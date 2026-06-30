Der „verbotene“ Film: Citizen Vigilante

Dieser Action-Thriller von Uwe Boll drückt den Daumen genau auf die brandheißen Themen einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft. Der Film thematisiert institutionelles Versagen sowie die Ausübung von Selbstjustiz.

Selbstjustiz wegen Staatsversagens

Der Film wurde am 19. Juni 2026 in den USA, in Kanada sowie in ausgewählten Kinos und auf digitalen Vertriebswegen veröffentlicht, erhielt aber von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft kein FSK-Kennzeichen und damit keine Altersfreigabe.

Kein Wunder, da der politisch-mediale Zensurkomplex die Themen Migrantenkriminalität, Kuscheljustiz und Gruppenvergewaltigung zu unterdrücken versucht. Der Schuss ging allerdings ins eigene Knie. Dieser Film ging viral im Social-Web, nicht zuletzt, weil Elon Musk den vollständigen Film auf X veröffentlichte, wohl auch um die Heuchelei des Establishments zu offenbaren.

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