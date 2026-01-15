Trump zu US Bürgern: „Verlassen Sie den Iran JETZT!“ + USA starten Angriffswelle in Somalia gegen ISIS und al-Shabab + Polnischer Präsident blockiert EU-Zensurgesetz + Wegen Faeser-Meme: Freispruch im Fall Bendels

Iran: Massaker an 12.000 Demonstranten, Mullahs drohen mit Massenhinrichtungen!

Die Proteste im Iran haben eine brutale Eskalationsstufe erreicht. Oppositionelle Quellen sprechen von über 12.000 Toten durch die Schlächter des Regimes, während das Militär in Krankenhäusern Jagd auf Verletzte macht und Massenhinrichtungen bevorstehen. Die USA evakuieren ihre Bürger, Donald Trump warnt die Mullahs scharf, ein Eingreifen der USA scheint bevorzustehen.

Seit Ende Dezember 2025 erschüttern landesweite Aufstände das Mullah-Regime. Ausgelöst durch Hyperinflation und wirtschaftliche Not als Resultat jahrzehntelanger Unterdrückung und Misswirtschaft, richten sich die Proteste nicht nur gegen die Diktatur, sondern explizit gegen die islamische Herrschaft. Die Demonstranten zünden Moscheen an und fordern eine säkulare Regierung, die Bevölkerung will das Joch des Islam nach 47 Jahren loswerden.

Was hat Trump mit den Mullahs vor?: „Verlassen Sie den Iran JETZT!“

US-Bürger sollen sich in Sicherheit bringen

In der Iran-Krise spitzen sich die Ereignisse zu. Die Augen der Welt richten sich auf die „Killing Fields“ iranischer Straßen, nachdem sich Berichte über Massaker mit Tausenden Toten durch Schergen des Mullah-Regimes verdichten.

Nun hat sich US-Präsident Donald Trump (79) eingeschaltet. Über „Truth Social“ wandte er sich am Dienstag direkt an die Aufständischen und lobte sie als „iranische Patrioten“. Dann der Kernsatz eines Durchhalte-Appells: „HILFE IST UNTERWEGS.“

Aus dem US-Außenministerium kommt zudem eine brisante Sicherheitsmitteilung. Sie richtet sich ausdrücklich an US-Bürger im Iran. Die Aufforderung ist unmissverständlich: „Verlassen Sie den Iran jetzt.“ (…)

USA starten Angriffswelle in Somalia gegen ISIS und al-Shabab

Im Rahmen einer umfassenden Anti-Terror-Kampagne wurden unter anderem Angriffe in den Golis-Bergen und in der Nähe von Mogadischu durchgeführt.

Laut Angaben des US-Afrika-Kommandos (AFRICOM) haben die USA im Januar ihre Luftangriffe in Somalia verstärkt und dabei al-Shabab und die lokale Ablegerorganisation der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS) ins Visier genommen.

In einer Mitteilung vom 12. Januar erklärte AFRICOM, dass US-Streitkräfte in Zusammenarbeit mit der somalischen Bundesregierung Luftangriffe gegen al-Shabab-Kämpfer durchgeführt hätten. AFRICOM erklärte, die Operation sei Teil der laufenden Bemühungen, „die Fähigkeit der Gruppe zu schwächen, die USA, US-Streitkräfte und Amerikaner im Ausland zu bedrohen“.

Luftangriffe gegen ISIS-Somalia wurden auch am 11. und 9. Januar im Norden Somalias gemeldet, darunter in der Region Golis Mountains in Puntland, südöstlich von Bosaso.

In britischen Schulen wird ein neues Schulungsprogramm eingeführt

Dieses Programm vermittelt Kindern, dass Weiße schlecht sind und dass das Eintreten für Dinge wie Veteranenwohnungen und Patriotismus weißer Rassismus sei. Es zeigt, dass Migranten gut sind und erklärt, wie man illegale Beiträge in sozialen Medien erkennt.

Das ist kein Scherz.

Außerdem wird in diesem Programm das Pronomen „they“ verwendet.

A new training tool is being introduced in UK schools The training teaches kids that White People are bad and standing up for things like veteran housing and patriotism is White Supremacy. It shows migrants are good and how to identify illegal social media posts I’m not kidding… pic.twitter.com/4vQu3rw5mS — Wall Street Apes (@WallStreetApes) January 13, 2026

Polnischer Präsident blockiert EU-Zensurgesetz

Polens Präsident legt sich mit der EU-Zensurmaschine an. Er nutzt sein Vetorecht, um das DSA-Zensurgesetz der EU in Polen zu blockieren.

Das Gesetz, das die EU-Verordnung über digitale Dienste (Digital Services Act – das umstrittene Zensurgesetz) in nationales Recht umsetzen soll, wird vom Präsidenten blockiert. Vergangene Woche unterzeichnete Karol Nawrocki mehrere Gesetze, verweigerte aber seine Unterschrift unter diesem Paket und legte sein Veto ein.

Er begründete seine Entscheidung damit, dass der Gesetzentwurf eine indirekte Form der administrativen Zensur schaffen würde. Konkret kritisierte er Regelungen, die es Staatsbeamten erlauben würden, Online-Inhalte weitgehend eigenständig entfernen zu lassen. „Als Präsident kann ich keinen Gesetzentwurf unterzeichnen, der effektiv einer administrativen Zensur gleichkommt“, erklärte er. Er zog sogar einen Vergleich zu George Orwells „1984“ und dem dort beschriebenen Ministerium für Wahrheit.

Wegen Faeser-Meme: Freispruch im Fall Bendels

Das Landgericht Bamberg hat in einem Berufungsverfahren gegen den „Deutschlandkurier“-Chefredakteur Bendels diesen vom Vorwurf der Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens freigesprochen.

Das Landgericht Bamberg hat in einem Berufungsverfahren gegen den „Deutschlandkurier“-Chefredakteur David Bendels diesen vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen. Im Kontext von Faesers Ankündigung, gegen vermeintliche Staatsverhöhnung vorzugehen, veröffentlichte Bendels am 28. Februar 2024 eine Fotomontage, auf der Faeser ein Schild vor ihrem Körper trug, auf dem „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ stand. Tatsächlich war auf dem Schild, das anlässlich des Holocaust-Gedenktages einen Monat zuvor erstellt worden war, der Schriftzug „We Remember“ zu sehen. Faeser selbst stellte einen Strafantrag.

Das Amtsgericht Bamberg hatte in einem erstinstanzlichen Urteil den Straftatbestand der „Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“ nach dem Beleidigungsparagrafen 188 des Strafgesetzbuches (StGB) als erfüllt angesehen. Gegen Bendels war deswegen eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten verhängt worden. Der Vorsitzende Richter ordnete zudem an, dass Bendels sich schriftlich bei der damaligen Innenministerin entschuldigen solle. Er hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Stadtbild-Debatte und Verrohung der Gesellschaft

Wolfgang Hauner, Einsatzleiter der Polizei erklärt im Interview, dass viele Menschen einen Mangel an Respekt haben und auf harmlose Anstupser total aggressiv reagieren.

Auch würden Mitläufer der Kontrahenten auf bereits am Boden Liegende eintreten. Das hat es in seiner Jugend nicht gegeben. Wenn jemand am Boden liegt, ist Schluss.

„Die Gesellschaft verroht.“ Das ist ein Fakt, den wir gerade nicht abstellen können.“

Auch das gehört zum Stadtbild, welches durch links-grüne Politik jahrelang gefördert wurde.

Wolfgang Hauner, Einsatzleiter der Polizei: „Die Gesellschaft verroht.“ Das ist ein Fakt, den wir gerade nicht abstellen können.“ Auch das gehört zum #Stadtbild, welches durch links-grüne Politik jahrelang gefördert wurde. pic.twitter.com/7QDcwZVzsL — Steffan Nethe (@steffan_nethe) January 13, 2026

+++ REALSATIRE +++

Labours Präferenzen: Labour sorgt sich mehr um eine App, die Keir Starmer in einen Bikini steckt, als um Schulmädchen, die von illegalen Migranten vergewaltigt werden…

