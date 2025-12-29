„Nędza, naga i goła“: ARD-Wigilia Bożego Narodzenia pokazuje dziwaczne przedstawienie Dzieciątka Jezus

W transmisji ARD katolickiej Wigilii Bożego Narodzenia z kościoła św. Marii w Stuttgarcie pokazano dziwaczną „szopkę”. Ślisko wyglądająca, wygięta istota miała przedstawiać Dzieciątko Jezus.

Dziwaczne przedstawienie Dzieciątka Jezus (zrzut ekranu z ARD)

W tegorocznej telewizyjnej transmisji katolickiej Wigilii Bożego Narodzenia w ARD zaprezentowano dziwaczną wersję szopki. W kościele św. Marii w Stuttgarcie nie było Marii, Józefa ani Dzieciątka Jezus otoczonego zwierzętami czy pastuszki lub królami ze Wschodu. Zamiast tego radiowy ksiądz Thomas Steiger i pracownica wspólnoty Katharina Leser przedstawili coś, co miało być Dzieciątkiem Jezus, w postaci śliskiego wyglądu.

Na sianie leżał zwinięty dorosły człowiek, który najwyraźniej był owinięty w mokre tkaniny. Pod tkaninami, które przypominały wyglądem błonę płodową, wił się ta osoba. Ksiądz Thomas Steiger wyjaśnił, że szopka to „dzieło młodej artystki, które stworzyła specjalnie na tę uroczystość”.

Uwaga: Rodzi się pytanie, dlaczego dzisiaj zawsze muszą powstawać obrazy świętych przez satanistów, i to jeszcze na zlecenie kościoła?

Austria: Muzułmanie czują się teraz jeszcze bardziej wykluczeni – ostrzega prezydent IGGÖ

Po wielkim zamieszaniu związanym z postem ÖVP na temat współżycia z muzułmanami w Austrii, głos zabrał teraz prezydent Islamskiej Gminy Religijnej (IGGÖ) Ümit Vural: Aktualne wydarzenia są coraz bardziej niepokojąco postrzegane przez muzułmańską społeczność.

Zakaz noszenia chust na głowie dla uczennic do 14. roku życia obciąża wielu muzułmanów w tej alpejskiej republice.

„Czy wiedziałeś, że dwie trzecie ludzi uważa współżycie z muzułmanami za trudne?” – brzmiał post, który ludowcy niedawno opublikowali swoim obserwatorom na Instagramie. Czerwony minister finansów Markus Marterbauer przeprosił za ten post, podobnie zareagowały również różowe i zielone partie. Minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner (ÖVP) miał inne zdanie i powołał się na wyniki „badania naukowego”. Argumentował, że to „fakt”, iż w relacjach między Austriakami a muzułmańską społecznością „zawsze są pewne dyskusje”.

81 procent przeciwko nielegalnej imigracji: Sondaż wstrząsa debatą migracyjną

Ogólnoeuropejski sondaż YouGov ukazuje dramatyczny obraz nastrojów: większość uważa, że nielegalna imigracja jest zbyt wysoka, uznaje integrację za nieudaną – i nie ufa nawet legalnym imigrantom.

Przepaść między polityczną narracją a publicznym postrzeganiem nigdy nie była tak duża. Nowy ogólnoeuropejski sondaż YouGov ujawnia głęboką nieufność wobec migracji, integracji i społecznej kohezji. Szczególnie niepokojące: sceptycyzm dotyczy już nie tylko nielegalnej imigracji – ale także legalnej.

Mimo „globalnego ocieplenia“

… a raczej mimo „ugotowania Ziemi“, jak nowe „sformułowanie“ określa zmiany klimatyczne.

Tekst: Berlińska Straż pożarna: Uwaga, gołoledź! Unikaj pobytów na zewnątrz.

Tegoroczne przemówienie bożonarodzeniowe Steinmeiera brzmi niemal jak groźba:

„Nasze wsparcie i solidarność nie dotyczą tylko tych, którzy są nam bliscy geograficznie”, fantazjował Steinmeier w swoim przemówieniu. „Myślimy także na przykład o Ukrainkach i Ukraińcach, przeciwko którym Rosja toczy wojnę od prawie czterech lat.“

Steinmeier chwali to jako „pełny nadziei znak”, że „jako Europejczycy wspólnie na nowo uświadamiamy sobie naszą siłę i nasze wartości i działamy odpowiednio”. Wolność, pokój i demokracja są „niezbędne”, a dążenie do tego będzie „wymagać od nas wiele”. „Musimy być na to gotowi – i wierzę, że jesteśmy gotowi.”

Z powodu treści książka usunięta z obiegu przez lewicową cenzurę w Niemczech!

