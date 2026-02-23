Clique der Unfähigen und Lügner

Vier kurze Impressionen vom CDU-Parteitag in Stuttgart reichen, um die intellektuellen Untiefen, in die diese Partei gefallen ist, zu demonstrieren. Keine Partei ist besser als das Personal, das in Führungspositionen gewählt wird. Die folgenden Polit-Darsteller bekleiden Führungspositionen bei der CDU, in der Clique der Unfähigen (Quelle für die Videos: Rette sich wer kann)
- Friedrich Merz
Der Mann, der Bundeskanzler sein will, der als solcher DEUTSCHLAND vertritt, findet es wichtig darauf hinzuweisen, dass er nicht etwa an der Seite des „deutschen Volkes“ steht, nein, ihm ist es wichtiger GEGEN Russland Stellung zu beziehen und sich an die Seite des „Ukrainischen Volkes“ zu stellen. Er steht also lieber an der Seite von Leuten, denen Steuergeld von deutschen Bürgern zugeschustert wird als an der Seite der Steuerzahler.
Mehr muss man zu diesem Mann nicht wissen.
- Carsten Linnemann
Linnemann erzählt von offenkundig Personen mit Migrationshintergrund, die ihm anvertraut haben sollen, dass sie Angst hätten. Warum man das ausgerechnet Linnemann erzählen sollte, ist eine offene Frage. Diese Leute, so erzählt der Generalsekretär der Partei, die einst Ludwig Erhard hervorgebracht hat, hätten das Wirtschaftswunder möglich gemacht und Deutschland aufgebaut. Indes: Das Wirtschaftswunder beginnt nach einhelliger Meinung derjenigen, die sich damit beschäftigt haben, mit der Währungsreform im Jahre 1948 und der nachfolgenden Wirtschaftspolitik von Ludwig Erhard, eine Politik, die eine konsequente Umsetzung der Marktwirtschaft zum Ziel hat. Die ersten Gastarbeiter werden indes erst 1955 angeworben, und zwar in Italien. Arbeitskräftemangel in der Wirtschaftswunder-Ökonomie Deutschlands macht es notwendig. Das Wirtschaftswunder brummt also schon, als die ersten Italiener dazustoßen. Griechen folgen im Jahre 1960 und Türken im Jahre 1961. Sie werden angeworben, um das Wirtschaftswunder am Laufen halten und expandieren zu können, nicht, um es überhaupt möglich zu machen.
Der Mann hat offenkundig keinerlei Grundbildung und Kenntnisse zu der Partei, der er als Generalsekretär angehört.
- Mario Voigt
Der Mann ist ein Wissenschaftsbetrüger, hat die Ideen anderer als die eigenen ausgegeben. Dennoch wurde er ins Präsidium der CDU gewählt. Eine fragwürdige Re-Sozialisierungsmaßnahme.
Wenn Sie die Einzelheiten zum Thüringer Plagiator nachlesen wollen, dann können Sie das hier (Ein Dieb als Ministerpräsident )und hier (Entdoktert)tun.
- Markus Söder, CSU
Söder bringt die humoristische Einlage, auf die wir alle gewartet haben.Friedrich Merz, der große Führer der Deutschen, sei der Mann, so verkündet Söder, der die „Unsicherheit“, die Europa beherrsche, neu „GEORDNET“ habe.
Daas sagt Söder wirklich.
Wundert sich noch jemand darüber, dass Deutschland in Grund und Boden regiert wird, angesichts von Schwätzern wie Söder, die denken, wenn man Unsicherheit „neu ordnet“, dann sei damit irgend etwas erreicht? Angesichts von Leuten wie Söder, die Begriffe wie „Unsicherheit“ benutzen, ohne auch nur eine rudimentäre Idee von deren Bedeutung zu haben.
- Friedrich Merz
13 Gedanken zu „Clique der Unfähigen und Lügner“
Alles Top-Leute. Man weiß gar nicht wer von diesen Machern, Kompetenzkanonen und Superdemokraten besser für Deutschland ist. „Mein Favorit ist ja Ftznfrtz, der Luegenbaron!“ sagt mein Nachbar. „S. Oe. Dolf oder der Plagiatsbetrueger sind natürlich auch ganz besondere Ehrenmaenner!“ meint er noch. „Mutti“ gab sich ja auch die Ehre beim SED-Blockparteitag „der demokratischen Mitte“. Was fuehrt sie im Schilde? Bundespräsidentin auf Lebenszeit? Offizieller Vereinigungsparteitag mit den Kommunisten, Sozen und „Gruenen“? Wahlrecht nur noch für Parteigenossen, Schutzsuchende und Menschen mit Mihigru?
Tony, täglicher Blogger in US, fasst weltweite Ereignisse zusammen. Interessant der Muslim-Bet-Auflauf in NY, wo einer predigt, sie ruhen nicht, bis der Islam in jedem Haus wohnt. Weiters der Tod von Quentin, hirntot getreten von AntiFa in Frankreich, der Guard war bei Frauen-Demo gegen weitere Migranteneinschleusung. Plus riesen Demo gegen Migration in GB am WE und weitere Fragen zu Charlie, spannend, englisch : https://rumble.com/v765g8e-if-this-does-not-wake-people-up-i-dont-think-anything-will…html Also überall wie bei uns, hirnbefreite walten Im Namen des Gehörnten oder doch vlt. Eppi mit seinen Friends ??
Lorena
Es wär wunderschön gewesen, wenn der rote Pfarrer Kassner in Hamburg geblieben wäre, dann wäre uns die MERKEL (eine Studenten-Ehe) evtl. erspart geblieben ?
Diese vier Beispiele zeigen den kompletten Realitätsverlust dieser Politiker! Die sprechen nur für sich selbst, aber nicht für die Bürger! Wobei Merz wieder einmal den Vogel abschießt. Nein, WIR stehen nicht hinter „dem Volk“ in der Ukraine, weil es nicht repräsentativ für das dortige Regime steht! Was Merz in polemischer Art und Weise beschreibt ist, dass ER hinter dem Ukraine-Regime steht! Hinter den Selenskij-Kinderschändern, Epstein-Netzwerkhelfern, Ost-Nazis und korrupten Waffenschiebern, die unser Steuergeld für ihren privaten Reichtum anhäufen! Und „wir“ stehen auch nicht hinter dem CIA-Maidan-Putsch 2013 und auch nicht hinter der systematischen NATO-Osterweiterung! Die Ukraine gehört zu russischen Sektor und nicht zum westeuropäischen! Und nein, wir Bürger wollen auch keine Aufrüstung bezahlen, damit die Herrscher und Auftraggeber (Investoren von Black Rock) von Merz mit Aufrüstung Geld scheffeln können! Und wir sind auch nicht daran interessiert, für diese Leute in den Krieg zu ziehen! Wie gesagt, die CDU/CSU (und nicht nur die) sind die größten Schwätzer, die die deutsche Politik jemals hatte! Sie sind nichts anderes als Propagandisten im politischen Tarnanzug! Traurig, wenn Wähler auf so etwas hereinfallen!
Das ist eine Cl.que der installierten Superl.gen-VasällenInnen. Die brauchen keine Fähigkeiten, die interessieren weder W.hrheit noch Fakten, sie führen ohne zu hinterfragen aus, was ihnen von diesen m. A. n. völlig ver-rückten (aus der Ordnung der Liebe, W.hrheit, Güte, Harmonie ver-rückten/ge-rückten) und dadurch völlig m. A. n. dem W.hnsinn verfallenen Superl.gen unter dem Dach des Roten Schüldes aufgetragen wurde und wird. Diese suchen eben genau solche m. A. n. unfähigen und/oder skrupellosen und/oder gewissenlosen und/oder m.chtgierigen und/oder gäldgierigen und/oder egosuechtigen m. A. n. Kreaturen mit dem entsprechenden Psüchogramm aus, lassen sie vermutlich ihre In.tiationsr.tuale und / oder evtl. äMKa-Ültra-Programme oder was auch immer solcher vorbereitender Art durchlaufen und schicken sie dann per Installation auf diesen hochdotierten egofördernden Pösten ins Rennen wo sie 1 :1 die Agända der Superl.gen umsetzen mit allen m. A. n. Unr.chtsmitteln gegen die GOLDENE REGEL. Einmal drin, kommen die auch nicht mehr da heraus falls sich bei Ihnen dann doch mal das Gewissen regeln sollte. Wer sich einmal dem SAT-KOR-AN verkauft hat, der m. A. n. auch die vom Roten Schülde in seinen Krallen hat – sofern diese nicht selbst solche Inkarnationen und/oder Gestaltwandler oder was auch immer dieser Art sind – , kommt da unbeschadet wenn überhaupt nicht mehr ‚raus.
Meiner Ansicht nach.
Und dennoch entscheiden sich die Menschen immer wieder für sie. Es gibt keine Hilfe für die Hilflosen.
Es wäre einfacher die CDU darzustellen, dazu reicht ein Wort: Merkel
In Deutschland wird es unter Strafe gestellt, sie als Lügner zu betiteln!
Man muss es nur richtig äußern. Sagt man, das sind Lügner, dann muss man entweder den Beweis antreten oder aber die Strafe kassieren. Sagt man, dass man es für möglich hält, dass sie lügen, kann da keiner was machen. Also richtige Wortwahl, und schon kann man alles sagen.
Die BILDER dieser UNFÄHIGEN der CDU/CSU, müßten allerdings noch um die UNFÄHIGEN der Roten der SPD ergänzt werden (Lt. Friedrich Merz die „Partei der MITTE“ ???). Eine größere ANBIEDERUNG an die dauernden NEINSAGER kann ich mir nicht vorstellen, so scheint sein REALITÄTSVERLUST zu sein ?
Besonders der erste Parteivorsitzende der SPD nach dem Krieg, ein gewisser Herr Schumacher, muß aus dieser CLIQUE der Unfähigen strikt heraus gehalten werden, er war nämlich entgegen den heutigen ROTEN strikt gegen die „ANERKENNUNG der ODER-NEISSE-LINIE“ ? Den würden die UNFÄHIGEN heutzutage deswegen garantiert aus ihrer „14%-VERLIERER-PARTEI „ausschließen“ ?
Strafakte „Pinocchio“: Strafermittlungen gegen Rentner wegen angeblicher Merz-Majestätsbeleidigung
https://ansage.org/strafakte-pinocchio-strafermittlungen-gegen-rentner-wegen-angeblicher-merz-majestaetsbeleidigung/
Die ersten Gastarbeiter waren 1955 Österreicher aus der Steiermark, ungefähr zeitgleich mit den Italienern. Dann kamen die Spanier und Portugiesen. Danach die Griechen. Dann die Jugoslawen. Der Vertrag mit der Türkei war 1961 auf Druck der Amerikaner, aber die ersten Türken sind 1963 gekommen.
Wundert sich noch jemand darüber, dass Deutschland in Grund und Boden regiert wird, angesichts von Schwätzern wie Söder, die denken, wenn man Unsicherheit „neu ordnet“, dann sei damit irgend etwas erreicht?
Angesichts von Leuten wie Söder, die Begriffe wie „Unsicherheit“ benutzen, ohne auch nur eine rudimentäre Idee von deren Bedeutung zu haben.
Ganz oben auf dem CDU-Turm noch Friedrich Merz.
Zur Krönung dann noch Merkel, die Abrißbirne Deutschlands zum CDU Parteitag?
16 Jahre Angela Merkel: Die Bilanz eines Zerstörungswerks
Wie eine Elite-Sozialistin Deutschland zerstörte und warum niemand sie aufhalten wollte
Wer kann da noch „nein“ sagen?