Wien scheitert an Abschiebung von Somaliern – weil Papiere fehlen

Fico: "Wenn russisches oder ukrainisches Leben für den Westen nichts wert ist, bin ich raus" + EU-Kommission kippt Verbrenner-Aus ab 2035 + Völkerrecht: Russland-Enteignung „absolut illegal" + Grundsteuer: Bei Eigentümern ist noch was zu holen +

Fico: “Wenn russisches oder ukrainisches Leben für den Westen nichts wert ist, bin ich raus”

Der slowakische Premierminister, Robert Fico, stellt sich gegen die Kriegstreiber in der Europäischen Union. In einer deutlichen Erklärung kündigte er an, jede EU-Initiative zur Finanzierung der ukrainischen Militärmaschinerie zu blockieren.

Für Fico ist klar: Wer das Leben von Russen und Ukrainern als “wertlos” betrachte, habe in Europa keinen Platz.

In einem knapp einstündigen Telefongespräch mit EU-Ratspräsident António Costa machte Fico unmissverständlich klar, dass die geplante Finanzierung der ukrainischen Kriegsanstrengungen für ihn ein No-Go ist.

Weiterlesen auf report24.news

EU-Kommission kippt Verbrenner-Aus ab 2035

Gegen das von der EU beschlossene Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 regt sich heftiger Widerstand. Neben dem EVP-Fraktionschef Manfred Weber sprechen sich auch Kanzler Merz und die Regierungschefs von Italien und Polen dagegen aus. Nun scheint es eine Wende zu geben.(…)

Die EU-Kommission wollte den Bericht auf Anfrage zunächst nicht kommentieren. Aus Kommissionskreisen wurde bestätigt, dass die Behörde nach derzeitigem Stand der Planung vorschlagen will, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen. Sollten auch das Europaparlament und die EU-Staaten dem Plan, wie Weber ihn beschreibt, zustimmen, wäre das sogenannte Verbrenner-Aus vom Tisch.

Weiterlesen auf n-tv.de

EU bremst Billigimporte: Drei Euro Abgabe pro Paket ab 2026

Die Europäische Union verschärft ihre Maßnahmen gegen Billigimporte aus Drittstaaten. Ab Juli 2026 soll für jedes in die EU eingeführte Warenpaket mit einem Wert von bis zu 150 Euro eine Abgabe von drei Euro fällig werden. Darauf verständigten sich die EU-Mitgliedstaaten bei einem Treffen der Finanzminister in Brüssel.

Betroffen sind vor allem große Online-Plattformen wie Shein, Temu, AliExpress oder Amazon, über die täglich Millionen günstiger Waren in die EU gelangen. Die Abgabe soll von den nationalen Zollbehörden erhoben werden. Bislang konnten Sendungen mit einem Warenwert bis 150 Euro zollfrei eingeführt werden.

Die neue Regelung ist jedoch als Übergangslösung gedacht. Ab 2028 sollen alle Importe in die EU grundsätzlich ab dem ersten Euro zollpflichtig werden. Voraussetzung dafür ist der Start einer digitalen Plattform zur Abwicklung und Kontrolle der Warenströme.

Weiterlesen auf nius.de

Top-Völkerrechtler rechnet mit EU ab: Russland-Enteignung „absolut illegal“

Robert Volterra, Londoner Anwalt für Internationales Recht, sagt: Der Plan, russische Staats-Vermögen zu konfiszieren, würde die EU auf Generationen verfolgen. (…)

Das Vorgehen der EU wird international stark beobachtet, sagt Volterra: „Alle Länder, einschließlich mächtiger Konkurrenten der EU, beobachten genau, was die EU tut.“ Der Plan könnte am Ende „von anderen Ländern, denen einige Maßnahmen der EU nicht gefallen, als Präzedenzfall genutzt werden“. Volterra: „Was passiert, wenn eine Großmacht die Umweltpolitik der EU ablehnt, sie für völkerrechtswidrig erklärt und dann beginnt, die souveränen Vermögenswerte der EU-Staaten zu beschlagnahmen?“ (…)

Für die EU hätte der Zugriff auch langfristige politische Konsequenzen. Ein solcher Schritt „würde die EU über Generationen hinweg verfolgen“. Volterra: „Die bewusste Verletzung der Rechtsstaatlichkeit ist ein Verstoß gegen die Grundprinzipien, auf denen die EU angeblich basiert. Jede zukünftige Behauptung der EU, sie verfolge eine ,moralische Außenpolitik‘, würde von anderen Staaten den Vorwurf der ,Heuchelei‘ auslösen. Die EU würde dafür lange Zeit einen hohen Preis zahlen.““ …“

Via berliner-zeitung.de

Grundsteuer: Bei Eigentümern ist noch was zu holen – sie sollten sich daran gewöhnen

Die Hängepartie um die Grundsteuer geht nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs weiter. (…) Deutschlands höchstes Finanzgericht hat entschieden: Die neue Grundsteuer ist nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs nicht verfassungswidrig. (…)

Hinzu kommt: Für Wohneigentümer ist die Grundsteuer nichts Abstraktes, sondern ein fester Ausgabenposten im Haushalt – ähnlich wie die Tilgungsrate fürs Baudarlehen. Wer baut oder kauft, kalkuliert in der Regel mit einem Horizont von 20, 30 Jahren. Schon kleine, aber stetige Mehrbelastungen in der laufenden Steuer können den Unterschied machen zwischen „gerade noch darstellbar“ und „Finanzierung kippt“. (…)

Weiterlesen auf welt.de

Wien scheitert an Abschiebung von Somaliern – weil Papiere fehlen

WIEN. Vier ausreisepflichtige Somalier haben Österreich per Charterflug verlassen. Die Abschiebung, die als Signal einer verschärften Asylpraxis gedacht war, scheiterte jedoch in Kenia.

Nach mehr als 30 Stunden in der Transitzone des Flughafens Nairobi mussten drei der Männer wieder nach Wien zurückgebracht werden.

Die Somalier waren mit negativem Asylbescheid per Charter nach Kenia geflogen worden. Von dort hätte es weiter nach Mogadischu gehen sollen. Somalische Behörden verweigerten jedoch die notwendigen Einreisedokumente. (…) Hintergrund ist, daß Somalia die Rücknahme eigener Staatsbürger in der Regel nur bei freiwilliger Rückkehr erlaubt oder eine ausdrückliche Zusage verlangt.

Via jungefreiheit.de

Islamismus in Schulen: „Stehen als Gesellschaft an einer Weggabelung“

Mit dem soeben vom Nationalrat beschlossenen Kopftuchverbot zeigt der Staat, so der Verfassungsgerichtshof will, Flagge gegenüber einem zunehmend offensiv auftretenden Islam der radikalen Art.

An den Schulen, die unter 14-Jährige ab dem nächsten Sommersemester nur noch mit unbedeckten Haupt betreten dürfen, geht es aber längst um gravierendere Probleme, die nicht einfach wie ein Kopftuch abgelegt werden können. (…)

Die Probleme beginnen bei der Sprache, beschränken sich aber längst mehr nur darauf. Von den rund 1,8 Millionen Jugendlichen unter 19 Jahren hatten 2024 nach Angaben des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) 29,6 Prozent einen Migrationshintergrund.“ …“

Weiterlesen auf exxpress.at

„Jeder dritte gut ausgebildete Deutsche läuft davon und wir holen Leute rein, die nicht lesen und schreiben können“

„Wir haben eine massiv falsche Migrationspolitik gemacht!“

„Jeder dritte gut ausgebildete Deutsche läuft davon und wir holen Leute rein, die nicht lesen und schreiben können“, so @HubertAiwanger gestern beim #Talkimhangar7. „Wir haben eine massiv falsche Migrationspolitik gemacht!“👇👇👇👇 Sendung verpasst? ➡️➡️https://t.co/gkdobYLeuV pic.twitter.com/kxWWpnyssa — Talk im Hangar-7 (@talkimhangar7) December 12, 2025

