„Deutschland muss sterben“ – 25.000 Euro Steuergeld für Antifa-Verein

+ Kroatien führt den Wehrdienst wieder ein + YouTube sperrt islamkritischen Kanal + Ausland kauft ostdeutsche Agrarflächen + Schweden am Rand des Kontrollverlusts + Österreich: Der WKO-Chef tritt offiziell zurück

+++

Kroatien führt den Wehrdienst wieder ein

Die Sicherheitslage habe sich verändert – das ist, auf einen Satz heruntergebrochen, das Argument, mit dem Kroatiens Verteidigungsminister Ivan Anusic von der nationalkonservativen Regierungspartei HDZ die Rückkehr zur Wehrpflicht begründet.

[…]

Im Jahr 2008 habe man die Wehrpflicht abgeschafft und seitdem hätten 300.000 junge Männer gar keine militärische Ausbildung gehabt, erklärt der Minister. „Zurzeit kann man bei eventueller Bedrohung des Landes mit ihnen in keiner Weise rechnen. Die Sicherheit ist inzwischen in Europa und in der Welt generell zum Thema Nr. 1 geworden.“ So auch für Kroatien. Und die Bedrohung können in der derzeitigen Weltlage von allen Seiten kommen.

Weiterlesen auf tagesschau.de

+++

YouTube sperrt islamkritischen Kanal – so reagiert Irfan Peci

Der Islamkritiker Irfan Peci verliert seinen YouTube-Kanal. Eine Begründung von dem US-Konzern dafür gibt es nicht. Der Betroffene vermutet einen konkreten Grund für die Sperrung – und kündigt eine Reaktion an.

BERLIN. Der monetarisierte YouTube-Kanal – also ein Kanal, auf dem man mit Werbung Geld verdienen kann – des Islamkritikers Irfan Peci wurde am Dienstag gelöscht. Das Ganze passierte „ohne Vorwarnungen“, schrieb Peci auf X. Der Kanal hatte zum Zeitpunkt der Löschung mehr als 21.000 Abonnenten. Peci teilte einen Screenshot der Mitteilung von YouTube, in der es hieß, der Kanal entspreche nicht den Richtlinien der Plattform, konkreter äußerte sich das Unternehmen nicht.

Peci geht seit Jahren – ähnlich wie der bei einem Terroranschlag in Mannheim fast ermordete Islamkritiker Michael Stürzenberger – auf die Straße und filmt sich dabei, wie er mit Muslimen über den Islam diskutiert. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

„Deutschland muss sterben“ – 25.000 Euro Steuergeld für Antifa-Verein

Ein antideutscher Antifa-Verein, der am Tag der Deutschen Einheit „Deutschland muss sterben“ propagierte, kassierte 25.000 Euro Steuergeld. Die verantwortliche schwarz-rote Landesregierung in Nordrhein-Westfalen weiß angeblich von nichts. Die AfD fordert Aufklärung.

Ein Verein, der zum 3. Oktober „Deutschland muß sterben“ forderte, hat vom Land Nordrhein-Westfalen 25.000 Euro erhalten. Der antideutsche Verein „KosmoPolis“ erhielt die einmalige Förderung im vergangenen Jahr aus dem sogenannten Diversitätsfonds.

Auf einem Plakat zur Veranstaltung zeigte der Verein einen Mann, der lachend neben einem Grabstein mit der Aufschrift „Deutschland“ posiert. Darauf prangt ein Foto mit Würsten. Darüber steht in großen Lettern „Deutschland muß sterben – Tresen gegen den Nationalfeiertag“, darunter der Hinweis „Es wird Punk laufen“.

Die Landesregierung erklärte auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion, ihr seien „weder Zweck noch Inhalt der Veranstaltung bekannt“. Kulturministerin Ina Brandes (CDU) teilte weiter mit, die Projektförderung sei einmalig gewesen; über die Gemeinnützigkeit des Vereins könne sie wegen des Steuergeheimnisses keine Auskunft geben. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Ausland kauft ostdeutsche Agrarflächen – Bauern fürchten Machtverlust

Reinhard Jung vom Bauernbund Brandenburg über den Ausverkauf deutscher Landflächen, das Versagen der Politik – und warum Deutschland die Kontrolle verliert.

[…]

Während Landesregierung, Bundesregierung und DAH die Kritik für überzogen halten und Agrarökonomen vor zu viel Marktlenkung durch den Staat abraten, sieht der Bauernbund Brandenburg die Warnungen von Reiko Wöllert bestätigt. Geschäftsführer Reinhard Jung fordert im Gespräch mit der Berliner Zeitung Konsequenzen in der Politik – und prophezeit: Wenn nichts passiert, verliert Deutschland die Kontrolle über seine Landwirtschaft.

Via berliner-zeitung.de

+++

Massenimmigration, Clanstrukturen und politische Verdrängung: Schweden am Rand des Kontrollverlusts

Durch Schweden geht eine Welle der Gewalt. Bei tödlichen Schusswaffendelikten liegt das Land seit Jahren an der Spitze in Europa.

[…]

Wenn man dann noch weiß, dass es in ganz Schweden – laut der eigenen Polizeichefin – 17.500 aktive Bandenkriminelle gibt, kommt man zu dem Schluss, dass diese wenigen Tausend Menschen hauptsächlich arabischer Herkunft ein großes, schönes, wohlhabendes und innovatives Land mit zehn Millionen Einwohnern buchstäblich bis aufs Blut terrorisieren. Weiterlesen auf nius.de

+++

ÖSTERREICH: Jetzt bestätigt es Mahrer – Der WKO-Chef tritt offiziell zurück!

Berichte hatten es bereits angekündigt, nun hat es Harald Mahrer (ÖVP) auch selbst bestätigt: Er tritt als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) zurück.

Der Druck auf ihn wurde über die letzten Tage zu groß, es ging um eigene Mehrfachbezüge, Gehälter in der Kammer, Gagenerhöhungen für Präsidiumsmitglieder und die zugehörige missglückte Kommunikation.

[…]

“Ich sehe derzeit keine Möglichkeit, verantwortungsvolle Beiträge für eine positive Zukunftsentwicklung zu leisten”, sagte Mahrer im Video. Er werde sowohl in der Kammer als auch im Wirtschaftsbund für eine “geordnete und zeitnahe” Übergabe sorgen.

Update: Übernehmen soll die bisherige Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, Martha Schultz. Morgen findet eine weitere Krisensitzung mit allen Länderpräsidenten statt. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Wirtschaftskammer-Beiträge „Stark gestiegen“: Allein Voestalpine muss zehn Millionen Euro zahlen

Vor dem Hintergrund des Voestalpine-Stellenabbaus in der Steiermark äußert sich Vorstandschef Herbert Eibensteiner auch zur aktuellen Gagendebatte rund um die Wirtschaftskammer. Mit viel Unverständnis und der Forderung nach Einsparungen und Strukturanpassungen der Kammer.

An steirischen Voestalpine-Standorten werden Hunderte Stellen gestrichen, es wird restrukturiert – und es muss gespart werden. Es überrascht kaum, dass vor diesem Hintergrund im Rahmen der Halbjahresbilanz-Präsentation auch die Gehaltsdebatte in der Wirtschaftskammer aufschlug. Allein die Voestalpine zahlt im Jahr rund zehn Millionen Euro an WK-Beiträgen, „die in den letzten Jahren doch sehr gestiegen sind“, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner betont.

Wenig verwunderlich, dass er von der Kammer das fordert, was nicht nur in seinem Konzern in diesen herausfordernden Zeiten längst zum Alltag geworden ist: Einsparungen vornehmen, Strukturen anpassen, Effizienz steigern.

„Wir erwarten uns schon, dass die Wirtschaftskammer an ihrer Struktur arbeitet, um Einsparungspotenziale zu finden – wir in den Betrieben tun das ja auch permanent und verlangen das auch von der Wirtschaftskammer.“

Weiterlesen auf kleinezeitung.at

+++ LEIDER KEINE SATIRE +++

Bald ist Weihnachten 🤗 pic.twitter.com/wx0p4X5Ela — TheRealTom™ – Trusted Flagger (@tomdabassman) November 12, 2025

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.