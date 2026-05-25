Steger (FPÖ)- „EU erklärt Syrien faktisch für stabil – jetzt muss Europas große Remigrationsoffensive starten!“

Bild: fpoe.eu

Mit scharfen Worten meldete sich die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger im Rahmen der laufenden Plenarwoche. Für Steger ist klar: Die Europäische Union habe mittlerweile selbst jede politische und rechtliche Grundlage zerstört, mit der man weitere Aufenthalte hunderttausender Syrer in Europa rechtfertigen könne.

„Asyl ist Schutz auf Zeit vor Verfolgung und kein dauerhafter Anspruch auf Einwanderung in europäische Sozialsysteme. Das Assad-Regime ist längst Geschichte und damit ist in der überwiegenden Zahl der Fälle auch jegliche Grundlage für einen Schutzstatus weggefallen“, erklärte Steger.

Bereits unmittelbar nach dem Sturz Assads habe sie großangelegte Rückführungen gefordert.

Besonders brisant sei laut der freiheitlichen EU-Abgeordneten die vollständige Reaktivierung des EU-Syrien-Abkommens durch die Europäische Union selbst:

„Brüssel erklärt Syrien auf der einen Seite wieder zum Kooperationspartner, nimmt das Land erneut in internationale Programme auf, lässt syrische Universitäten zum Erasmus Plus Programm zu und spricht offen über Wiederaufbau und Zusammenarbeit – gleichzeitig sollen aber hunderttausende Syrer weiterhin dauerhaft in Europa bleiben. Diese Doppelmoral ist völlig absurd.“

Wenn laut EU-Kommission internationale Kooperation mit Syrien wieder umfassend möglich sei, falle endgültig jede Ausrede, Abschiebungen seien rechtlich oder humanitär unmöglich.

„Die Wahrheit ist: Der einzige Grund, warum noch immer nicht abgeschoben wird, ist der politische Unwille der verantwortlichen Eliten in Brüssel und den Mitgliedsstaaten“, so Steger.

Mit Blick auf die Sicherheitslage verwies Steger erneut auf die massive Überrepräsentation syrischer Staatsangehöriger in der Kriminalitätsstatistik:

„Allein in Österreich gab es zuletzt rund 15.000 tatverdächtige Syrer. Dazu kommen islamistische Anschläge und Gewalttaten wie in Villach oder Solingen. Es ist den europäischen Bürgern keinen Tag länger zuzumuten, dieses enorme Sicherheitsrisiko auch noch mit Milliarden an Steuergeld zu finanzieren.“

Bereits in früheren Stellungnahmen hatte Steger darauf hingewiesen, dass tausende tatverdächtige Syrer eine massive Belastung für Sicherheit und sozialen Zusammenhalt darstellen würden.

Die freiheitliche EU-Abgeordnete fordert daher eine europaweite große Remigrationsoffensive:

„Syrien braucht seine Bürger zurück – auch für den Wiederaufbau des eigenen Landes. Europa braucht endlich eine konsequente Politik der Rückführungen statt permanenter Masseneinwanderung. Rund 100.000 Syrer in Österreich und etwa eine Million Syrer in Europa müssen endlich in ihre Heimat zurückkehren.“

Abschließend stellte Steger klar:

„Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Wer Syrien wieder als Partner anerkennt, kann nicht gleichzeitig behaupten, Syrer könnten nicht zurückgeführt werden. Es ist Zeit zu handeln – konsequent, entschlossen und im Interesse der europäischen Bevölkerung.“

Um Rückführungen bereits im Vorfeld zu verhindern, finden in Deutschland aktuell Turbo-Einbürgerungen von Syrern statt. So werden aus „schutzsuchenden” Jungmännern eben Deutsche, was nebenbei bemerkt auch die Kriminalstatistik verfälscht.

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