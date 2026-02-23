Friedrich Merz ‼️ CDU-Patreitag‼️ Leute kneift mich, weckt mich auf aus meinem Albtraum. – Alles für die Ukraine

– Migranten haben das Land aufgebaut

– Deutschland braucht wieder einen Führer

– Hallo, ich bin der No Dr Mario Das kann doch alles nicht wahr sein, das muss doch ein schlechter… pic.twitter.com/i5l6QvJnBk — Rette sich wer kann 🇩🇪⚰️ (@schmarkon) February 21, 2026 Der Mann, der Bundeskanzler sein will, der als solcher DEUTSCHLAND vertritt, findet es wichtig darauf hinzuweisen, dass er nicht etwa an der Seite des „deutschen Volkes“ steht, nein, ihm ist es wichtiger GEGEN Russland Stellung zu beziehen und sich an die Seite des „Ukrainischen Volkes“ zu stellen. Er steht also lieber an der Seite von Leuten, denen Steuergeld von deutschen Bürgern zugeschustert wird als an der Seite der Steuerzahler. Mehr muss man zu diesem Mann nicht wissen.

Carsten Linnemann Linnemann erzählt von offenkundig Personen mit Migrationshintergrund, die ihm anvertraut haben sollen, dass sie Angst hätten. Warum man das ausgerechnet Linnemann erzählen sollte, ist eine offene Frage. Diese Leute, so erzählt der Generalsekretär der Partei, die einst Ludwig Erhard hervorgebracht hat, hätten das Wirtschaftswunder möglich gemacht und Deutschland aufgebaut. Indes: Das Wirtschaftswunder beginnt nach einhelliger Meinung derjenigen, die sich damit beschäftigt haben, mit der Währungsreform im Jahre 1948 und der nachfolgenden Wirtschaftspolitik von Ludwig Erhard, eine Politik, die eine konsequente Umsetzung der Marktwirtschaft zum Ziel hat. Die ersten Gastarbeiter werden indes erst 1955 angeworben, und zwar in Italien. Arbeitskräftemangel in der Wirtschaftswunder-Ökonomie Deutschlands macht es notwendig. Das Wirtschaftswunder brummt also schon, als die ersten Italiener dazustoßen. Griechen folgen im Jahre 1960 und Türken im Jahre 1961. Sie werden angeworben, um das Wirtschaftswunder am Laufen halten und expandieren zu können, nicht, um es überhaupt möglich zu machen. Der Mann hat offenkundig keinerlei Grundbildung und Kenntnisse zu der Partei, der er als Generalsekretär angehört.

Mario Voigt Der Mann ist ein Wissenschaftsbetrüger, hat die Ideen anderer als die eigenen ausgegeben. Dennoch wurde er ins Präsidium der CDU gewählt. Eine fragwürdige Re-Sozialisierungsmaßnahme. Wenn Sie die Einzelheiten zum Thüringer Plagiator nachlesen wollen, dann können Sie das hier (Ein Dieb als Ministerpräsident )und hier (Entdoktert)tun.