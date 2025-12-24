Podczas gdy rząd federalny chwali nową umowę migracyjną UE jako „rzeczywisty kamień milowy”, okazuje się, że w rzeczywistości jest to raczej „prawdziwe oszustwo”. Rzekoma możliwość deportacji do Włoch lub Grecji nie dotyczy migrantów, którzy już przebywają w Niemczech.

Oszustwo w umowie migracyjnej UE – brak „rzeczywistych” deportacji

„Super umowa to wpadka”

To, co „Bild” tytułował jako „super umowę” 9 grudnia, czyli nową umowę rządu federalnego z innymi państwami UE w sprawie przyjęcia wniosków o azyl, jest w rzeczywistości dalekie od tego i bardziej stanowi kolejne „oszustwo” najwyższej klasy. Minister spraw wewnętrznych Dobrindt mówi wręcz o „rzeczywistym kamieniu milowym”, twierdząc, że Niemcy są teraz „silnikiem zaostrzenia europejskiej polityki migracyjnej”, jak również relacjonowały media apollo-news.

Zgodnie z tym, Grecja i Włochy w praktyce zgodziły się na przyjęcie wniosków o azyl. Mowa tu o tych, którzy jako pierwsi weszli na ziemię UE w tych krajach i w związku z tym zasadniczo nie mają prawa do statusu uchodźcy lub azylu w Niemczech. To właśnie było przez wiele lat zgodnie z regulaminem Dublinu regułą UE, ale od kryzysu migracyjnego w 2015 roku wiele krajów, zarówno południowych państw przybycia, jak i Niemiec jako kraju docelowego, prawie wcale tego nie realizowało.

Jednakże wydaje się, że to ma się teraz zmienić, przynajmniej w myśli rządu federalnego, który dążył do „właściwej optyki”. „Zgodziliśmy się z Grecją i Włochami, że przyjmą z powrotem migrantów, którzy weszli do Unii Europejskiej przez ich kraje”, wyjaśnił minister spraw wewnętrznych.

Jednakże teraz wychodzi na jaw, że wszyscy, którzy już tu są, nie będą objęci tą jakże chwaloną „nowością”, jak również donosi „Welt”.

Zgodnie z tym, teraz głośno reklamowana umowa dotyczy tylko przyszłych migrantów.

Zgłoszono, że „wszystkie otwarte sprawy związane z rozporządzeniem Dublinu UE zostaną usunięte”, pisano w greckich mediach.

W takim „skoncentrowanym” świetle, niektóre z enigmatycznych wypowiedzi Dobrindta stają się teraz znacznie bardziej zrozumiałe. Na zakończenie umowy powiedział: „Włochy i Grecja uznają, że Niemcy w ciągu ostatnich lat wykazały dużą solidarność poprzez przyjęcie migrantów”.

Zgodnie z nowym, tzw. „mechanizmem solidarności”, kraje, które nie leżą na zewnętrznych granicach UE, powinny wspierać główne państwa przybycia, takie jak Włochy czy Grecja, w postaci płatności pieniężnych lub przyjmowania migrantów. Ta oczekiwana „solidarność” jest również silnie uzależniona od wielkości populacji, a Niemcy niewątpliwie zajmują tu raz jeszcze pierwsze miejsce.

