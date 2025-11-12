Fünfter Afghanen-Flieger auf dem Weg nach Deutschland

+ Ein „Steinmeier“ als neue Maßeinheit für Hass und Hetze + Sexpuppen-Skandal: Frankreich will Onlinehändler Shein vorläufig sperren + EU plant neuen Geheimdienst unter Ursula von der Leyen + Genderwahn bei der BBC: Darf man überhaupt noch “schwangere Frauen” sagen? + Bayern: 275 Schulklassen ohne deutschen Muttersprachler +

+++

Ein „Steinmeier“ als neue Maßeinheit für Hass und Hetze

Das hätte das für eine große Rede werden können. Doch zum 9. November wendet sich der Bundespräsident scharf gegen weite Teile der Bevölkerung. Steinmeier hetzt – man kann es kaum anders sagen – die Antifa auf.

In Zeiten, in denen linke Sturmtruppen politische Gewalt zum schlagenden Argument machen, in denen die Antifa-Hammerbande die Schädel Andersdenkender zertrümmert und in denen regelmäßig Autos und Büros von Oppositionspolitikern in Flammen aufgehen, gießt Frank-Walter Steinmeier Öl ins Feuer. Und zwar in einem Umfang, dass die Maßeinheit, in der verspritze Hetze gemessen werden könnte, seinen Namen tragen müsste.

[…]

Den andersdenkenden Mitbürgern drohte das Staatsoberhaupt entschieden mit der Entfernung aus dem öffentlichen Dienst. Solche „Verfassungsfeinde“ könnten „nicht Richterin, Lehrer oder Soldat sein“. Und er forderte implizit dazu auf, sich das Beispiel Ludwigshafen zu Herzen zu nehmen, wo die anderen Parteien den AfD-Oberbürgermeisterkandidaten vom Wahlzettel gestrichen hatten: „So ein Ausschluss ist nicht per se undemokratisch.“ Aus Steinmeiers „Unsere Demokratie“-Sicht ist er vielmehr höchst demokratisch. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Nach Sexpuppen-Skandal: Frankreich will Onlinehändler Shein vorläufig sperren

Durch den Verkauf von Sexpuppen mit „kindlichem Aussehen“ ist die chinesische Plattform Shein in Frankreich heftig in die Kritik geraten. Jetzt will die Regierung sie vorläufig sperren.

[…]

Die Plattform solle in Frankreich so lange gesperrt bleiben, bis das Unternehmen sich nachweislich an französisches Recht halte. Die zuständigen Minister sollen demnach innerhalb von 48 Stunden einen Zwischenbericht vorlegen. Weiterlesen auf faz.net

+++

EU plant neuen Geheimdienst unter Ursula von der Leyen

Nach aktuellen Berichten plant die EU unter der Führung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Einrichtung einer neuen Geheimdienstbehörde.

Details zu Struktur und Aufgaben sind noch nicht vollständig bekannt, jedoch wird berichtet, dass Beamte aus nationalen Diensten abgeworben oder abgeordnet werden sollen, um Informationen, Analysen und operative Unterstützung zu leisten.

Die Initiative soll die Sicherheitsarchitektur der EU stärken und eine bessere Koordination im Bereich der Nachrichtendienste ermöglichen. Begründet werde die Notwendigkeit zur Errichtung einer EU-Geheimbehörde unter anderem mit der „vollständigen Invasion Russlands in die Ukraine“. Weiterlesen auf apolut.net

+++

Lage eskaliert in Pakistan: Bombenanschlag in Islamabad

Nach den gescheiterten Friedensgesprächen zwischen Pakistan und Afghanistan eskaliert die Gewalt.

Ein Bombenanschlag in Islamabad kostet Dutzende Tote und Verwundete, der pakistanische Außenminister spricht schon davon, dass Pakistan „im Krieg“ sei!

A powerful car bomb has killed at least 12 people outside a court building in Pakistan’s capital, Islamabad. 🟠 Follow our LIVE coverage: https://t.co/lVoNopR2tO pic.twitter.com/LXYybf7jYo — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 11, 2025

+++

Genderwahn bei der BBC: Darf man überhaupt noch “schwangere Frauen” sagen?

Eine Moderatorin der BBC wurde abgemahnt, weil sie schwangere “Leute” in “Frauen” ausbesserte und dabei einen offensichtlich leicht genervten Gesichtsausdruck machte. Selbst beim britischen Staatsfunk gibt es wohl noch Mitarbeiter, die genug vom Genderwahn haben.

BBC-Moderatorin Martine Croxall wurde von der hauseigenen Beschwerdeeinheit gerügt, weil sie in einer Nachrichtensendung den Ausdruck “pregnant people” – also “schwangere Leute” – kurzerhand durch das altmodische, biologistische und offenbar inzwischen subversive Wort “women” (Frauen) ersetzt hatte. Ein kurzer Moment des Realismus, ein leicht genervter Gesichtsausdruck – und schon war der Empörungsautomatismus in Gang gesetzt.

Zwanzig Zuschauer sollen sich beschwert haben. Zwanzig! In einem Land mit fast 70 Millionen Einwohnern reicht also eine Handvoll hyperempfindlicher Aktivisten, um eine Nachrichtensprecherin öffentlich abzustrafen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Fünfter Afghanen-Flieger auf dem Weg nach Deutschland

Der fünfte Flieger mit Afghanen ist auf dem Weg nach Deutschland. Allein in den letzten zwei Wochen kamen mehrere Flugzeuge an, obwohl die Regierung das Aufnahmeprogramm eingestellt hat. Die Afghanen hatten ihre Einreise eingeklagt.

[…]

Die Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghanen im Mai beendet. Wie viele der rund 1.900 Afghanen nach Deutschland kommen sollen, ist offen. Für die Versorgung dieser Menschen ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zuständig. Pro Monat fallen Kosten von Millionen Euro an. Doch wie hoch die Kosten genau sind, will die GIZ gegenüber Apollo News nicht sagen.

Via apollo-news.net

+++

Alarm-Zahlen aus Bayern! 275 Schulklassen ohne deutschen Muttersprachler

Deutsche Schüler in der Minderheit: In 275 bayerischen Regelklassen sitzt kein einziges Kind mit deutscher Muttersprache. Das bestätigt jetzt die Staatsregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Markus Walbrunn (AfD). Die Zahlen haben es in sich.

Insgesamt 10.555 Regelklassen an allgemeinbildenden Schulen in Bayern bestehen inzwischen mehrheitlich aus Kindern, die zu Hause nicht Deutsch sprechen. In diesen Klassen liegt der Anteil nichtdeutscher Muttersprachler also bei über 50 Prozent.

1.209 Klassen mit 100 Prozent Migrationsanteil. […] Insgesamt haben an 807 Schulen und in 11.110 Regelklassen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund die Mehrheit. Weiterlesen auf nius.de

+++

+++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.