Antifa-Schande von Gießen beweist: Linke Gewalt beherrscht das Land!

JULIAN REICHELT | Es ist eine neue Folge „Achtung, Reichelt!“ online. Diesmal geht es um: Antifa-Schande von Gießen beweist: Linke Gewalt beherrscht das Land! Die Linkswerdung Friedrich Merz’ ist abgeschlossen: Noch im Wahlkampf prahlte er mit Richtlinienkompetenz, heute gibt er offen zu, dass er gegenüber SPD und Grünen nichts mehr durchsetzt – und schmäht seine eigenen früheren Positionen als „Faszination des Autoritären“.

Ein Kanzler, der vor Klingbeil kuscht, während Antifa CDU-Büros stürmt, 50 Polizisten in Gießen verletzt und der Bundespräsident mit „Tun wir, was getan werden muss“ den Mob gegen „rechts“ entfesselt. 2025 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem linke Gewalt die Politik bestimmte und bürgerlicher Kleinmut nur zusah. Die Regierung Merz wurde nicht gewählt, sondern vom Straßenmob ins Amt gebrüllt.

Familienunternehmer kapitulieren vor Campact-Drohbriefen, Unternehmerverbände bekennen öffentlich „Reue“, weil sie AfD-Politiker einluden – und Hans-Werner Sinn sagt klipp und klar: Die AfD ist eine wirklich wirtschaftsfreundliche Partei. Deutschland wird nicht mehr regiert, es wird erpresst – von einem steuerfinanzierten NGO- und Medienapparat, der jeden Andersdenkenden in die Knie zwingt.

Das alles und wie Hans-Werner Sinn die komplette Wirtschaftspolitik der Regierung zerlegt und warum selbst Unternehmer heute nur noch Angstbekenntnisse ablegen, erfahren Sie in der neuen Folge „Achtung, Reichelt!“

