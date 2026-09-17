Turbokrebs nach Covid-Impfung in Studie bestätigt

Eine großangelegte Studie aus Südkorea bringt brisante Zahlen ans Licht, die das Narrativ der angeblich sicheren mRNA-Impfungen endgültig widerlegen. Die Daten belegen ein drastisch erhöhtes Krebsrisiko bei Geimpften im direkten Vergleich zu Ungeimpften. Besonders häufig betroffen sind Schilddrüsen-, Magen-, Darm-, Prostata-, Brust- und Lungenkrebs.

„Impfung“ als Brandbeschleuniger für Tumorwachstum

Das Krebsrisiko explodiert förmlich und erreicht seinen Höhepunkt bereits ein bis drei Monate nach der zweiten Dosis. Weil ein bösartiger Tumor vom ersten Zellschaden bis zur Diagnose normalerweise Jahre braucht, beweist dieses extrem frühe Auftreten eines ganz klar: Die Impfungen wirken wie ein Brandbeschleuniger auf bereits vorhandene oder ruhende Tumorzellen. Zahlreiche Berichte über das plötzliche Wiederaufflammen stabiler Krebserkrankungen erhalten damit ein handfestes statistisches Fundament.

Massenhaft toxische Spike-Proteine im Körper gefunden

Dr. Michael Palmer liefert in seiner Analyse die biologische Erklärung für diesen sogenannten Turbokrebs. Weder die Lipid-Nanopartikel noch Antikörper allein können die Daten erklären, da auch DNA-basierte Vektor-Präparate das Risiko massiv und sogar länger anhaltend in die Höhe treiben. Der gemeinsame Nenner ist die massenhafte Bildung des toxischen Spike-Proteins im menschlichen Körper. Dieses Protein fördert gefährliche Membran- und Zellfusionen. Verschmelzen Zellen auf diese Weise, gerät die Chromosomenzahl außer Kontrolle: Es entstehen genau jene genetischen Fehlbildungen, die für aggressives Tumorwachstum und rasante Metastasenbildung sorgen.

Dass dies keine graue Theorie ist, belegen pathologische Befunde aus Deutschland: Spike-Proteine wurden bereits direkt in Tumorgeweben von Melanomen, Magen- und Brustkrebspatienten nachgewiesen. Der Turbolader für das Tumorwachstum sitzt mitten im geschädigten Gewebe.

Hier wird sichtbar, wovor Sucharit Bhakdi und andere renommierte Wissenschaftler von Anfang an gewarnt haben: mRNA-Impfstoffe sind nicht nur nutzlos. Sie können tödlich sein. Quelle: Mediziner und Wissenschafter für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.

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