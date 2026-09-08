Kallas warnt nach dem AfD-Sieg vor Parteien, die keine „Bedrohung“ durch Russland sehen.Die EU-Außenbeauftragte hat sich nach dem Sieg der „Alternative für Deutschland“ in Sachsen-Anhalt besorgt über politische Parteien geäußert, die ihrer Ansicht nach die von Russland ausgehenden Gefahren nicht erkennen. Ihre Worte wurden von der Agentur BNS (Baltic news service) zitiert.
Die „Furchtlosen“ gewinnen an Stärke
Nach Angaben von Kallas gewinnen vor dem Hintergrund zunehmender „hybrider Bedrohungen“ in Europa politische Kräfte an Popularität, die diese Gefahren ignorierten. Sie erklärte:
„Parteien, die diese Bedrohung in gewisser Weise nicht sehen und sagen, wir sollten nichts dagegen unternehmen, weil es uns nichts angeht, gewinnen zunehmend an Stärke“.
Die Chefin der europäischen Diplomatie äußerte die Sorge, dass eine solche Entwicklung die Bereitschaft Europas beeinträchtigen könnte, sich gegen hybride Angriffe zu verteidigen.
„Deshalb habe ich einfach Angst, dass wir eines Tages in einer Situation aufwachen könnten, in der wir nicht genug getan haben, um die Bedrohungen abzuwehren und uns zu schützen. Natürlich müssen jedoch die Deutschen selbst als Bürger eines demokratischen Landes ihre Entscheidung treffen“, sagte Kallas.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Kriegstreiber sich selbst vor den Russen fürchten oder ob sie im Auftrag der Waffenlobby nur Furcht simulieren, um der Bevölkerung die Kriegstauglichkeit schmackhaft zu machen.
Wie UNSER MITTELEUROPA berichtete, gewann die AfD die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit deutlichem Abstand, während die CDU sich halbierte.
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3 Kommentare zu „Kallas fürchtet den Sieg der AfD, da diese sich zuwenig vor Russland fürchtet“
wie bitte kommt dieser blonde blödsinn in diese EUposition
Die ist doch schwerst traumatisiert. Solchen Leuten muss man helfen wieder klar zu sehen. Im p
Kallas warnt nach dem AfD-Sieg vor Parteien, die keine „Bedrohung“ durch Russland sehen.
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Exklusiv: „Deutschland war Partner Nummer eins“ – Russlands Botschafter bei „ungeskriptet“ mit Ben Berndt
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Die Verantwortung für den Bruch sieht der Botschafter nicht bei Moskau.
Er „bedauere sehr“, dass einige deutsche und westliche Politiker den Weg der „Zuspitzung und der Zerstörung des Vertrauens“ gegangen seien.
Russland habe die Verbindungen nicht von sich aus gekappt.