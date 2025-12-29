W Ukrainie nadal trwa rozlew krwi. W swoim filmie Róbert Ábrahám i współautorzy pokazują drogę do wojny w Ukrainie oraz jej podwójną rzeczywistość.

Nakręcono dokumentalny film o historii wojny w Ukrainie, który bada nie tylko rosyjski atak, ale także odpowiedzialność zachodniej i ukraińskiej elity – dzieło Róberta Ábraháma zatytułowane „Monaco hadtest” (Armia Monaco) zostało zaprezentowane w poniedziałek w Budapeszcie.

Dokument o drodze do wojny w Ukrainie został nakręcony przez dziennikarza Róberta Ábraháma, którego praca „Monaco hadtest” (Armia Monaco) została w poniedziałek przedstawiona przedstawicielom prasy w Budapeszcie. Twórcy filmu podkreślają, że chociaż to Rosja zaatakowała Ukrainę, ich zdaniem także liberalne elity europejskie i amerykańskie oraz skorumpowana ukraińska władza są odpowiedzialne za wybuch i kontynuację wojny.

Według „Magyar Nemzet”, film ukazuje sekwencje – nakręcone w Monako i na Lazurowym Wybrzeżu – w tym ukraińskie samochody luksusowe. W tym sensie Rosjanie na Lazurowym Wybrzeżu zostali zastąpieni przez ukraińskich miliarderów.

Autorzy zauważają, że znaczna część zachodniej pomocy dla Ukrainy trafia do kieszeni Ukraińców, którzy w nieprzyjemny sposób rzucają się w oczy na Lazurowym Wybrzeżu, przy wsparciu najwyższych władz ukraińskich. Ukraińscy przywódcy próbują usprawiedliwiać się, twierdząc, że widoczni w Monako Ukraińcy są prorosyjskimi Ukraińcami.

„Euro-Maidan” 2013: Przygotowania do wojny

Według twórców filmu protesty Euromaidanu w 2014 roku, koordynowane głównie przez prawicowych banderowców, przyczyniły się do wybuchu i kontynuacji wojny w Ukrainie.

Centrum korupcji

Film przedstawia Ukrainę jako gniazdo korupcji, gdzie ludzie są ścigani na ulicach, aby potem zostać uwolnionymi z ośrodków szkoleniowych za euro lub dolary, podczas gdy urzędnicy w Kijowie dzielą się okupem w centrach mobilizacyjnych.

„Zejście z torów liberalnego mainstreamu i jego mistrzów w ostatnich latach nie tylko jest nieprofesjonalne, przerażające czy oburzające, ale również graniczy z zbrodniami wojennymi. – Syny Europy stały się częścią tego krwawienia, które jest fundamentalnie błędne i skorumpowane.”

– mówi reżyser i producent Róbert Ábrahám. I dodaje:

„Cokolwiek zrobił liberalny mainstream, nie zwolni Rosjan; agresja to agresja, przemoc to przemoc, a krew to krew. Mówimy więcej o Ukraińcach, bo Rosjanie nie chcą przystąpić do UE ani NATO, nie żądają naszych pieniędzy i nie grożą nam każdego dnia.”

Mimo to, to zachodnie elity polityczne były tymi, które obu stronom wojny zakazały

… „usiąść do stołu i zakończyć tę bezsensowną wojnę z jak najmniejszymi stratami. To one zastraszały wszystkich, którzy ośmielali się opowiadać za pokojem, i tolerowały brutalność, z jaką urzędnicy poboru stosowali przymusową rekrutację… I to one wymieniały ukraińskie mięso na kasie na euro i dolary.”

Film ma być emitowany od 27 grudnia na kanałach YouTube „Renitens” i „Ultrahang”.

Dzięki Ábrahámowi zdjęcia zaczęły się już w połowie sierpnia. Jednak wszyscy filmowcy byli wstrząśnięci, ponieważ nikt na Riwierze nie był gotowy, aby z nimi rozmawiać, nawet przedstawiciele lokalnej prasy. A to z powodu zachodniej propagandy, według której wszystko, co złe, jest rosyjskie, nawet jeśli jest ukraińskie.

Poza przedstawieniem korupcji w Ukrainie, film pokazuje także, że dzisiejszy zachodni przemysł świadomości może robić z ludźmi zachodnimi, co zechce: na przykład przekonując obywateli Europy żyjących w pokoju do wspierania krwawego konfliktu w ich sąsiedztwie. Wszystko to prowadzi do „smutnej europejskiej rzeczywistości, gdzie rzekomo walczymy o zachodnie wartości, tracąc wszystkie wcześniej postrzegane zachodnie wartości.”

– kończy Ábrahám. (magyar nemzet)

Film jest dostępny od 27 grudnia na kanałach YouTube „Renitens” i „Ultrahang“ .

