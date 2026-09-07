Die Gruaberin: „Wer kritisiert die Mächtigen?“

Monika Gruber und Kabarettist Helmut Schleich sprechen darüber, wie sich politisches Kabarett und Satire in den vergangenen Jahren verändert haben – und warum manche Kabarettisten ihrer Meinung nach inzwischen eher politische Narrative verteidigen, statt den Mächtigen auf die Finger zu schauen.

Sollte Kabarett nicht vor allem die Mächtigen kritisieren?

Themen dieser Folge:

• Kabarett und politische Einflussnahme

• Regierungskritik und politische Satire

• Meinungsfreiheit und Cancel Culture

• Die Rolle von Kabarettisten in der Gesellschaft

• Politische Korrektheit und Humor

• Journalismus und politische Haltung

• Darf Kabarett heute noch alles kritisieren?

• Helmut Schleich über seine Erfahrungen mit Kritik

• Warum Kabarett unbequem sein muss

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