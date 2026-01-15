Reuters: US-Angriff auf Iran in 24 Stunden ?

Darüber berichtet „Reuters“ unter Berufung auf europäische Quellen. Außerdem sei – laut einem anonym gehaltenen israelischen Beamten – US-Präsident Trump eine militärische Intervention im Iran beschlossene Sache. Nur Umfang und Zeitpunkt der Intervention wären noch unklar.

Einiges deute darauf hin: Etwa, dass die Vereinigten Staaten damit begonnen haben, einige ihrer Mitarbeiter von ihren Militärstützpunkten im Nahen Osten abzuziehen, nachdem Teheran diesen mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht hatte, im Falle eines US-Angriffes.

„Solche Maßnahmen werden im Kontext der Spannungen in der Region ergriffen.„

– so „Reuters“.

Trump hatte schon gestern den iranischen Demonstranten Hilfe versprochen. Ein militärisches Szenario in dem von Unruhen heimgesuchten Land könne nicht mehr ausgeschlossen werden.

Laut einiger Medien sollen aber Israel und die arabischen Staaten die USA um Zurückhaltung aufgerufen haben, nämlich keine überstürzten Angriffe auf den Iran zu ergreifen. Arabische Länder warnten die US-Regierung außerdem: Jeder Versuch, solche Schritte zu unternehmen, würden Schocks auf die Ölmärkte Schocks auslösen.

