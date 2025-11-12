Anderswo klappt es sehr wohl – Tausende Ausreisende aus Türkei nach Syrien

Bild: Keystone-SDA

Seit dem Sturz von Ex-Präsident Assad und der Machtübernahme des international „rehabilitierten“ Ex-IS-Terroristen und Neo-Präsidenten Syriens, Ahmed al-Scharaa, vormals bekannt unter seinem IS-Pseudonym Muhammad Al-Jawlani, zieht es zahllose Syrer wieder in Richtung Heimat.

Vor allem aus den Nachbarländern strömt man nun in Richtung der „neuen Heimat“ unter dem Ex-IS Präsidenten.

Rückkehr von Dauer?

Aus Deutschland sind in den elf Monaten seit dem Sturz von Präsident Assad angeblich knapp 3000 Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt, in der Türkei sind es beinahe täglich so viele.

Seit Assads Entmachtung im letzten Dezember kehrten bisher mehr als eine halbe Million Syrer aus der Türkei zurück in die Heimat, aus dem Libanon waren es mehr als 300.000, aus Jordanien gingen 150.000 wieder nach Hause. Die Nahost-Staaten liegen nicht nur näher an Syrien, sie sind auch lange nicht so „spendabel“ wie die EU-Länder und bieten daher mehr Anreize für die Rückkehr.

Angeblich sei hierbei die Geografie für die hohe Zahl der Heimkehrer aus der Türkei ein wichtiger Faktor, erklärt Omar Kadkoy, Koordinator des Programms Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul.

Wie sollte es auch anders sein, keinesfalls sind es scheinbar die üppigen Sozialleistungen in Europa, die ausschlaggebend sein könnten für die „Verweigerung“ der Rückkehr.

Entlang der mehr als 900 Kilometer langen gemeinsamen Grenze gebe es mehrere offene Übergänge. „Das senkt die Reisekosten im Vergleich mit der Rückkehr aus der EU.“ Ähnliches gilt für den Libanon und Jordanien, die im 14-jährigen Bürgerkrieg ebenfalls Millionen Syrer, allerdings unter anderen Voraussetzungen als Europa, aufgenommen hatten.

Türkei unterstützt Neo-Regime in Syrien

Seit Assads Sturz hilft Ankara dem südlichen Nachbarn mit der Lieferung von Gas und Strom. Inzwischen gibt es auch direkte Linienflüge zwischen den beiden Ländern.

Nach dem Regimewechsel in Damaskus bot die Türkei den Syrern zeitlich begrenzte, sogenannte Schnupperbesuche an. Bis Ende Juni konnten sie die Lage in der Heimatregion auskundschaften, ohne den Aufenthaltsstatus in der Türkei zu verlieren.

3,6 Millionen Syrer lebten zwischenzeitlich in der Türkei, bis dato sind es nur noch etwa 2,5 Millionen.

Amtlichen türkischen Angaben zu Folge kam die Rückkehrwelle im Juni richtig ins Rollen, als das Schuljahr geendet hatte. Derzeit passieren jeden Tag rund 2500 Menschen die Grenzen Richtung Syrien.

Gut eine halbe Million Menschen gingen schon vor Assads Sturz nach Hause, seit Dezember wurden weitere 550.000 Ausreisende registriert.

„Heimkehrhilfe“ von UNHCR berappt

Im Libanon und in Jordanien, die im Krieg jeweils mehr als eine Million Syrer aufgenommen hatten, zahlt das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR eine Heimkehrhilfe von 100 US-Dollar pro Kopf, in Jordanien gibt es zusätzlich Gratis-Heimreisen per Bus.

Die libanesische Regierung verzichtet bis Ende des Jahres auf eine Bestrafung von Flüchtlingen ohne Aufenthaltsrecht, wenn sie zurück nach Hause gehen. Für den Europäer, Deutsche wie Österreicher mag das wohl völlig utopisch klingen, dass es Bestrafungen für Personen ohne Aufenthaltsrecht geben kann.

In der Türkei genießen Syrer kein Asyl, sondern nur einen vorübergehenden Schutzstatus.

All das würde nach Einschätzung von Kadkoy viele Menschen verunsichern und daher eine Rückkehr vorteilhafter erscheinen lassen

„Die schwere wirtschaftliche Krise im Libanon, steigende Lebenshaltungskosten, eine zunehmende rechtliche Unsicherheit und der Rückgang internationaler Hilfsleistungen setzen viele Geflüchtete unter enormen Druck“, erklärt Kristof Kleemann, Projektdirektor Libanon und Syrien der Friedrich-Naumann-Stiftung in Beirut.

In der Türkei beobachtet das UNHCR die Rückkehr der Flüchtlinge an den Grenzen, damit die Menschen „sicher, in Würde und voll informiert“ nach Hause gehen, wie die Organisation mitteilte.

Im Libanon und in Jordanien schalten sich die UN noch direkter ein. Dort sollen persönliche Gespräche der potenziellen Heimkehrer mit UN-Vertretern garantieren, dass die Syrer auch wirklich freiwillig gehen.

