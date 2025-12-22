Kurz nach Anzeige gegen Gates und Bourla – Professor tot aufgefunden

Nur wenige Tage, nachdem Prof. Francis Boyle zugestimmt hatte, gegen Bill Gates und Albert Bourla wegen der tödlichen COVID-mRNA-Impfungen auszusagen, wurde dieser tot aufgefunden.
Boyle war Verfasser des US-Biowaffengesetzes gewesen und hatte die mRNA-Impfungen als „Biowaffen und Frankenstein-Impfungen” bezeichnet.
Biowaffen und Frankenstein-Impfungen
Ein erneut „aufgetauchtes Interview“ mit Prof. Francis Boyle, dem Mann, der 1989 das Gesetz gegen biologische Waffen und Terrorismus verfasst hatte, macht buchstäblich sprachlos. Er erklärt darin öffentlich, dass sowohl SARS-CoV-2 als auch die mRNA-Impfungen von Anfang an von der DARPA finanzierte offensive Biowaffenprogramme gewesen waren. Dies dürfte allerdings nur eine „Tarngeschichte“ gewesen sein. Laut Boyle war das eigentliche Ziel immer eine „tödliche, aber impfbare“ Technologie zur Bevölkerungsreduktion gewesen. Er benennt hierzu auch gleich die „Hauptakteure“ wie UNC, Wuhan, Fauci, Daszak, Baric etc., also die „gesamte Riege“.
Er geht allerdings in seinen Ausführungen noch weiter und bezeichnet die Impfstoffe als „synthetische biologische Massenvernichtungswaffen“, da diese Autoimmunerkrankungen, prionähnliche Fehlfaltungen und Turbo-Krebs auslösen würden. Boyle reichte diesbezüglich diverse Klagen ein, flehte den Kongress an und warnte die Welt. Nur 20 Tage, nachdem er sich bereit erklärt hatte, im Sinne der Anklage auszusagen, wurde er tot aufgefunden.
„Erschreckendes Muster“
Hierzu ist ein beinahe erschreckendes „Muster“ zu erkennen, das wir seit 2020 bei Dutzenden von Ärzten und Whistleblowern sehen mussten. An Zufall glauben hier nur noch die Wenigsten, die Frage wieviel davon das Pentagon „gewusst“ hatte drängt sich dennoch zwangsläufig auf. Wenn ein Mann, der das eigentliche Gesetz zur Definition von Biowaffen entworfen hatte, erklärt, dass wir gerade den größten Biowaffenangriff der Geschichte erlebt hatten, warum „traut“ sich noch immer kein einziger Nachrichtensender „an das Thema“ heran?
Das Erschreckendste daran ist wohl, dass Boyle eben genau das vorhergesagt hatte, was wir nun sehen. Myokarditis, Schlaganfälle, Unfruchtbarkeit und Krebserkrankungen, die bei den „Geimpften“ explosionsartig zunehmen. Er erklärte, das Spike-Protein selbst sei die Waffe und die Lipid-Nanopartikel seien so konstruiert, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden könnten.
Dies war auch kein „Fehler“ gewesen, so Boyle, es war vielmehr ein „militärischer Kill-Vektor“ gewesen, getarnt unter dem Deckmantel der „öffentliche Gesundheit”. Die Fragen die also so Manchen umtreiben mögen sind zweifellos, „wer hatte dazu den Befehl gegeben“, wer profitierte am Meisten und wann beginnt nun endlich eine Aufarbeitung dazu, samt internationaler strafrechtlicher Konsequenzen?
7 Gedanken zu „Kurz nach Anzeige gegen Gates und Bourla – Professor tot aufgefunden“
Das sind eben diwe unwertewestlichen Werte ! Wenn einer unbequem wird läßt man den einfach über die Klinge springen oder man selbstmordet ihn … gelle Mister Gates …
Nun müssten die Handschellen bei einigen Leuten klicken?
Immer das gleiche Muster: wer Zuviel weiß und das auch noch aussprechen will, muss beseitigt werden und wird gekillt. Zahllose gleichgelagerte Fälle vor ihm, die jeder Interessierte mit Sicherheit ganz genau kennt, bestätigen diese Masche.
Gaza / der nahe Osten „im Kleinen“, Massenmord an der übrigen Weltbevölkerung „im Großen“!
