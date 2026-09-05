Das grüne Paradoxon: von Friedenstauben zu Kriegsfalken

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So mancher Leser mag sich schon gefragt haben, wieso die grünen Friedenstauben mit der Zeit zu Kriegsfalken mutiert sind. Gibt es vielleicht zwischen der Klimahysterie und der westlichen Kriegstreiberei einen inneren Zusammenhang?

Schon zeitlich fiel der Beginn der Klimapropaganda mit dem Zerfall der Sowjetunion zusammen

Von FRANZ FERDINAND | Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die deutsche Wiedervereinigung wurde vom Wertewesten als Schwäche Russlands angesehen und natürlich war Russland vor 37 Jahren auch wirklich sehr schwach. Die westlichen Eliten hofften von da ab, dass man mit Druck von außen durch die NATO-Osterweiterung und Druck von innen durch die Förderung von Dissidenten Russland komplett zerschlagen und so dieses riesige Gebiet in den westlichen Orbit eingliedern könnte. (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/201573).

Wladimir Putin hat dies verstanden und versuchte deshalb dieser Anmaßung entgegenzusteuern, was jetzt aus westlicher Sicht eine „Aggression“ darstellt, weil der westliche Anspruch auf Weltherrschaft durchkreuzt wird.

Westen ist praktisch im Ukrainekrieg Kriegspartei

Der Westen ist in diesem Krieg durch Waffen- und Geldlieferungen und Unterstützung der ukrainischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur in Russland Kriegspartei. Obendrein unternimmt er auch mehr und mehr direkte Angriffe auf Russland durch die Kaperung von Schiffen, was niederschwellige Kriegsakte darstellen. Dabei begnügt man sich nicht nur russische Tanker zu kapern, die für die Kriegsanstrengungen Russlands wichtig sind, sondern auch andere Schiffe wie unlängst ein russisches Forschungsschiff (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/204991).

Der Wertewesten bemüht sich also redlich, den Ukrainekonflikt zu eskalieren in der Hoffnung, dass Wladimir Putin der Geduldsfaden reißt und mit direkten Angriffen auf den Westen reagiert. In Russland gibt es bekanntlich eine Reihe von Kommentatoren wie z.B. der Politikwissenschaftler Sergej Karaganow, der für einen atomaren Präventivschlag gegen den Westen wirbt.

Grüne wollen Atomkrieg nicht „komplett ausschließen“ und „Risiken deutlich machen“ [1]

Es liegt auf der Hand, dass man durch fortgesetzte Provokationen Putins Position untergräbt und Putin entweder gestürzt wird und durch einen wesentlich radikaleren Führer ersetzt wird (wie beispielsweise Dimitri Medwedew), oder Putin selbst gezwungen ist, den radikalen Forderungen nach einem atomaren Erstschlag nachzugeben.

Offenbar nimmt der Wertewesten in Kenntnis der russischen Atomdoktrin, bei seinem Versuch Russland zu zerschlagen und zu destabilisieren, eine atomare Eskalation billigend in Kauf!

Wie hängt diese Politik nun mit der immer penetranter werdenden Klimahysterie in Deutschland zusammen?

Dazu muss man sich in die Gedankenwelt von links-grünen Spinnern versetzen. Nur so kann man einen Zusammenhang zwischen dem grünen Gesellschaftsideal und dem kompletten gesellschaftlichen Zusammenbruch nach einem verheerenden Atomkrieg mit Russland entdecken.

Dankenswerter Weise hat nun eine Vertreterin der grünen Weltverbesserungssekte, die Autorin Ulrike Hermann, ein Buch geschrieben, dem man die Leitgedanken der grünen Zukunftsvisionen entnehmen kann. Das Buch hat den Titel „Das Ende des Kapitalismus“ und geht von einer Gesellschaft aus, deren Energieverbrauch nur durch Sonnen- und Windenergie gedeckt wird. Naturgemäß war dieses Machwerk in den Mainstream-Medien sofort ein „Bestseller“! Es handelt sich bei diesem Buch also nicht bloß um Ergüsse einer einsamen Närrin, sondern der Inhalt dieses Buches findet breite Zustimmung in der links-grünen Gemeinschaft von Verrückten, die leider derzeit unsere Geschicke bestimmt!

Das Ziel der links-grünen Utopie: Armut für Alle!

Folgerichtig kommt Ulrike Hermann in diesem Buch zu dem Schluss, dass die Beschränkung des Energiekonsums auf Wind- und Sonnenenergie das Ende unserer Industriegesellschaft sein wird und somit auch die meisten Industriearbeitsplätze verloren gehen werden. Tatsächlich befindet sich Deutschland bereits auf diesem Rückentwicklungspfad, wie man an mehreren Beispielen erkennen kann:

Das Drama der deutschen Autoindustrie, das mit absurden Abgasvorschriften begann und mit dem drohenden Verbrennerverbot seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte Durch die Stromknappheit: Dank der „Energiewende“ muss der Strom für Betriebe in Zukunft rationiert werden (siehe dazu https://www.youtube.com/watch?v=7TwkarMTjO8). Die deutschen Betriebe werden sich reihenweise von Deutschland verabschieden. Das Bildungsniveau der Jugend rasselt aus einer Vielzahl von Gründen in den Keller (siehe dazu https://www.unser-mitteleuropa.com/204845).

Allerdings finden dann die freigewordenen, bildungsfernen Arbeitskräfte Beschäftigung in der Landwirtschaft, da man ja auch keinen Diesel mehr für die Traktoren hat und somit die gesamte Landwirtschaft in Zukunft wieder händisch bewerkstelligen muss.

Die Konsequenz wäre, dass Deutschland komplett verarmt, so wie im Mittelalter, oder in Kambodscha unter Pol Pot. Klar ist, dass man eine derartige Idiotie nur unter mehreren Voraussetzungen implementieren kann:

Die Demokratie (oder das, was davon nach den Brandmauern und Leitplanken des Sagbaren noch übrig ist), muss völlig abgeschafft werden. Die Herrschaft muss von einem ökosozialistischen Adel übernommen werden. Die Klimareligion ist die ideologische Basis dieser Gesellschaft. Die bestehende Industrie muss physisch zerstört werden, sodass ein Zurück zu den Segnungen der Industrialisierung unter dem Dogma der alleinigen Wind- und Sonnenenergie unmöglich ist. Bildung muss so wie unter Pol Pot unterdrückt werden. Nur so kann der naive Klimaglaube verfestigt werden. Die Bevölkerungszahl muss reduziert werden.

Nun, wie kommt man zu diesen, für unsere Klimahysteriker so segensreichen Zustand?

Die Antwort ist sonnenklar. Es muss ein alles zerstörender Krieg her, der die industrielle Basis ruiniert, viele Menschen sterben lässt und in dessen Verlauf ein Kriegsrecht eingeführt wird, das dann am Ende des Krieges einfach nicht mehr aufgehoben wird. Als Sündenbock für diesen Wahnsinn muss Wladimir Putin herhalten!

Diese Konklusion mag nun dem einen oder anderen Leser ein wenig weit hergeholt erscheinen. Aber man darf nicht vergessen, dass den völlig verrückten gewordenen europäischen Eliten und insbesondere den Deutschen das Wasser bis zur Oberkante der Unterlippe steht. Diesen Eliten geht es nur mehr um ihr politisches Überleben. Für ihren Machterhalt sind sie zu jedem Verbrechen bereit. Sterben sollen ja nur die dummen Bürger.

Man denke beispielsweise an die kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo sogar eine absolute AFD-Mehrheit denkbar ist, oder an die Situation in Österreich, wo die Unbeliebtheit der Verliererampel täglich neue Höchststände erklimmt.

In Frankreich wird Marine Le Pen immer beliebter. Ihre Beliebtheit liegt derzeit bei 36 Prozent! Wenn nicht sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 antreten darf, wird Jordan Bardella an ihre Stelle treten. Frankreich wird nach der nächsten Wahl höchstwahrscheinlich unregierbar werden. Ob Frankreich dann noch zur Koalition der Willigen gehört, steht in den Sternen. Hält sich Frankreich in einem Krieg gegen Russland zurück, wird ganz Südeuropa von der NATO abfallen.

Nur ein Krieg mit Russland kann „unsere“ Eliten noch retten!

Die Eliten in Deutschland und Österreich haben sich speziell bei der „Energiewende“ völlig verrannt. Nach Billionen-Investitionen wird die Stromversorgung immer teurer und unzuverlässiger. Bis 2045 soll die deutsche Energiewende bis zu 5,4 Billionen Euro kosten. Ein Zurückrudern ist nicht mehr möglich, ohne dass die Verantwortlichen für diesen Irrsinn zum Teufel gejagt werden!

Jede Menge andere Probleme wachsen unseren wahnsinnigen Eliten ebenfalls über den Kopf, wie beispielsweise das Migrantenproblem, das Pensionsproblem, völlig ausufernde Staatsverschuldung mit der Aussicht auf einen Währungskollaps und vieles mehr. Die einzige Möglichkeit für den politischen Mainstream den gesamtgesellschaftlichen Kollaps zu überstehen ist ein armageddonartiger Zusammenbruch, den man Putin in die Schuhe schieben kann!

Krieg mit Russland ist also dringend notwendig und das Zeitfenster wird immer enger, bevor es für „unsere“ Eliten zu spät ist!

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