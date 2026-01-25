„Herr Bundeskanzler der zweiten Wahl“ … Leserbrief geht im Social Web viral

Im Social Web gehen die Gemüter hoch, heftige Reaktionen kommentieren einen Leserbrief an Friedrich Merz, der alleine in facebook über 43.000 Mal gelikt und 4.300 Mal kommentiert wurde. Der Beitrag spricht vielen Lesern aus dem Herzen.
„Herr Bundeskanzler der zweiten Wahl … erlauben Sie mir eine Frage.
Ganz direkt. Ohne das übliche diplomatische Weichspülmittel, das Sie so schätzen.
Wann genau eigentlich … ist in Ihren Kreisen der Entschluss gefallen, dass die Menschen in diesem Land nur noch eine lästige Ressource sind? Etwas, das man melkt, das man diszipliniert, das man von oben herab moralisch belehrt – aber das man unter keinen Umständen mehr ernst nimmt?
Sie stehen dort oben, exemplarisch für eine Kaste, die sich eine Arroganz antrainiert hat, die ihresgleichen sucht. Ein geschlossener Zirkel. Man applaudiert sich auf Podien gegenseitig zu, während man auf jene herabblickt, die dieses ganze Theater überhaupt erst finanzieren. Die Menschen, die morgens aufstehen, die arbeiten, die Steuern zahlen – und die zusehen müssen, wie sie trotz ihres Fleißes immer tiefer abrutschen.
Und dann setzen Sie noch einen obendrauf.
Es ist an Unverschämtheit kaum zu überbieten, wenn aus Ihren Reihen nun auch noch die Behauptung kommt, die Menschen in diesem Land wären schlichtweg ‚zu lange krank‘.
Kanzler Merz schimpft über „zu viele Kranke“ – und hält 14,5 Fehltage im Jahr für „fragwürdig“.
Als wäre Krankheit eine Freizeitentscheidung. Als wäre das Burnout, der kaputte Rücken nach dreißig Jahren Maloche oder die psychische Erschöpfung durch Ihre verfehlte Politik ein Zeichen von Faulheit. Wer dieses Land durch seine Arbeit physisch und psychisch verschleißt, dem werfen Sie am Ende noch Arbeitsverweigerung vor?
Das ist nicht nur faktisch falsch, das ist menschlich niederträchtig.
Schauen wir uns doch mal die Zahlen an, Herr Bundeskanzler. Ihre eigenen Zahlen. Während Sie dem arbeitenden Volk mangelnde Moral vorwerfen, weisen die Bundesbehörden im Schnitt fast 21 Krankheitstage pro Jahr auf. Weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Und die Krönung?
Die Verwaltung des Deutschen Bundestages selbst – also genau dort, wo die moralischen Zeigefinger geschmiedet werden – liegt bei fast 23 Tagen.
Man gönnt sich also im geschützten Raum der Macht deutlich mehr Auszeiten als jenen, denen man gleichzeitig Faulheit unterstellt.
Wissen Sie … wenn Sie von ‚Verantwortung‘ reden, dann hört das Volk nur noch ‚Verachtung‘. Ihre Botschaft ist doch längst angekommen:
Arbeitet mehr.
Zahlt mehr.
Aber vor allem: Haltet die Fresse.
Wer in diesem System nicht mehr funktioniert, wer nicht mehr liefern kann, der hat in Ihrem Weltbild anscheinend jede Daseinsberechtigung verloren.
CO2-Abgabe. Lohnsteuer. Mehrwertsteuer. Gewerbesteuer. Eine endlose Kette staatlicher Zugriffe, die jede Eigenleistung im Keim erstickt. Und wofür? Damit Sie Milliarden in ideologische Prestigeprojekte pumpen können? Damit das Geld in aller Welt verteilt wird, während hier die Schulen verrotten und die Infrastruktur zerfällt?
Das ist keine Politik mehr, Herr Bundeskanzler. Das ist organisierte Gleichgültigkeit. Ideologie über Realität. Selbstinszenierung über Verantwortung.
Und hören Sie auf, so zu tun, als wären Sie der Vormund dieser Bürger. Als wären Sie deren Richter oder eine moralische Elite.
Das sind Sie nicht. Sie sind ein Angestellter. Vom deutschen Volk gewählt, vom deutschen Volk bezahlt – und dem deutschen Volk verpflichtet.
Nicht dem ukrainischen, nicht Rheinmetall oder Blackrock, sondern den Menschen hier.
Statt die eigene miserable Leistung zu reflektieren, treten Sie nach unten. Nach jenen, die versuchen, in diesem staatlichen Moloch irgendwie zu überleben. Ich sage es Ihnen, wie es ist:
Die Menschen durchschauen dieses perfide Spiel. Sie haben die Nase voll.
Es reicht.
Jens Waldinger
6 Gedanken zu „„Herr Bundeskanzler der zweiten Wahl“ … Leserbrief geht im Social Web viral“
Die Woche ist derzeit auf 5 Arbeitstage eingestellt. Wie viele Tage davon arbeitet jemand für 1. Sozialabgaben, 2. Steuern, 3. Unternehmensschulden, 4. Staatsschulden, 5. einseitig nachteilige Wechselkurse bei Import und Export, 6. die Inflation und 7. rein für sich selber?
„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“
Augustinus von Hippo
Können SCHAFE denn auch FLUGZEUGE fliegen ? „Ich bin einer von euch“ ist doch genauso gut wie: „Ich liebe euch doch alle“ !
Gut gemeint, aber weit an der Realität vorbei. Vom Volk gewählt…..mangels besser geeigneter Bewerber. Mit welcher Aufgabe? Mit der Aufgabe, Lobbyarbeit zu betreiben an höchster Stelle für diejenigen, die wirklich ein Land regieren. Und das sind ausnahmslos Leute, die nur ein Ziel haben: mehr Bereicherung. Keine Regierung hatte je das Beste für seine Bürger im Sinn. Aber man muss erst älter werden und dann hoffentlich aufwachen, um zu erkennen, was wirklich passiert. Warum ist das alles möglich? Weil wir nicht zusammenhalten. So einfach ist das. Weil wir erlauben, dass man uns in verschiedene Lager spaltet um dann um jeden Preis dieses Lager auch noch zu verteidigen, ohne je zu hinterfragen, was wir da wirklich verteidigen. Nur so ist dies alles möglich, was wir erleben. Mich hat Merz nicht enttäuscht. Er hat ja die ganze Zeit schon gezeigt, wie er tickt. Wer das nicht rechtzeitig gesehen hat, hat ihn auch verdient.
Dem gibt es kaum noch was hinzuzufügen außer, dass m. A. n. gelinde gesagt VERMUTLICH hinter all dem tiefster niederster Daitschenh.ss der InszeniererInnenn all dessen und ihrer VasällenInnen, SchergenInnen, HelfershelferInnen steckt, mit dem Ziel, die daitsche Ursprungsbevoelkerung suzessive zu el.m.nieren – anders ist das alles m. A. n. nicht mehr zu erklären.
Meiner Ansicht nach.
das beste tool für
rammsteinland war/ist
seit kriegsende 45 glasklar
blackrockjudas merz●