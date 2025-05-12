Sagt NEIN! Folgt Kanzler Merz nicht in den Renten-Abgrund!

ACHTUNG REICHELT! Diesmal geht es um: Sagt NEIN! Folgt Kanzler Merz nicht in den Renten-Abgrund! German Angst ist zum Machtinstrument verkommen. Aus Angst vor dem Klimawandel zerstören wir unsere Industrie. Aus Angst vor einer Grippe foltern wir Kinder. Aus Angst vor „rechts“ öffnen wir die Grenzen für Islamismus. Aus Angst vor dem Mob verbieten wir Lachen, verbieten wir Streit, verbieten wir die Opposition.

Die Politik hat uns allen Angst gemacht – und sich selbst zur Geisel dieser Angst. Friedrich Merz steht für die krönende Kapitulation: Er weiß, dass das SPD-Rentenpaket volkswirtschaftlicher Selbstmord ist, und stimmt trotzdem zu – aus Angst um seine Koalition, aus Angst vor dem eigenen Mut. Am Freitag entscheidet der Bundestag nicht über Renten, sondern über die Frage: Bleibt Deutschland ein Land der Angstbürger oder wird es wieder ein Land mutiger Bürger?

Die alte Generation hat abgewirtschaftet. Sie hinterlässt nur Schulden, Deindustrialisierung und einen Staat, der seine Bürger mit Angst regiert. Die neue Generation hat jetzt die Chance: Sagt NEIN zu diesem Wahnsinn. Sagt NEIN zu Merz’ Wortbruch. Sagt NEIN zu einer SPD, die Arbeitgeber zum Feind erklärt und mit der Antifa droht.

Deutschland braucht keine Renten auf Pump – es braucht endlich wieder Rückgrat. Das alles und warum diese Abstimmung die letzte Chance sein könnte, Deutschland aus der Angstspirale zu befreien, erfahren Sie in der neuen Folge „Achtung, Reichelt!“

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung