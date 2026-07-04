LIVE aus Erfurt: Aufmarsch von Antifa und linken Spinnern

Der Bundesparteitag der AfD hat am Samstag in Erfurt unter einem der größten Polizeieinsätze der vergangenen Monate begonnen.
Bereits in den frühen Morgenstunden waren die Zufahrtswege rund um das Messegelände von Demonstrationen und Blockadeaktionen geprägt. Tausende Polizeibeamte mussten dafür sorgen, dass die rund 600 Delegierten ihre demokratisch legitimierte Parteiveranstaltung überhaupt erreichen konnten.
Ein Parteitag unter Polizeischutz – ein alarmierendes Zeichen für eine Demokratie
Unabhängig von der politischen Bewertung der AfD sollte dieser Umstand jeden Demokraten nachdenklich stimmen. In einer freiheitlichen Demokratie muss jede zugelassene Partei das Recht haben, ihren Parteitag ungehindert abzuhalten. Wer stattdessen versucht, politische Veranstaltungen durch Blockaden, Störungen oder Einschüchterung zu verhindern, ersetzt die Auseinandersetzung mit Argumenten durch Druck auf der Straße. Das mag von manchen als legitimer Protest angesehen werden – ein Gewinn für die demokratische Streitkultur ist es jedoch nicht.
Natürlich gehört das Demonstrationsrecht ebenso zu den Grundpfeilern unseres Rechtsstaates. Friedlicher Protest ist legitim und unverzichtbar.
Der Parteitag in Erfurt ist deshalb weit mehr als eine interne Versammlung einer Oppositionspartei. Er ist zugleich ein Spiegelbild des gegenwärtigen politischen Klimas in Deutschland – eines Klimas, das zunehmend von Polarisierung und emotionaler Aufladung geprägt ist. Wer die Demokratie stärken will, sollte sich dafür einsetzen, dass politische Konflikte wieder dort ausgetragen werden, wo sie hingehören: in Debatten, Parlamenten und an der Wahlurne – nicht auf Zufahrtsstraßen oder durch den Versuch, den politischen Gegner am Wahrnehmen seiner demokratischen Rechte zu hindern.
Hier sind einige Live-Streams, die das Geschehen außerhalb der Halle zeigen:
Und hier der Live-Stream von AfD TV direkt vom Parteitag:
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62 Kommentare zu „LIVE aus Erfurt: Aufmarsch von Antifa und linken Spinnern“
Grausamer Verrat: Ausgerechnet der jüdische Präsident der Ukraine verherrlicht Nazi-Kriegsverbrecher und Judenmörder
https://ansage.org/grausamer-verrat-ausgerechnet-der-juedische-praesident-der-ukraine-verherrlicht-nazi-kriegsverbrecher-und-judenmoerder/
L.nke Önte fönten verpennen A ä F Dee-P.rteitag – Kurzvideo mit Gerald Grosz:
augenarztpraxis-finken@gmx.de
Wenn es so weiter geht, dann werden die Menschen in diesem „OFFENEN LAND“ jeden Tag einen TOTEN-TRAUERMARSCH durchführen, Vergewaltigungen
auch von jungen Mädchen unf Frauen betrauern, irgendwelche teils „grausame MORDE“ in der BRD in den Medien zu hören bekommen, dazu immer die gleichen heuchlerischen REDEN der so „tief trauernden“ POLITIKER anhören, das Land wird eine ständige „TRAUER-und BETROFFENHEITS-GESELLSCHAFT“ werden, aber eben leider keine wie die in BELFAST, dazu sind die BRD-BÜRGER längst umerzogen, oder zu feige und gleichgültig geworden ?
Antifa lebt nicht von Luft und Liebe.
Schwarze Ausrüstung, Fahnen, Social-Media-Kampagnen, Anwälte auf Abruf, Kautionsfonds, besetzte Häuser – all das kostet Geld.
Wer zahlt? Wer steckt dahinter?
Wir finden euch!
https://www.world-scam.com/de/archive/68869/1297-wir-finden-euch/
Die ehrlichen Antworten der Bürger: Straßenumfrage | Winters Woche
https://www.youtube.com/watch?v=8qc83X7iHp4&t=2s
Das äSPe Deee-Päärchen sah mir aber nicht unbedingt nach Niedriglohnarbeiterkl.ssenangehörige aus. Jaja, die in den oberen EK-Klassen w.hlen vermutlich mehrheitlich das Öltp.rteienk.rt.ll und vermutlich mehrheitlich oder gänzlich die Schmarötzerklientel.
Meiner Ansicht nach.
ERFURT eskaliert und MERZ halbiert weiter erfolgreich die CDU! ⚡️ Tim Kellner #PolitSatire #Comedy
https://www.youtube.com/watch?v=5klEclTfRLw
Alice Weidel zu den Angriffen auf die Apollo-News-Reporter: https://youtu.be/cq2CC0QAMB0
O-Ton Weidel eben (im Video von Compact): „ZfD“ anstatt AfD?
Wie „Zukunft für Deutschland“?
Neonazis sind leicht zu erkennen: gelenkte oder zensierte aufdringliche Massenmedien, amtliche Hetze gegen vernehmbar eigenständig denkende Bürger, Sprengen von Vorlesungen und Versammlungen, Verbot von Vereinen mit nicht-obrigkeitskonformen Denk- und Handlungsweisen, Rassismus und Hetze insbesondere gegen Russland. Anhand dieser historischen Kriterien sind die meisten MdBs und viele Medienmacher, Bürokraten, Manager und „Nichtregierungs-„Organisationen (NGOs) als Neonazis verdächtig. Auch bei der AfD dürften (wie bei Grünen) einige Joschkas eingeschleust sein, noch als sog. U-Boote und Schläfer, im Regierungsfall auftauchend als laute Kriegshetzer für fremde Interessen.
Bislang wurde die entdeckten U-Bööte in den Reihen der Bläuen ‚rausgeworfen aus der P.rtei. Ich sage: trotzdem die ZfD = Zukunft für Daitschlände w.hlen, sonst hätten die anderen, die bereits bewiesen haben, dass sie offenbar anti-daitsch agieren, mit 100 % gewonnen und die einzige vernünftige Oppösition wäre auch noch weg. Spekulieren nutzt nix, die brauchen ihre Chande in Rä gier ungs verantwortung, erst dann zeigt sich, ob sie authentisch sind.
Meiner Ansicht nach.
Schön dieses Erfurt.
Sind die Anglobomber damals nicht so weit gekommen?
Wenn es ein Staat garnicht wissen möchte, wer gegen ihn aus herbei gerufenen irrsinnigen KLAMAUK durch Gewerkschaften, Kommunistische Parteien und andere assoziale FAULENZER, diese völlig unnötige RANDALE macht, der tausende POLIZISTEN eigentlich für ihre freien Wochenenden dagegen einsetzen muß, und nicht die eklatent hohen KOSTEN von den meist bekannten heran gekarrten VERURSACHERN einfordert, ist ein „zahnloser Tiger“. Er will sich nur damit möglichst keine ARBEIT machen, obwohl er dazu verpflichtet wäre ? Diesem maroden SCHULDENSTAAT scheint es völlig egal zu sein, wofür er das GELD seiner im Moment noch fleißigen Steuernzahler ausgibt, obwohl es ihm an allen Enden längst fehlt ? Dieser Staat scheint keine andere Möglichkeit mehr zu sehen, als diese kriminellen Banditen von den Barrikaden/den Straße zu holen ?
Ihre SPRECHCHÖRE sind Kindersprache: Wie Nazis raus ? Warum rufen die eigentlich nicht: „Rote IDIOTEN“ nach Hause, dass hätte wenigstens SINN ?
Schreib‘ mal N…s aus. Schreib‘ mal NäSDe APe aus, dann wird Dir klar, dass die echten N…s schon immer „Röte Idiöten“ waren. Auf „Wie24“ bei yt kannst Du Dich dazu auch gerne noch schlau machen.
Meiner Ansicht nach.
Vielleicht auch noch interessant.
Zum Thema (A)Sozialismus.
https://www.welt.de/geschichte/article168277749/Morde-der-Roten-Khmer-So-planvoll-ging-es-in-den-Folterzentren-Pol-Pots-zu.html
Zumindest früher gabs im Artikel auch noch prägnante Abbildungen und Darstellungen.
Warum konnten und können solche m. A. n. brütalen Hochgradpsüchopäthen nicht von den M.ssen einfach erledigt werden? Weil es genügend und M.ssen von ebensolchen brütalen Hochgradpsüchopäthen gibt, die diese Typen schützen und als ausführende Sädisten für die die Dräcksarbeit machen und dann all die, die in den unteren Rängen mitmachen für irgendwelche vermeintlichen oder tatsächlichen Vorteile.
So ist das leider immer wieder auf der ganzen bzw. in der ganzen Welt.
Meiner Ansicht nach.
(Ich gucke gerade das BB Live Video, tendentiell sprunghaft, durch)
Ist heute leider schon irgendwie ein bißchen wie „damals“.
🙁
Die KPD, sorry, SED, sorry, „Linke“ ist die (aktuell nach Umfragen potentiell) stärkste Kraft in der Hauptstadt Berlin.
Wann gibts endlich mal was wirklich neues unter der Sonne?
🙁
Frieden ist Leben
Meine Meinung zu den „roten“ BERLIN ist:
Als die Wehrpflicht in der BRD eingeführt wurde, haben eine große Zahl von langhaarigen VERWEIGEREN die BRD verlassen und sind nach BERLIN gezogen, da waren sie von der „BÜRGERPFLICHT des WEHRDIENSTES“ sicher ? Nun sind es nach meiner Meinung die „NACHKOMMEN“ dieser damaligen Umgezogenen,
weil sich oft schlechte BEISPIELE über neue GENERATIONEN fortsetzen ?
Ich habe eine Frage an die Linken: Was macht die AfD falsch?
Können die ebensowenig beantworten wie die W.hlerInnen des gesamten Öltp.rteienspektrums. Wer keine Argumente hat, braucht Gewölt – direkte wie indirekte.
Meiner Ansicht nach.
Heute ist der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA.
Und die US-amerikanische Revolution war sogar noch vor der französischen Revolution.
Und hatte auch deutlich positivere Potentiale.
Hm…
https://www.google.com/search?q=amerikanische+revolution
Adäquat.
Vielleicht brauchen wir ja langsam mal eine deutsche Revolution.
Die uns unabhängig von der EU macht.
Die ja quasi immer mehr, und das völlig unlegitimiert und auch illegitim, „britische Rechte“ einfordert.
ZB.
Auch diese Büchlein hier ist, zB hierzu, ganz interessant.
Sollte in keinem Studium fehlen welches sich irgendwie mit Politik beschäftigt.
https://www.wir-lieben-deutschland.de/wahlprogramm-bundestagswahl-2025.html
Vielleicht interessant.
Erst gestern gefunden.
Ein Interview der, ähm, (damaligen…) ARD mit Erich Honecker.
Von 1991 in Moskau.
https://www.youtube.com/watch?v=MAEpwcHuJN8
Á propos „Nazi“/“Rechtsextrem“…
„Das kleine abc des Nationalsozialisten“ von 1925, eine Art von „kleinem Nazikatechismus“, und absolut volksverständlich formuliert, beginnt mit dem Statement:
„Für die Unterdrückten!
Gegen die Ausbeuter!“
Also wenn das nicht irgendwie „links“ ist…
???
Der Vater/Erfinder? des National-SOZIALISMUS (+, im Namen: „Deutsche Arbeiterpartei“!) ist seit grob, ähm, 80 Jahren! mausetot.
Und ein aktueller Nachfolger ist zumindest mir nicht bekannt.
„Change my mind.“
Antifa u. Unterstützer, auch aus den Parteien wegsperren!
Ich bin für Arbeitslager!
Die Hetzjagd auf Apollo-News-Reporter: https://apollo-news.net/ihr-wichser-so-niedertrchtig-war-die-hetzjagd-auf-die-apollo-news-reporter/
Erfurt: Blutiger Angriff auf Apollo-News-Reporter: https://www.bild.de/regional/thueringen/afd-parteitag-in-erfurt-linke-treten-auf-reporter-von-rechtem-magazin-ein-6a48c7d50b14ed961bb51933
Das grosse Fest der Demokratie in Erfurt….
Tritte gegen den Kopf: Drei Apollo News-Reporter in Erfurt brutal zusammengeschlagen.
https://apollo-news.net/tritte-gegen-den-kopf-drei-apollo-news-reporter-in-erfurt-brutal-zusammengeschlagen/
Das Reporterteam von Apollo News wurde bei der Berichterstattung über die Antifa-Proteste in Erfurt körperlich attackiert und blutig geschlagen. Beim Filmen einer Antifa-Demo am Gothaer Platz wurden sie am Samstagvormittag attackiert, und eine Gruppe von Personen stürmte auf sie zu. Dabei fielen unter anderem die Rufe: „Seht fucking zu, dass ihr Land gewinnt“ und „Nazis raus“.
Kurz darauf kam es inmitten von Rauchbomben zu einem körperlichen Angriff: Die Reporter wurden gejagt und geschlagen. Daran waren etwa ein Dutzend Linksextremisten beteiligt. Ein Reporter von Apollo News wurde zu Boden geworfen und getreten. Dabei kam es zu Tritten und Schlägen gegen Gesicht und Zähne sowie gegen den Hinterkopf. Erst durch das Eingreifen der Polizei wurde der Angriff gestoppt.
Und keine Sorge, die Täter bleiben natürlich unbekannt ( versprochen )
Mit besten Grüssen
Linksextreme Totschläger Hand in Hand mit dem DGB!!!
https://www.nau.ch/news/europa/dgb-chefin-fahimi-erfurt-ist-ort-des-widerstands-67145562
Yasmin Fahimi wuchs mit ihrem älteren Bruder als Halbwaise in Hannover bei ihrer deutschen Mutter, einer Sozialpädagogin auf
Fahimis Ehemann ist Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).
.
https://de.wikipedia.org/wiki/Yasmin_Fahimi
ERFURT: „Die AfD ist keine normale Partei“ Göring-Eckardt spricht Klartext! AfD soll gestoppt werden
https://www.youtube.com/watch?v=wBzk3BwxLdE
Nur leider leben wir nicht in einer „freiheitlichen Demokratie“ sondern in einer linksfaschistischen Marionetten-Scheindemokratie genannt „Unsere Demokratie“. Die links“gruenen“ meist völlig verblödeten Fascho-Kettenhunde der Kartellparteien koennen sich heute mal wieder so richtig austoben und „Haltung“ zeigen, nützliche Idioten der Umvolkungsparteien.
Der Menschenrechtsfaschismus zeigt sein wahres Gesicht.
„Unsere Gesellschaft wird von Verrückten geführt, für verrückte Ziele. Ich glaube wir werden von Wahnsinnigen gelenkt, zu einem wahnsinnigen Ende, und ich glaube ich werde als Wahnsinniger eingesperrt, weil ich das sage. Das ist das Wahnsinnige daran.“ — John Lennon
Quelle: https://beruhmte-zitate.de/zitate/1976813-john-lennon-unsere-gesellschaft-wird-von-verruckten-gefuhrt-f/
Und dazu kommen m. A. n. noch all die M.ssen von Beklöppten und/oder Brütalos (wobe ich gänerell alle diese Brütalos für komplett beklöppt halte, sonst wären sie keine Brütalos) und völlig von Vorstehenden Ir.egeleiteten und man hat den Eindruck, dass die Vernünftigen Friedfertigen immer weniger und diese Ir.en immer mehr werden. Da muss ein riesiges Nest sein mit Dauerproduktion dieser m. A. n. Kreaturen.
Meiner Ansicht nach.
Ich war bisher kein Fan der Beatles.
(Ich mag es nicht besonders wenn erwachsene Männer wie Mädchen singen)
Aber das obige Zitat von John Lennon muß nicht zwingend völlig falsch sein.
🙁
Das Zitat hat nix mit den Beatles als Band zu tun. Wenn ich nicht ir.e waren die zu dieser Zeit auch schon nicht mehr zusammen. Auch ein Sänger kann den Durchblick haben oder auch nicht.
Ansonsten können die Musikgeschmäcker auch unterschiedlich sein und ich meine nicht, dass die wie Mädchen gesungen haben davon abgesehen.
Meiner Ansicht nach.
Wird das für die linksextremen Geisterjäger nicht langsam mühsam? Stets sind sie auf der nervenaufreibenden Suche nach Nahzis und finden dabei nur immer vernünftige arbeitende Normalbürger die ihnen auch noch die Sozialhilfe finanzieren. Muss bitter sein.
Ich schätze mal, dass die von denen im Hintergrund, die die finanzieren und befehligen, mindestens 50 Euro Stundenlohn kassieren und das vermutlich noch stoierfrei. Wenn man bedenkt, dass die vermutlich mehrheitlich oder gar gänzlich die Abgehängten der Gesellschaft sind, viele vielleicht auf der Straße aufgesammelt, womöglich nix gelernt, nicht willens noch was Anständiges zu lernen, assözial und eh hochaggrässiv, dann können die nirgends so viel Kohle scheffeln mit dazu noch offenbar leg.lisiertem Freifahrtschein zum Ausleben ihres ganzen H.sses auf die Gesellschaft mittels ungebremster Aggrässivität.
Meiner Ansicht nach.
So funktioniert Massenpsychologie! Gib ihnen einen Sinn im Leben und sie stürzen sich darauf, wie wenn man einem hungrigen Hund eine Wurst hinwirft. Der Sinn, denn man ihnen eintrichtert ist, einen vermeintlichen Sündenbock zu finden, den man ihnen vorgegeben hat. An dem können sie sich abarbeiten, während die Mächtigen ungestört ihren Plan durchziehen können! Hier zeigt sich, wie das Spaltungsprinzip funktioniert. Hetze eine Bevölkerungsgruppe auf die andere und die Drahtzieher im Hintergrund bleiben ungestört.
Ob die jungen Leute auch gegen einen geplanten Krieg gegen Russland auf die Straße gehen werden? Ich sehe bisher gar nichts davon. Die wissen gar nicht, wie sehr ihre eigene Zukunft am Seidenen Faden hängt und sie sich mit den „falschen Gegnern“ beschäftigen! Sie reden von Faschisten raus, wissen aber gar nicht, was Faschismus ist! Vielleicht sollte ihnen das mal einer erklären!
Diese linksgrünen Idioten sind so blöd, daß sie das nicht erfassen. Dabei werden sie von den etablierten Parteien noch unterstützt.
Ich finde rechtsblaubraune Idioten schlimmer. Die haben D schon mal ruiniert. Ohne solche hätte es sogar die DDR nicht gegeben.
Och Paule, immer noch nicht begriffen, dass die N…s schon immer l.nke SÖZIALÜSTEN waren, die ihre Untaten nach dem Kr.eg nur auf die Könservativen, also R.chte Genannten, geschoben haben nach dem Motto „Haltet den Di.eb“?
Aber was erzähle ich hier einem bezahlten l.nken Tröll?!
Meiner Ansicht nach.
Würden wir hier echte NAZIs haben, wäre dieser Spuk in 5 Minuten erledigt!
Meine Mutter war Jahrgang 1926. Und damals hatte sie nie Probleme , auch des Nachts nicht, denn die NAZIs haben Schwerverbrecher und solche Volksschädlinge weg gesperrt!
Die Nazis haben ihre SA-Schlägertrupps durch die Straßen geschickt. Da hatten viele Menschen Angst, zusammengeschlagen zu werden.
Also meine Mutter hielt ja nun wirklich nix von den echten sözialüstischen l.nken damaligen N…s, aber eines sagte sie auch: Als Mädchen, als Frau konnte man nachts unbehelligt durch die Straßen gehen, es war immer ein Schutzmann – so hieß die Pölizie damals noch – auf jeder Straße und das auch in der Provinz.
Meiner Ansicht nach.
Von wem kamen folgende Beschwerden? Von gewissen Taetergruppen? Von den Önte fönten? – Artikel
https://www.spiegel.de/kultur/tv/dieter-nuhr-325-beschwerden-nach-witz-ueber-frauenmorde-im-rbb-a-2a31e2dd-d50c-455d-8c4f-a2e4fcc018bb?utm_source=firefox-newtab-de-de
Soll mir hier noch irgendwer mit Fäminüsmüs kommen. Das ist alles Pseudo-Fäminismüs, in Wahrheit läuft alles absolut weiblichkeitsfaindlich m. A. n..
Meiner Ansicht nach.
Man sieht auf den Live Videos hauptsächlich junge, naive und völlig fehlgeleitete junge Leute! Alle vom System missbraucht, um das niedergehende System und deren Machteliten zu schützen und dringende Veränderungen zu blockieren! Das Problem ist, dass die jungen Leute keinen Sinn im Leben mehr haben und denken, mit Protesten gegen „irgendwas“, etwas verändern zu können. Dabei füllen sie nur die vorhandene Leere in ihrem Leben mit sinnlosen Dingen und sie sind gleichzeitig die Erfüllungsgehilfen und Marionetten der Eliten! Wieviele davon auch noch vom Establishment bezahlt werden, lässt sich schwer sagen.
Mit voller Härte ohne Rücksicht auf Verluste gegen diese
Zerstörer vorgehen.
Wo leben wir den?
Wird das ganze von oben gesteuert und bezahlt? Wollen unsere Einheitsbreijournalisten dem ganzen mal nachgehen?
Das ist auch der Grund dafür, das dieser Sozial Klim Bim so ausgeweitet wurde. Alle sollen am Tropf hängen und immer wider die Politiker wählen, welche ihnen diese Geschenke machen!
Vermummt zu einer Demo ist ein Straftatbestand! Und wieso schreitet da die Polizei nicht ein.
Es ist alles Absicht von Politikern, Justiz und Polizei! Und um diese Verbrecher müssen wir uns kümmern!
asisi1
Nach meiner Erinnerung gibt es das sog. VERMUMMUNGSVERBOT bereits seit einigen Jahren, durchgesetzt habe ich es allerdings noch nie von der die DEMOS
„begleitende Polizei“ ?
Schaue dir doch mal an, was die gegen den 6 fachen Mörder von Stade für einen Mist gebaut haben. Da sitzt ein Mörder im Auto und die blöden von der Polizei schießen auf die Reifen, als ob von den die größte Gefahr ausgeht! Dann tritt noch so ein Blödmann gegen die Tür! Die Polizisten haben ihren Überlebensinstinkt an der Gadarobe abgegeben und folgen nur noch ihren Woke Chefs und das bis in den Tod!
asisi1
Ich habe mich auch gewundert warum der zu dem Auto gerannt ist, und dann mit einem hohen Bein vor die Tür getreten hat ? Dieser Fall scheint daher
ein SONDER-SONDERFALL zu sein ? Da die Frau im weißen Kleid (die Faherin) auf dem Boden gelegen hat, und ja offensichtlich danach frei gelassen wurde, erhält die JUSTIZ-BEHÖRDE von ihr dafür wahrscheinlich noch eine RECHNUNG über REINIGUNGSKOSTEN ?
Eigentlich ein armseliger Fall für die völlige BLINDHEIT dieser BRD-STRAFVERFOLGUNGS-BEHÖRDEN ?
Warum schreitet da die Pölizie nicht ein? Weil die Pölizie weisungsgebunden ist und die ihnen die Weisungen erteilen erhalten Ihrerseits m. A. n. von den Maechtigsten hinter den Kulissen ihre Orders und gehören vielfach vermutlich selbst zu dieser Klientel. Ich empfehle die Lektüre „Superl.gen re gier en die Welt“, alle Teile/Bände. Man traut seinen Augen nicht beim Lesen.
Meiner Ansicht nach.
Bestimmt ist der Trumpel auch links, nicht wshr, Ishy?
https://m.bild.de/politik/ausland-und-internationales/250-jahre-usa-aufmarsch-der-vermummten-was-ist-die-patriot-front-6a492737b21fd831ecbf894b
Lies einfach die empfohlene Lektüre.
Meiner Ansicht nach.
Der Unterschied ist, dass es keine Demos sind, sondern Aufmärsche. Aufmärsche heißt es, wenn eine Regierungspolitik unterstützt wird. Gab es schon einmal in Deutschland.
Exzellent.
Ja, Aufmärsche gab es schon mal. Inszeniert von der SA. Zur Durchsetzung rechter Politik. Wehret den Anfängen.
Wir brauchen keine SA eines Herrn Röhm mehr, wir haben doch dafür jetzt die ANTIFA mit ihren krimminellen und menschenverachtenden Eingriffen
ins Privatleben der Bürger !