anna Nina (@annaninii) November 10, 2025

AfD verteidigt Russlandreise – und bleibt in Umfragen vorn

Die AfD-Bundestagsfraktion bekräftigte auch nach anhaltender öffentlicher Kritik ihre Unterstützung für die geplante Reise ihrer Mitglieder nach Russland und übernimmt nach eigenen Angaben die Kosten.

Mehrere AfD-Politiker wollen an einer Konferenz im russischen Sotschi teilnehmen – darunter die Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und Rainer Rothfuß, Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban sowie der Europaabgeordnete Hans Neuhoff. Thema des Treffens ist laut Parteiangaben das Verhältnis zwischen EU-Staaten und den BRICS-Ländern.

Ziel sei es, „Gesprächskanäle offenzuhalten“, ähnlich wie bei den bestehenden Kontakten zu US-Republikanern und zum Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump, heißt es aus der Fraktion. de.euronews.com

UPDATE:

Die AfD-Co-Parteivorsitzende Alice Weidel kritisierte am Dienstag im Bundestag die geplante Russlandreise von mehreren AfD-Politikern scharf. „Ich kann nicht verstehen, was man da eigentlich soll“, sagte Weidel. Sie selbst würde dort nicht hinreisen und es auch niemandem empfehlen. Wer trotzdem reise, müsse die Konsequenzen tragen, und das könne auch ein Ausschluss aus der Partei sein. Quelle: nzz.ch

Umverteilungspläne – Die SPD will an der Erbschaftsteuer-Schraube drehen

Leistungsträger verlassen das Land. Die Wirtschaft stagniert seit sieben Jahren. Die Lösung aus SPD-Kreisen lautet: Eine Erhöhung der Substanzsteuern auf Erbschaften und Vermögen. Warum das Gift in der aktuellen Krisensituation wäre.

Die in den Wahlen und Umfragen abstürzende SPD entdeckt ihr Lieblingsthema einer ungerechten Verteilung wieder. Aktueller Aufhänger ist einmal mehr die nach Parteimeinung zu niedrige Besteuerung von Vermögen und Erbschaften. Dabei war in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden, daran in dieser Legislaturperiode nicht zu rütteln. Im Koalitionsvertrag steht dazu auch nichts. Allerdings ist möglicherweise noch in diesem Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten.‘

[…]

Obwohl die SPD das bei der letzten Erbschaftsteuerreform 2016 selbst mit so beschlossen hat, stört sie sich jetzt daran. So fordert ihr Generalsekretär Tim Klüssendorf die „Abschaffung der Steuerprivilegien für große Unternehmen“, damit „persönliche Chancen nicht mehr vom Zufallsprinzip Erbschaft abhängen“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Über 17.000 Einbürgerungen: Mehr neue Österreicher – woher die meisten kommen

Die Zahl der Einbürgerungen ist in Österreich erneut angestiegen. Bisher bekamen im Jahr 2025 insgesamt 17.649 Personen den begehrten Pass.

Der Großteil des Anstiegs bezog sich hier mit einem Anteil von 38,2 Prozent auf NS-Opfer und deren Nachkommen. Von ihnen lebt jedoch nur ein kleiner Bruchteil wirklich in Österreich. Zu 99,7 Prozent sind sie im Ausland wohnhaft.

Diese Staatsangehörigkeit hatten sie zuvor

Der zweitgrößte Gruppe an Neo-Österreichern sind jene, die seit mindestens sechs Jahren hier wohnen (31,2 Prozent). In dieser Gruppe sind Syrer am meisten vertreten (19,1 Prozent). Auf Platz zwei folgten Türken (10,8 Prozent) gefolgt von Afghanen (acht Prozent) und Personen aus Bosnien und Herzegowina (4,8 Prozent) sowie Iranern (4,7 Prozent).

Fast jeder Vierte in Österreich ist schon Ausländer

Ein Fünftel der bis September 2025 eingebürgerten Personen wurde in Österreich geboren (20,2 Prozent). Nahezu ein Drittel war unter 18 Jahren (32,3 Prozent), der Frauenanteil lag bei 50 Prozent. Weiterlesen auf heute.at

Rechtzeitig zu Beginn der Narrenzeit kommen wieder weitere seriöse Berichte der Mainstream-Medien aus dem Pharmabereich

