Der Grund: die US-Wahlsaison rückte näher – wie „The Athletic“ schrieb, was auch von der ukrainischen „RBK“ bestätigt wurde. Somit erwäge Trump, sich aus den Verhandlungen zur Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zurückzuziehen. Ein möglicher Rückzug des US-Präsidenten aus dem diplomatischen Prozess würde freilich das Risiko eines Scheiterns der Friedensgespräche und sowie den Druck auf Kiew erhöhen.

Laut „TA“ könnte die Entscheidung in den kommenden Wochen getroffen werden. Und zwar wenn Trumps Aufmerksamkeit auf den Kongresswahlkampf gerichtet sein wird. Und auch die ukrainische Seite spürt, dass das Zeitfenster für diplomatische Initiativen schrumpft. Trump könnte nämlich die Verhandlungen als politisch ungünstig einstufen und die Verantwortung für ihr mögliches Scheitern auf beide Kriegsparteien abwälzen.

Unterdessen gerät aber der ukrainische Präsident Selenskyj immer mehr unter Druck, betonend, Kiew wäre bereit, Kompromisse einzugehen.

„Die Ukrainer haben beharrlich versucht, ihre Kompromissbereitschaft zu beweisen. Unsere Taktik ist sicherzustellen, dass die Amerikaner nicht glauben, wir wollen den Krieg fortsetzen.“

Laut Selenskyj würde demnach die Ukraine jede amerikanische Initiative zur Beschleunigung des Friedensprozesses unterstützen, gleichzeitig aber auch ihre eigene Position und nationale Interessen zu bewahren suchen.

Laut „TA“ würde freilich ein möglicher Rückzug Trumps aus den Gesprächen die internationalen Bemühungen zur Beendigung des Krieges erheblich erschweren und die diplomatische Unsicherheit erhöhen. Weil also die US-Wahlen näher rücken, bestünde die Gefahr, wonach der diplomatische Prozess zu einem Instrument der Innenpolitik wird, was die Wahrscheinlichkeit zur Verzögerung oder sogar zum Scheitern eines Friedensabkommens implementiert. (vad)

