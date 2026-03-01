Demokratur durch Bombenterror

UME & AI

Einleitend ist zu erwähnen, dass die iranische Republik ähnliche politische Institutionen aufweist, wie unser politisches System hierzulande. Der Unterschied ist bloß der, dass im Iran eine führende geistliche Persönlichkeit die ideologischen Leitplanken festlegt, während hierzulande eine links-grün-versifte, LGBTQ-verblödete Elite die Richtung vorgibt, in der sich Europa bewegen soll.

Von FRANZ FERDINAND | Donald Trump versucht jetzt gemeinsam mit „Bibi“ Netanyahu zum x-ten Mal, unbeeindruckt von bisherigen Misserfolgen, einen Regime-Change im Nahen und Mittleren Osten durchzuführen. Man kann nur an die bisher gescheiterten Versuche erinnern, in diesem Raum Regime nach westlichem Muster zu installieren, wie z.B. Irak, Afghanistan, Syrien und Libyen. Wieder versucht man Bombenterror gegen Zivilisten, wie beispielsweise gegen die iranische Mädchenschule mit mindestens 50 toten Kindern, als humane Intervention darzustellen!

Das iranische Atomprogramm als Vorwand

Donald Trump brach somit schon wieder, entgegen seinen Versprechungen, einen völkerrechtswidrigen, unprovozierten Krieg für völkerrechtswidrige Ziele vom Zaun. Trump startete diesen Krieg, während Verhandlungen noch im Laufen waren, so wie zuletzt beim Beginn des Zwölftagekrieges. Verhandlungen sind für die USA nur eine Tarnung für ihr wahren Absichten. Dieser Krieg ist letztlich ein weiterer völkerrechtswidriger Krieg, oder völkerrechtswidrige Aktion der USA in den letzten 80 Jahren in dieser Weltgegend. Der Vorwand ist wieder einmal das iranische Atomprogramm.

Dazu ist nur zu sagen, dass es zu diesem iranischen Atomprogramm einen ausverhandelten, völkerrechtlich verbindlichen Vertrag gibt (Joint Comprehensive Plan of Action -JCPOA), der unter Präsident Obama 2015 ausverhandelt und von der Regierung Trump I in der Luft zerrissen wurde. Insbesondere wurden gegenüber dem Iran die Wirtschaftssanktionen wieder aufgenommen, die nach der Kontrolle des iranischen Atomprogramms obsolet wurden.

Was die Trump-Regime will, ist eine völlige Kapitulation der Iranischen Regierung vor den USA und Israel und einen Regime-Change. Man will eine gefügige, völlig wehrunfähige Marionettenregierung im Iran installieren. Dazu muss nicht nur das Atomprogramm, sondern auch das Raketenprogramm beseitigt werden.

„Groß-Israel“ als Ziel

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Ein starker Iran steht sowohl den geostrategischen Interessen der USA in dieser Weltgegend (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/186366 und https://www.unser-mitteleuropa.com/188406), als auch den Ambitionen Israels für ein Groß-Israel im Weg. Diese Ambitionen Israels können nicht länger als Verschwörungstheorie, oder als ein perfider Antisemitismus abgetan werden, nachdem der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, ein christlicher Zionist, in einem Interview mit dem konservativen Kommentator Tucker Carlson erklärt hatte, dass Israel ein Recht auf einen Großteil des Nahen Ostens habe. Laut Bibel wurde Abraham von Gott Land geschenkt, das heute im Wesentlichen den gesamten Nahen Osten umfasst. Nach dem ersten Buch Moses handelt es sich um das Land zwischen Nil und Euphrat. Carlson fragte Huckabee dezidiert, ob Israel ein Recht auf dieses Land habe. Huckabee antwortete: „Es wäre in Ordnung, wenn sie alles nehmen würden“ (siehe https://www.spiegel.de/ausland/nahostkonflikt-us-botschafter-mike-huckabee-loest-mit-aussagen-zu-israels-gebietsanspruechen-empoerung-aus-a-0d48f8d2-5f71-4f16-ad28-428f38e523d5).

Wenn schon der US-Botschafter in Israel derartige Äußerungen tätigt, kann man sich lebhaft vorstellen, was in der hebräischsprachigen Presse in Israel abgeht! Natürlich decken sich diese wahnsinnigen Ansprüche Israels mit den geostrategischen Interessen der USA! Deshalb hat sich Trump auch nicht von den verrückten Äußerungen Huckabees distanziert.

Die wahren Kriegsziele müssen verschleiert werden

Propagandistisch kann man diesen Unsinn natürlich nicht dem amerikanischen Bürger als Kriegsgrund verkaufen. Dazu muss wieder ein gutmenschliches Narrativ erfunden werden. Die armen Iraner sollen also von den Mullahs befreit werden, die das Land in den wirtschaftlichen Bankrott manövriert haben. Dass für das Wirtschaftsdesaster im Iran hauptsächlich die illegalen Wirtschaftssanktionen und aktuell eine Attacke auf den iranischen Rial verantwortlich sind, wird tunlichst verschwiegen. Die gewalttätigen Unruhen im Iran, die Tausende Todesopfer forderten, waren die Folge eines Maidan-artigen Putschversuch des Mossad, der von den iranischen Behörden niedergeschlagen wurde.

Auch wird dem Iran vorgeworfen, dass er der größte Förderer des Terrors weltweit sei! Tatsächlich wurden nach CIA-Erkenntnissen in der Vergangenheit 80 Prozent der Terroranschläge von Sunniten begangen, die vielfach von Israel und der USA subventioniert werden oder wurden.

Man denke beispielsweise nur an den Kopfabschneider Ahmed al-Scharaa, der jetzt unter dem Wohlwollen des Westens als syrischer Präsident fungiert! Der ganze IS ist ein Ergebnis verbrecherischer amerikanischer Kriege. Der schlimmste Terrorist im Nahen Osten ist sowieso Netanyahu selbst, der in den vergangenen Jahren etwa 70 000 palästinensische Zivilisten abschlachten ließ.

Dieser neue Krieg ist die Fortsetzung des erfolglosen Zwölftagekrieges vor etwa 8 Monaten. Nach dem anfänglichen Siegesgeheul Trumps und Netanyahus musste man sich in der Zwischenzeit heimlich eingestehen, dass mit den Bombardements nicht viel erreicht wurde. Insbesondere blieb die Anreicherungsanlage Fordo 90 Meter unter der Erde im Wesentlichen intakt (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/170748).

Der Iran ist durch seine 5000 Jahre alte Kultur und traditioneller Unabhängigkeit ein Fels in der Brandung der US-amerikanischen und zionistischen Aggression, ganz im Gegensatz zu der arabischen Welt, die seit dem 16. Jahrhundert von fremden Mächten dominiert wird und sich daher viel leichter mit der israelitischen Dominanz abfindet.

Den Verrückten läuft offensichtlich die Zeit davon

Wegen des globalen Umbruchs der Weltordnung durch den Vormarsch der BRICS-Länder droht eine Situation, in der die USA eines Tages nicht mehr in der Lage sein könnte, Israel zu unterstützen. Dieser neuerliche Krieg ist ein Kampf um den Erhalt der globalen Dominanz der USA. Zu diesem Zweck muss die israelitische Dominanz über den gesamten Nahen Osten implementiert werden. Dies erklärt die Eile, jetzt acht Monate nach dem letzten erfolglosen Krieg, einen weiteren vom Zaun zu brechen.

Dabei stehen die Vorzeichen alles andere als gut aus. Die iranische Luftverteidigung basiert nun nicht mehr auf dem GPS-System sondern auf dem chinesischen Beidou-System. Obendrein sollte der Iran durch ein neues chinesisches Langwellenradar auch imstande sein Tarnkappenbomber zu detektieren und somit auch abschießen können (siehe https://www.unser-mitteleuropa.com/191168 ).

Die Logistische Lage ist für die USA ein Alptraum: Die Versorgung der Armada muss umständlich über Luft über tausende Kilometer hinweg gewährleistet werden. Die Iraner werden hingegen komfortabel über den Landweg von China und Russland versorgt. Da alle Nachbarstaaten des Irans der USA Unterstützung verweigern, müssen die Bombenflugzeuge sowohl beim Zielanflug, als auch beim Rückflug in der Luft aufgetankt werden!

Insbesondere muss der Flugzeugträger im Indischen Ozean tausend Seemeilen von der iranischen Küste entfernt bleiben, da er anderenfalls in die Reichweite iranischer Antischiffsraketen gerät. An einer Kontrolle des Irans durch „boots on the ground“ ist sowieso nicht zu denken, da dazu ein Millionenheer notwendig wäre, über das der Wertewesten nicht verfügt. Obendrein ist der ganze Iran von hohen Gebirgsketten umgeben und daher eine natürliche Festung. Wie also der Regime-Change bewerkstelligt werden soll, ist in Wahrheit ein Rätsel.

Auch dürften die beteiligten US-Soldaten nicht alle von ihrer Mission überzeugt sein: das Toilettenproblem auf der USS-Gerald Ford wurde durch T-Shirts verursacht, die in den Toiletten heruntergespült wurden. Es handelte sich möglicherweise um Sabotage. Man kann nicht ausschließen, dass Trump zu dieser Wahnsinnstat durch die Epstein-Akten erpresst wurde.

Dritter Weltkrieg

Wohin dieser neuerliche, verbrecherische Krieg führen wird, ist noch offen: Im günstigsten Fall hören die amerikanischen und israelitischen Angriffe nach kurzer Zeit, wegen der Erschöpfung der Raketen und Bombenvorräte auf.

Im ungünstigsten Fall kann dieser Krieg endlos bis hin zum Dritten Weltkrieg eskaliert werden. Man darf nicht vergessen, dass der Sturz des Mullah-Regimes, das erklärte Ziel dieses Feldzuges und sein Ersatz durch ein westlich orientiertes Regime sowohl für Russland, als auch für China eine rote Linie darstellt, da der Iran für beide Mächte eine unverzichtbare Verkehrsdrehscheibe darstellt. Russland braucht den Iran für die Nord-Süd-Verbindung zum indischen Ozean und für China verläuft die neue Seidenstraße über den Iran. Bei beiden Verkehrsprojekten geht es darum, die Seerouten zu entwerten, die nach wie vor von den USA kontrolliert werden.

Speziell Russland leidet ja darunter, dass man seine Schifffahrt von allen Seiten durch völkerrechtswidrige Piraterie unterbinden möchte. Zwar hält sich Putin momentan auffällig zurück, was möglicher Weise daran liegt, dass Russland derzeit in der Donbass-Frage von Trump unterstützt wird. Russland ist klarer Weise an einem baldigen, erfolgreichen Ende des Ukrainekrieges interessiert. Aber diese Prioritäten können sich über Nacht ändern!

Aktuell gibt es die Nachricht, dass ein israelitisches U-Boot mit Atomwaffen an Bord in Richtung persischen Golf unterwegs ist. Sollte Netanyahu völlig durchdrehen, könnte eine direkte Unterstützung des Irans durch China und Russland erzwungen werden! Diese neuerliche Aggression USraels wird unweigerlich dazu führen, dass zumindest ein Teil der BRICS-Länder auch ein Militärbündnis begründen werden, was die Spannungen auf diesem Planeten weiter verschärfen wird.



