ACHTUNG REICHELT!

Geistig-moralisch am Ende! Merz vergleicht Siegmund mit Hitler!
Einen Tag nach der schwersten CDU-Niederlage seit Jahrzehnten stellt Friedrich Merz den Wahlsieger in eine Reihe mit Adolf Hitler. 17,2 Prozent für die CDU, 43,8 für die AfD – und ein Kanzler, der nur noch von Weimar redet. In diesem Video schreibe ich Friedrich Merz einen offenen Brief.
📊 Sachsen-Anhalt: CDU mehr als halbiert, AfD verdoppelt
👉 „Macht wird erteilt, nicht ergriffen“ – die Hitler-Anspielung des Kanzlers
📊 Die Niederlagen-Kette: Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin
👉 Wie Merz den Bruder seines einzigen Wahlsiegers demütigte
📊 Milei bringt Wachstum – Merz beschimpfte ihn 👉 Warum dieser Kanzler in Würde abtreten sollte
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.