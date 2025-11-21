Zelenskyj deutet Totalkapitulation an (Video)

Selenskyj und Ehefrau gedenken der Opfer des Majdanputsches (2014)

Der ukrainische Präsident Selenskyi übt sich in der Geste eines geradezu absurden euphemistischen Mutes der Verzweiflung: Unter dem Eindruck des militärischen Zusammenbruchs an der Front, dem Auffliegen eines riesigen Korruptionsfalles im Umkreis von Zelenskyj selbst, stellt US-Präsident Trump immer härtere Bedingungen: Nun kann jener die bevorstehende Totalkapitulation nicht einmal verblümt mehr wegleugnen:

„Das ist einer der schwierigsten Momente unserer Geschichte.“

Stünde doch sein Land…

…“vor einer sehr schwierigen Entscheidung: Entweder verliert die Ukraine ihre Würde oder riskiert, einen wichtigen Partner zu verlieren.“

Groteske Heroen-Opfer-Rhetorik

„Sie erwarten eine Antwort von uns, aber ich habe sie bereits am 20. Mai 2019 gegeben, als ich gelobt habe, die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu verteidigen. Natürlich sind wir aus Stahl, aber selbst das stärkste Metall kann zerbrechen.„

Und er beschwört eine nationale Einheit, die nur seinem eigenem Überleben dienen soll und die schon länger auseinander gebrochen ist – zwischen korrupten Kriegs-Profit-Eliten und einer geschundenen und verratenen Bevölkerung.

„Der Staat muss funktionieren, das Parlament eines Kriegsstaates muss kooperieren, und die Regierung eines Kriegsstaates muss effektiv funktionieren. Ich weiß, dass die Leute bei mir sind. Nächste Woche wird schwierig und ereignisreich. Wir werden in dieser Zeit unter großem Druck stehen.“

– so ein resignierter Selenskyj. Indem er erneut von seinem Volk sinnlose Opfer abverlangt:

„Entweder ein komplexer 28-Punkte-Plan oder ein extrem harter Winter, der härteste aller Zeiten, und zusätzliche Risiken.“

Das Spiel ist aus:

„Ein Leben ohne Freiheit, Würde und Gerechtigkeit, während von uns erwartet wird, jemandem zu vertrauen, der uns zweimal angegriffen hat.„

Denn die USA haben dieses korrupte Regime endgültig verabschiedet. Egal was sich Selenskyj da einredet:

„Im Moment ist der Druck auf die Ukraine einer der größten. Es wird eine konstruktive Suche nach einer Lösung mit den Vereinigten Staaten geben.

Ich werde Argumente vorbringen, ich werde die Menschen überzeugen und Alternativen vorschlagen, aber wir werden dem Feind keine Grundlage geben zu sagen: “ ´Die Ukraine will keinen Frieden.`“

Das werde nicht passieren.

Und längst ist auch die Kriegstreiber-EU als global ernst zu nehmender globaler Akteur obsolet geworden:

„Europa ist bei uns, Europa war bei uns, und wir hoffen, dass Europa mit uns sein wird.„

Und trotz Zelenskyjs Absicht, Änderungen am Friedensplan vornehmen zu wollen, ist er außer Stande, zwei zentrale Fragen zu beantworten: Worin diese Änderungen bestehen. Und welche Druckmittel er hätte, sollten sich die Amerikaner weigern, diese Änderungen vorzunehmen.

Denn auch wenn sich die ukrainischen Behörden vehement gegen die Abtretung von Gebieten, die sie derzeit nicht kontrollieren, sträuben, plant Trumps Plan jedoch genau den Abzug ukrainischer Truppen aus dem gesamten Donbas. Darüber hinaus lehnt Kiew das Verbot eines NATO-Beitritts konsequent ab.

Die USA haben nun der Ukraine bis zum 27. November ein Ultimatum gesetzt dem Plan zuzustimmen, inklusive der Drohung, Waffen, Lieferungen und Geheimdienstinformationen abzustellen.

🇺🇦 Zelensky hints that Ukraine lost the war … pic.twitter.com/GDnrLjvpys — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 21, 2025

