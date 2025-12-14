Nach wokem Hass-Weihnachts-Video: Shitstorm gegen McDonalds

Die niederländische McDonald’s-Dependance wollte sich mit einem materialistischen 45-Sekunden durch KI-generierten Hass-Weihnachts-Reklamespot – veröffentlicht just am Nikolo-Tag – offenbar etwas ganz Trendiges einfallen lassen. Doch musste der Trash-Food-Gigant sodann aber nach heftiger internationaler Kritik sowie einem Shitstorm den Cancel-Culture-Hass vom Netz nehmen.

Nachdem es im Internet massenhaftes negative Reaktionen über den „KI-Mist“ hagelte, musste McDonalds sehr schnell kleinlaut zurück rudern und sprach von einer „Lernerfahrung„. Komisch fand das alles kaum jemand: Zu abartigen Szenen wurde der bekannte Weihnachtssong „It’s the most wonderful time of the year“ perertiert zu:

„Es ist die schrecklichste Zeit des Jahres. / It’s the most terrible time of the year“)

Billige Anti-Weihnachtsklischees

So radelt etwa ein Mann mit einem riesigen Weihnachtsbaum über eine spiegelglatte Grachtenbrücke. Ein Schlittschuhläufer rutscht aus. Eine Frau wird einige Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift. Der Weihnachtsmann steckt mit Pferdeschlitten im Stau. Nicht fehlen dufte auch der Familienstreit nicht.

In den sozialen Medien kam der Einsatz von billigem KI-Trash, gefertigt ohne teureren Einsatz von Schauspielern und Kameraleuten gar nicht gut an: Der Spot sei „gruselig„, „schlecht montiert“ und „unlogisch“ aufgebaut. Auf die durch einen McDonalds-Sprecher vorgebrachte übliche Kritik am christlichen Weihnachtsfest: Dass Spot wollte demnach nur „die stressigen Momente während der Feiertage in den Niederlanden zeigen“ (finanzen.net), streifte sich McDonalds das Büßergewand über:

„Wir stellen wir jedoch fest, dass diese Zeit für viele Gäste `die schönste Zeit des Jahres´ ist.„

Fast-Food-Ab-Essen als sinnlicher Restaurantbesuch?

Doch die geradezu perverse materialistische Aussage: Dass nämlich gerade das Ab-Essen in den überfüllten Trash-Food-„Restaurants“ als wohlig-sinnliches Ereignis vermarktet werden sollte, wurde durchschaut:

“McDonald„s hat das Schlimmste veröffentlicht, das ich dieses Jahr gesehen habe.“

– so ein „X“ User.

McDonald’s unveiled what has to be the most god-awful ad I’ve seen this year – worse than Coca-Cola’s. Fully AI-generated, that’s one. Looks repulsive, that’s two. More cynical about Christmas than the Grinch, that’s three. I don’t wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Auch Coca-Cola abgestraft

Der Fast-Drink-Gigant scheiterte ebenfalls an einer KI-Weihnachts-Reklame, in deren Vermischung vertrauter Weihnachts-Elementen wie verschneiten Landschaften und festlicher Musik, kombiniert jedoch auch mit KI-Figuren – etwa humanoide Tiere, sich verändernde Straßen und plastikartiger Ästhetik.

Und auch hier reagierten die sozialen Medine mit einem Shitstorm:

„Es sieht gut aus, aber die Essenz von Weihnachten ist verschwunden.„

– so ein „X“-User.

Alles in allem aber zeigt sich darin, dass es innerhalb der Gesellschaft eine überwiegend noch normal denkende Mehrheit gibt, die nicht mehr gewillt ist, woken Cancel-Culture-Hass widerspruchslos hinzunehmen.

