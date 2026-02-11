Bloomberg: Griechenland und Malta lehnen EU-Verbot russischer Öllieferungen ab

Griechenland und Malta haben einen EU-Vorschlag zu Preisobergrenze für russisches Öl durch ein Verbot von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kraftstofftransport blockiert – wie die US-Nachrichtenagentur „Bloomberg“ berichtet. Dabei äußerten die beiden südeuropäischen Länder bei einem Treffen der EU-Botschafter am Montag Besorgnis über diesen Schritt, bei dem das neueste EU-Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt wurde.

Den Befürchtungen zufolge könnten sich diese geplanten Veränderungen negativ auf den europäischen Schifffahrtssektor und die Energiepreise auswirken – wie anonyme Quellen feststellten. Beide Länder erbaten weitere Ausführungen der vorgeschlagenen Sanktionen gegen ausländische Häfen. Diese sollen darauf abzielen, die Verarbeitung russischen Öls einzuschränken und gleichzeitig die Aufsicht über Schiffsverkäufer verschärfen, um die Anzahl der Schiffe in der Moskauer Flotte zu verringern, fügten die Quellen hinzu.

Griechenland lehnte eine Stellungnahme ab. Nestor Laiviera, der Vertreter der maltesischen Regierung in Brüssel, sagte: Sein Land nehme „an technischen Diskussionen teil, um die Möglichkeit eines endgültigen Ergebnisses sicherzustellen„.

Bekannterweise plant die EU neue Sanktionen zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Ursprünglich wollte die EU-Kommission das neue Sanktionspaket am 2. Februar ankündigen. Doch letzte Woche verkündete die Hohe Vertreterin der EU für Auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, Brüssel beabsichtige, das 20. Paket der restriktiven Maßnahmen bis zum 24. Februar zu verabschieden.

