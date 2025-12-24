Klartext od JD Vance na temat polityki migracyjnej UE

„Jarmarki bożonarodzeniowe zamieniają się w krwawe rzezie, całe rodziny są masakrowane na festiwalach, policja otwarcie radzi obywatelom, aby unikali pewnych miejsc nocą.

A co robi klasa polityczna?

Brak zamknięcia granic, brak deportacji, brak ochrony własnej ludności. Zamiast tego ściga się ludzi, którzy alarmują, cenzuruje krytykę i uznaje zaniepokojonych obywateli za prawdziwy problem.

To całkowita porażka dzisiejszej Europy:

„Nie walczy się z przestępcami, lecz z ostrzegającymi.“

Via foxnews

150 Kenijczyków: Po pozwie Pro Asyl ponownie przylecieli imigranci

Niewiarygodne: 17 grudnia do Niemiec ponownie przyleciało 150 imigrantów, tym razem nie z Afganistanu, lecz z Kenii – w ramach programu osiedlenia UNHCR.

Jednak wejście na terytorium kraju możliwe było dopiero dzięki pozwowi Pro Asyl. Ten proces jest kolejnym przykładem na to, jak zaskakującą politykę migracyjną kontynuuje się wbrew wyraźnej woli dużej części społeczeństwa.

To się nie kończy – jeszcze w listopadzie przyleciało 192 Afghanów. W środę na lotnisku w Lipsku przybyło około 150 rzekomo szczególnie potrzebujących ochrony osób z Kenii. Przybyli dwoma samolotami – czarterem z około 141 osobami i rejsowym z około 10 osobami. Wiele osób pochodzi z rejonów konfliktów, takich jak Sudan Południowy, Kongo, Somalia i inne afrykańskie państwa. Wśród nich miało być kilka samotnych matek z dziećmi.

Hiszpańskie miasto wydala setki migrantów z zajętego budynku

BADALONA, Hiszpania, 17 grudnia (Reuters) – Hiszpańska policja w środę usunęła setki migrantów z byłej szkoły w północno-wschodnim mieście Badalona, co związek zawodowy określił jako największą tego typu operację w Hiszpanii.

Budynek, który od dłuższego czasu był zajmowany przez squattersów, został ewakuowany na polecenie burmistrza Badalony, Xabiera Garcii Albiola, z konserwatywnej partii opozycyjnej Partii Ludowej (PP), której poglądy na konflikt migracyjny zderzają się z bardziej liberalnym podejściem lewicowego rządu Hiszpanii.

Video

