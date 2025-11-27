Buchtipp: DAN DRIVER`s Albtraum Orwell

Zum Jahresende bringt der Retro-Comix Verlag die Zeitabenteuer des DAN DRIVER mit den ersten 3 Grossbänden heraus:

No1 „DER LEBENDE TOTE“ – No2 „DIE ZITADELLE DES GRAUENS“ und No3“ DAS ZEITPARADOXON“

Mit phantastischem Druck und toller Farbauflösung kommt jeder Grossband mit 104 Seiten und grösserem Format als Buch gebunden. Die Bände wurden am 8. und 9. Nov. auf der Buchmesse„Seitenwechsel“ in Halle vorgestellt. Wir haben mal reingelesen und geben einen ersten Eindruck wieder!

„Eine sehr attraktive und schon etwas in die Jahre gekommene Frau sucht aus scheinbar unerfindlichen Gründen ein altes leer stehendes Gebäude auf, in dem sich vor Jahrzehnten der berühmt-berüchtigte Nachtklub „BAMBOOZLE“ befunden hat. Sie steigt die Kellertreppe des verfallenen Gebäudes hinab, offensichtlich mit der Erwartung, etwas von ihr Gesuchtes zu finden . . . Zu ihrem Entsetzen findet sie vier Särge vor! Ihre Angst überwindend öffnet sie einen Sarg – aber anstatt eines von ihr vermuteten Skeletts, muss sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass sie mit Öffnung des Sargdeckels eine scheintote Leiche zum Leben erweckt hat! Geschüttelt vor Grauen lässt sie die mitgebrachte Zeitung fallen und verlässt fluchtartig die Ruine. Sie hinterlässt einen Zombie, der sich in einem surrealen Zustand be findet. Umgeben von einer Aura der Halbtransparenz richtet sich DER LEBENDE TOTE aus seinem Sarg auf. Er weiss, dass er DAN DRIVER heisst und ihm wird klar, dass er soeben seine erste Zeitreise aus dem Jahr 1984 ins Jahr 2014 vollendet hat.“

Nach 30 Jahren Totenstarre und endloser Flucht vor den Geistern der Vergangenheit erblickt DAN DRIVER erneut das Licht der Welt – doch in was für einer Welt ist er da gelandet? Was er im Jahr 2014 erlebt, ist für ihn schwer zu verkraften. Die Gegenwart hat ihn eingeholt ! Die Gruselgestalten umgeben ihn! Er wird von Zombies kujonier! . . . Er be findet sich im ALBTRAUM ORWELL! DAN DRIVER hat schnell gelernt, wie man mit Zeitreisen umgeht! Er schreckt vor keiner noch so riskanten Aktion zurück! Er hat das Zeitparadoxon eingeleitet und er muss es vollenden. Was erwartet DAN DRIVER und TOYBOY in der Tiefe des Meeres ? Was ist an den Hinweisen von Betty Beat wirklich dran? Es kommt zum ersten Tauchgang und was die Freunde dabei auf dem Meeresgrund erleben, ist jenseits ihrer Vorstellungskraft.

Die Zeitabenteuer des DAN DRIVER sind hochverdichtet und ohne Verfallsdatum wie die üblichen

Polit-Ernstics. Ausgefeilte witzige und freche Dialoge entspannen den Leser auch bei schwieriger

Thematik. Mit seinem unverwüstlichen Optimismus bietet DAN DRIVER seinen Fans in diesen

ungewissen Zeiten Zuversicht und Kraft. TØJ’s, der Schöpfer, Zeichner und Texter der DAN DRIVER

Zeitabenteuer: „Satire ist eine mächtige Waffe und Lachen ist gesund – das beste Mittel uns gegen

den aktuellen Zeitgeist und die damit einhergehende Verblödung zu schützen!“

Bisher im Verlag „Retro-Comix.com“ erschienen:

Band 1: „Der lebende Tote“ – Band 2: „Die Schatten der Toten“ – Band 3: „Die Zombies“ –

Band 4: „Das Horror-Labor“ – Band 5: „Die Zitadelle des Grauens“ – Band 6: „Verloren in der Zeit“ –

Band 7: „Das Zeitparadoxon“ – Band 8: „In alter Freundschaft – Band 9: „Schillerlocke gefällig ?“

Grossband No 1 „DER LEBENDE TOTE“

Grossband No 2 „DIE ZITADELLE DES GRAUENS“ —

Grossband No 3 „DAS ZEITPARADOXON“

Bestellmöglichkeit:

3 Grossbände mit je 104 Seiten und 9 Einzelhefte werden vom Retro-Comix Verlag bis Jahresende mit bis zu 20% Rabatt angeboten. Zu bestellen unter www.retro-comix.com oder telef. bei Buchhaus Loschwitz 0351-2685275 – per mail buchhaus_loschwitz@t-online.de

Alle 3 Grossbände mit ingesamt 312 Seiten sind das ideale Geschenk zu Weihnachten!

Hier bestellen

„wenn`s Draußen grauplig wird gibts drinnen DAN DRIVER zum schmökern über die Weihnachtsfeiertage !“

Video auf bitchute.com

… wer die DAN DRIVER Hefte schon kennt, wird sicherlich vom neuen, grösseren Format, vielen neuen Seiten und alternativen Covers begeistert sein !

Aktuell ist Heft No9 „Schillerlocke gefällig?“ erschienen . . . und die nächsten Ausgaben sind bereits in Arbeit – No10 „Im Reich der Chips“, No11 „Horror unter Wasser“ und No12 „In der Zeitfalle“ kommen im nächsten Jahr . . . Die Zeitabenteuer des DAN DRIVER gehen weiter . . .

