ACHTUNG REICHELT!

Geistig-moralisch am Ende! Merz vergleicht Siegmund mit Hitler!

Einen Tag nach der schwersten CDU-Niederlage seit Jahrzehnten stellt Friedrich Merz den Wahlsieger in eine Reihe mit Adolf Hitler. 17,2 Prozent für die CDU, 43,8 für die AfD – und ein Kanzler, der nur noch von Weimar redet. In diesem Video schreibe ich Friedrich Merz einen offenen Brief.

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