Europejski polityk Manfred Weber. | AI generiert by UME

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i szef frakcji w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, wezwał państwa Unii Europejskiej do wysłania żołnierzy na Ukrainę.

Manfred Weber wzywa UE do wysłania żołnierzy „pod europejską flagą” na Ukrainę

„Chciałbym, żeby żołnierze pod europejską flagą współpracowali z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, aby zapewnić pokój.”

Rok 2025 jako „punkt zwrotny w historii”

Weber wypowiedział się jednak sceptycznie w rozmowie z grupą medialną Funke w sprawie możliwości rychłego zawarcia rozejmu:

„Putin prowadzi nas za nos. Do dziś siedzi w Kremlu i cieszy się z wewnętrznych sporów i podziałów na Zachodzie” – powiedział Weber.

Dodał, że prezydent Rosji Władimir Putin wysłał dziesiątki tysięcy młodych żołnierzy na śmierć. Weber stwierdził, że nie może sobie wyobrazić, że „Putin obierze drogę pokoju”. Doszedł do wniosku, że pokój można osiągnąć tylko wtedy, gdy Europejczycy pokażą siłę i będą mówić jednym głosem.

Weber wezwał Unię Europejską do odpowiedzi na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Europy nową strategią bezpieczeństwa.

„Rok 2025 to punkt zwrotny w historii” – powiedział w rozmowie z mediami, dodając, że strategia bezpieczeństwa Trumpa również to udowadnia. Europa musi „przestać kształtować swoją politykę na podstawie dokumentów z Waszyngtonu” – powiedział Weber. I dodał:

„Musimy napisać naszą własną strategię bezpieczeństwa, poddać architekturę Europy próbie i w końcu działać z pewnością siebie.”

„Siły odstraszające na Ukrainie”

We wrześniu w Paryżu odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych pod przewodnictwem brytyjskiego premiera Keira Starmera i francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Po szczycie francuski przywódca ogłosił, że 26 krajów zadeklarowało gotowość do rozmieszczenia sił odstraszających na Ukrainie po zawarciu rozejmu.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wcześniej oświadczyło, że dla Rosji każdy scenariusz, który pociągałby za sobą wysłanie wojsk państw członkowskich NATO na Ukrainę i niosła ze sobą ryzyko ostrej eskalacji sytuacji, jest kategorycznie nie do przyjęcia.

Wypowiedzi Zjednoczonego Królestwa i innych europejskich krajów dotyczące możliwego rozmieszczenia wojsk państw członkowskich NATO na Ukrainie zostały przez rosyjskie ministerstwo uznane za dalsze podsycanie wrogości.

W 2024 roku biuro prasowe rosyjskiego wywiadu zagranicznego (SZWR) poinformowało, że Zachód zamierza wysłać tzw. kontyngent sił pokojowych liczący około 100.000 żołnierzy na Ukrainę, aby przywrócić gotowość bojową. SZWR uważa, że oznaczałoby to de facto okupację Ukrainy. Rzecznik prasowy prezydenta Rosji oświadczył, że rozmieszczenie sił pokojowych możliwe jest tylko za zgodą stron zaangażowanych w konflikt.

