Sachsen-Anhalt: jetzt die richtigen Schritte setzen

Der überwältigende Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt zeigt sehr deutlich, was 30 bis mehr als 40 Prozent der Wähler wollen: die AfD in der Regierung. Es wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit für Deutschland den Weg der Demokratie zu beschreiten:

Brandmauern bringen in einer offenen Demokratie nichts

Zu überlegen, ob man über irgendwelche verfassungsrechtliche Tricks eine Partei verbietet und der Wähler zu politischen Kriminellen abgestempelt wird, kann wohl keine Lösung sein.

Ähnliches hatten wir schon vor 90 Jahren.

Ob und inwieweit die deutsche Bundesregierung personell reagiert, können wir nicht beurteilen.

Wenn, vor allem auch die Mainstream-Presse, allzu lang versuchen mag die AfD von Regierungen fernzuhalten, wird das für die nächsten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern eine weitere Stärkung der Partei bringen.

Jetzt wäre auch endlich die Zeit, statt der Ukraine Waffen zu liefern, wieder klarzumachen, dass der Krieg im Interesse aller so schnell als möglich zu beenden ist.

Die Sache mit den Drohnen in Leipzig

Es wird wohl viele erstaunt haben, dass der deutsche Innenminister und in seinem Gefolge der Außenminister in so kurzer Zeit mit Sicherheit Russland als Schuldigen herausgefunden hat.

Denken wir doch daran, dass oft die Ermittlungen in kleineren Fällen monate- und jahrelang brauchen und dann häufig auch zu falschen Ergebnissen führen – siehe Nord Stream 2, dort waren es nicht die zuerst verdächtigten Russen die zum Schaden aller die Pipeline zerstörten.

Da wir nähere Ermittlungen nicht kennen, können wir auch keine Behauptungen aufstellen, jedoch fragen wir uns natürlich, sowohl von der rechtlichen als auch von der politischen Seite: welche Motive hätte Russland in der Leipzig Sache haben sollen?

Und glaubt man wirklich, dass, falls die drei Drohnen von Russland gekommen wären, Russland nicht in der Lage gewesen wäre, sie so zu präparieren, dass sie auch in die Luft gehen? Wo liegt da das Motiv? Natürlich hat sich der russische Außenminister Lawrow sofort und sehr deutlich und verärgert zu dem Verdacht, der in Deutschland ausgesprochen wurde, geäußert.

Interessant ist auch, dass die Drohnensache nur drei oder vier Tage vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht wurde. Könnte es sein, dass man sich dadurch eine geringere Zustimmung zur AfD erwartet hätte? Wie dem auch sei, jetzt ist die Zeit für eine Wende: die AfD ist eine ganz normale Partei, ähnlich wie die FPÖ in Österreich.

Außenpolitisch sind wirklich echte Maßnahmen zu setzen, damit dieser Krieg endlich aufhört.

Reagiert man auf die Wahl nicht in dem besprochenen Sinne und macht man nicht endlich alles für den Frieden, dann kann es wirklich zu einem permanenten und größeren Krieg kommen.

Man sollte endlich erkennen, dass Rechts genauso legitim wie Links ist, wobei es bei Parteien sowieso nur darauf ankommet, ob etwas richtig und nicht falsch ist, ob etwas gut und nicht schlecht ist und ob etwas die relative oder absolute Mehrheit der Wähler darstellt.

Wir wünschen unseren Freunden in Deutschland richtig zu reagieren.

Prof. Dr. Norbert van Handel

07.09.2026, Steinerkirchen a.d. Traun

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