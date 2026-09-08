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Eine von Israel unterstützte Kampagne „kreierte“ ein gefälschtes US-Forschungsinstitut und produzierte Hunderttausende von Worten, die pro-israelische Narrative wie neutrale akademische Forschung erscheinen lassen sollten, wie eine jüngste Guardian-Untersuchung enthüllte.

So funktionierte es

Das „Hanover Institut für öffentliche Politik“ war eigentlich kein Institut, es konnten dazu keine physische Adresse, keine juristische Person oder benannte Mitarbeiter gefunden werden.

Eine Proxy-Website produzierte eine erstaunliche Menge an Inhalten. Mehr als 560.000 Wörter in 124 Berichten in nur neun Tagen, die einige der drängendsten Themen des Gaza-Krieges behandelten.

Das Thema war jedoch alles andere als neutral. Die Seite präsentierte Israels Position zur Folter palästinensischer Gefangener, zu israelischen Kriegsverbrechen und dazu, ob Israel die Palästinenser in Gaza absichtlich hungern ließ und stellte diese Positionen als objektive Forschung dar.

Es wurde freilich so gestaltet, dass es glaubwürdig wirkt. Die Berichte verwendeten einen quasi-akademischen Stil und umfangreiche Zitate von den Vereinten Nationen, der Weltbank, Amnesty International, palästinensischen Statistik-Agenturen und sogar der Völkermordkonvention.

Das eigentliche Ziel jedoch könnte KI gewesen sein. Die Operation nutzte kommerzielle Werkzeuge, die für die „generative Engine-Optimierung“ entwickelt wurden Also dafür, dass Inhalte eher von Systemen wie ChatGPT und Perplexity aufgenommen und zitiert werden.

Die Geldspur führte Berichten zu Folge zurück nach Israel. Berichte des US-Justizministeriums brachten das Projekt mit dem in New York ansässigen Medienunternehmen Piro Inc. in Verbindung, wobei angeblich zig Millionen Dollar über Vermittler, darunter Havas Media, weitergeleitet worden waren.

Israel lehnt die Guardian-Untersuchung selbstredend routinemäßig ab, die tatsächlich den empörenden Versuch des jüdischen Staates aufdeckt, ein „KI-Konstrukt“ zu einer konstruierten Erzählung für eine unabhängige Wahrheit zu machen.

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