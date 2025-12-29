Świąteczny urlop w ojczyźnie: 24-godzinne korki w kierunku Ukrainy, finansowane z funduszy socjalnych

Na polsko-ukraińskiej granicy, akurat w czasie świąt, dochodzi do masowych korków – i to nie w kierunku wyjazdu z Ukrainy, lecz w kierunku przyjazdu. Dziesiątki tysięcy Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i przebywali w Europie Zachodniej, na okres świąteczny wracają do swojej ojczyzny – przynajmniej tymczasowo, informuje „Die Welt”.

Ukraińcy mieszkający w Niemczech finansują ten urlop w ojczyźnie z zasiłków socjalnych, opłacanych przez podatników. (…)

Płatnikiem jest podatnik

Uchodźcy z Ukrainy w Niemczech otrzymują głównie zasiłek socjalny. Choć w listopadzie podstawowa kwota dla osób, które przybyły do Niemiec po kwietniu 2025 roku, została obniżona o 120 euro, to jednak samotnie żyjący Ukraińcy wciąż otrzymują ponad 400 euro miesięcznie. Dla osób, które przybyły wcześniej, nie zmienia się podstawowy zasiłek w wysokości 563 euro.

Poza wymiarem finansowym, szczególną dyskusję wywołuje jeden fakt: że osoby, które uzyskały ochronę przed wojną, przerywają swoją ucieczkę na rzecz dobrowolnego pobytu w strefie działań wojennych.

Protesty rolników w całej UE jako objaw: Merz musi odejść!

Nadszedł najwyższy czas na rezygnację Friedricha Merza. Kanclerz poucza pracodawców jak uczniów, nie zdając sobie sprawy, że to on powinien być pilnie pouczany. Równocześnie Europa utknęła w martwym punkcie z powodu traktorów – a Merz stoi tam, bez odpowiedzi i bez głębokich reform.

Protesty rolników w Brukseli przeciwko umowie Mercosur: Problemem jest ta sama UE, która dusi niemiecką gospodarkę.

Europa stoi w miejscu, nie z powodu śniegu ani braku energii, lecz dlatego, że ci, którzy zapewniają żywność Europie, postanowili więcej nie milczeć. Od południowej Francji przez Brukselę po autostrady Grecji, traktory jeżdżą tam, gdzie wcześniej krążyły polityczne frazesy, blokując szlaki komunikacyjne, które dla Brukseli są ważniejsze niż jakakolwiek rzeczywistość na polu.

Francuscy rolnicy atakują państwo tam, gdzie boli: w portfelu.

Mobilny radar do pomiaru prędkości typu Enforcement Trailer (wyprodukowany w Niemczech, koszt jednostkowy > 120.000 €) przynosi do 500.000 € grzywien rocznie.

Niektórzy francuscy rolnicy dostrzegli ten państwowy model biznesowy i wykorzystują go w oczywiście nielegalny sposób w swoim proteście.

Mentalność Francuzów jest po prostu inna. Nie kupują najpierw biletu na peron, zanim zaczną rewolucję.

Niemieckiego producenta systemu na pewno to ucieszy. Wreszcie branża przemysłowa w Niemczech, w której przychody nie spadają.

„Stracona dekada”: 170 000 utraconych miejsc pracy w przemyśle w ciągu roku

Dramatyczne podsumowanie roku 2025 dla Niemiec: 170 000 utraconych miejsc pracy w przemyśle budzi coraz większe zaniepokojenie także wśród rzekomo lojalnych wobec rządu szefów przedsiębiorstw. Ale czy rząd czarno-czerwony ma zainteresowanie poważnymi reformami, które są coraz głośniej wzywane?

Długo, zbyt długo milczeli – albo w swoim religijnym oddaniu do dawnych partii i rządu szkalowali AfD jako rzekome zagrożenie dla „lokalizacji gospodarczej Niemiec”. Lokacja Niemiec? Coraz więcej szefów przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że termin ten stał się synonimem „kiedyś były Niemcy”!

Teraz nawet Peter Adrian, prezydent Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK), w końcu to zrozumiał: „Jeśli tak będziemy kontynuować, jeśli gospodarka nadal będzie stagnować lub wzrost gospodarczy będzie nadal taki powściągliwy, to stracimy międzynarodową konkurencyjność”, powiedział agencji prasowej dpa.

