Schweiz verbietet als erstes Land Mammografie

Ein globaler medizinischer Skandal über die schädliche Wirkung von Mammografien wird aufgedeckt! Bei der Mammografie geht es nicht darum, Leben zu retten. Es geht darum, Patienten zu schaffen.

Die Mammografie ist ein systematischer Angriff auf die Gesundheit von Frauen

Hier sind die harten Fakten, von denen die Medizinbranche nichts wissen will:

Die Hälfte der Diagnosen ist falsch – 50–60 % falsch positive Rate

Das Verfahren selbst ist schädlich

Die Prozedur ist brutal. Die Brüste werden mit einem Druck von bis zu 10 kPa (entspricht 1019 kg/m²) komprimiert—eine Gewalttat gegen die empfindlichsten Gewebe des Körpers. Obendrein wird dieses zarte Gewebe mit radioaktiver Strahlung beschossen.

Mammografien können Tumore anregen

Neue Studien offenbaren eine noch dunklere Wahrheit: Der eigentliche Akt der Mammografie könnte Tumorwachstum und Metastasierung anregen.

690.000 Fälle von Fehldiagnosen: Die Daten lügen nicht

Eine umfangreiche Studie, die 690.000 Krankenakten analysierte, deckte das Ausmaß des Betrugs auf. Viele Frauen, die mit “Brustkrebs” diagnotiziert wurden, waren vor ihrer Mammografie vollkommen gesund.

Es wird Zeit, die Mammografie zu verweigern! Es gibt sanftere Alternativen.

Das Verbot in der Schweiz ist ein Weckruf: Es gibt bessere Möglichkeiten, die Gesundheit von Frauen zu schützen.

Die Alternativen zur Mammografie sind sicherer, genauer und weniger invasiv. Manuelle Brustuntersuchungen und fortschrittliche Bild-Technologien vermeiden die Quetschkompression und Bestrahlung von Mammografien und bieten einen humanen und effektiven Ansatz. Indem wir in diese Methoden verwenden, können wir uns von dem medizinischen Zwangssystem befreien, das unsagbaren Schaden angerichtet hat. Quelle

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.